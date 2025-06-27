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"СПБ Биржа" планирует запустить расчетные фьючерсы на российские акции

"СПБ Биржа" планирует запустить расчетные фьючерсы на российские акции - 27.06.2025, ПРАЙМ

"СПБ Биржа" планирует запустить расчетные фьючерсы на российские акции

"СПБ Биржа" планирует в ближайшее время запустить расчетные фьючерсы на российские акции, сообщил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T13:34+0300

2025-06-27T13:34+0300

2025-06-27T13:34+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. "СПБ Биржа" планирует в ближайшее время запустить расчетные фьючерсы на российские акции, сообщил генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков. "Биржа в ближайшее время планирует начать торги расчетными фьючерсами. На первом этапе будут представлены фьючерсы на российские акции, в частности, на акции самой биржи, а также расчетный фьючерс на индекс биткойна", - сказал он, выступая на собрании акционеров в пятницу. "Затем линейку пополнят расчетные фьючерсы на акции компаний из дружественных юрисдикций", - продолжил он.

https://1prime.ru/20250627/rynok-858956514.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

спб биржа, рынок, акции, фьючерсы