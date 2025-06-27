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"СПБ Биржа" планирует запустить расчетные фьючерсы на российские акции - 27.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250627/birzha-858964037.html
"СПБ Биржа" планирует запустить расчетные фьючерсы на российские акции
"СПБ Биржа" планирует запустить расчетные фьючерсы на российские акции - 27.06.2025, ПРАЙМ
"СПБ Биржа" планирует запустить расчетные фьючерсы на российские акции
"СПБ Биржа" планирует в ближайшее время запустить расчетные фьючерсы на российские акции, сообщил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T13:34+0300
2025-06-27T13:34+0300
экономика
спб биржа
рынок
акции
фьючерсы
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" планирует в ближайшее время запустить расчетные фьючерсы на российские акции, сообщил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков. "Биржа в ближайшее время планирует начать торги расчетными фьючерсами. На первом этапе будут представлены фьючерсы на российские акции, в частности, на акции самой биржи, а также расчетный фьючерс на индекс биткойна", - сказал он, выступая на собрании акционеров в пятницу. "Затем линейку пополнят расчетные фьючерсы на акции компаний из дружественных юрисдикций", - продолжил он.
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спб биржа, рынок, акции, фьючерсы
Экономика, СПБ биржа, Рынок, Акции, фьючерсы
13:34 27.06.2025
 
"СПБ Биржа" планирует запустить расчетные фьючерсы на российские акции

Сердюков: "СПБ Биржа" планирует скоро запустить расчетные фьючерсы на российские акции

© Фото : ПАО «СПБ Биржа»Санкт-Петербургская биржа
Санкт-Петербургская биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© Фото : ПАО «СПБ Биржа»
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" планирует в ближайшее время запустить расчетные фьючерсы на российские акции, сообщил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков.
"Биржа в ближайшее время планирует начать торги расчетными фьючерсами. На первом этапе будут представлены фьючерсы на российские акции, в частности, на акции самой биржи, а также расчетный фьючерс на индекс биткойна", - сказал он, выступая на собрании акционеров в пятницу.
"Затем линейку пополнят расчетные фьючерсы на акции компаний из дружественных юрисдикций", - продолжил он.
Сотрудник Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии
10:31
 
ЭкономикаСПБ биржаРынокАкциифьючерсы
 
 
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