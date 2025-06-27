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СМИ сообщили о расширении военной базы США в Саудовской Аравии
СМИ сообщили о расширении военной базы США в Саудовской Аравии - 27.06.2025, ПРАЙМ
СМИ сообщили о расширении военной базы США в Саудовской Аравии
В Саудовской Аравии зафиксировано расширение военной базы США, пишет газета New York Times со ссылкой на спутниковые снимки. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T13:54+0300
2025-06-27T13:54+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Саудовской Аравии зафиксировано расширение военной базы США, пишет газета New York Times со ссылкой на спутниковые снимки. По данным издания, тыловая база "Дженкинс", расположенная примерно в 32 километрах от побережья Красного моря в Саудовской Аравии, была впервые замечена на спутниковых снимках в начале 2022 года. Как пишет газета, в случае продолжительного военного конфликта с Ираном американским военным понадобятся не только военные корабли и боевые самолеты, но и новый способ транспортировки и хранения предметов снабжения в месте, которое бы располагалось дальше от Ирана, чем другие американские базы, а следовательно было бы менее уязвимым для нападения. "До прошлого года зона логистической поддержки "Дженкинс", казалось, по большой части не эксплуатировалась. Но с тех пор, согласно анализу (New York - ред.) Times, объект быстро расширяется", - говорится в материале издания. В частности, газета указала на расширение помещений для хранения боеприпасов и размещения военных, а также усиление охраны базы. При этом издание отмечает, что неясно, играла ли данная база какую-либо роль в недавних ударах США по ядерным объектам Ирана. Воздушное пространство Ирана было закрыто с 13 июня, когда Израиль начал операцию против него, обвинив в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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нефть, иран, сша, саудовская аравия, дональд трамп, new york times
Нефть, ИРАН, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дональд Трамп, New York Times
СМИ сообщили о расширении военной базы США в Саудовской Аравии
NYT: в Саудовской Аравии зафиксировали расширение военной базы США
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Саудовской Аравии зафиксировано расширение военной базы США, пишет газета New York Times со ссылкой на спутниковые снимки.
По данным издания, тыловая база "Дженкинс", расположенная примерно в 32 километрах от побережья Красного моря в Саудовской Аравии, была впервые замечена на спутниковых снимках в начале 2022 года. Как пишет газета, в случае продолжительного военного конфликта с Ираном американским военным понадобятся не только военные корабли и боевые самолеты, но и новый способ транспортировки и хранения предметов снабжения в месте, которое бы располагалось дальше от Ирана, чем другие американские базы, а следовательно было бы менее уязвимым для нападения.
"До прошлого года зона логистической поддержки "Дженкинс", казалось, по большой части не эксплуатировалась. Но с тех пор, согласно анализу (New York - ред.) Times, объект быстро расширяется", - говорится в материале издания.
В частности, газета указала на расширение помещений для хранения боеприпасов и размещения военных, а также усиление охраны базы.
При этом издание отмечает, что неясно, играла ли данная база какую-либо роль в недавних ударах США по ядерным объектам Ирана.
Воздушное пространство Ирана было закрыто с 13 июня, когда Израиль начал операцию против него, обвинив в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе "Эль-Удейд" США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар" и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Катар заверил Иран, что не позволит США использовать базу против Ирана