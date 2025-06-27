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ЕАЭС подписал соглашения с ОАЭ и Монголией - 27.06.2025, ПРАЙМ
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ЕАЭС подписал соглашения с ОАЭ и Монголией
ЕАЭС подписал соглашения с ОАЭ и Монголией - 27.06.2025, ПРАЙМ
ЕАЭС подписал соглашения с ОАЭ и Монголией
На саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске подписаны соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией, передает корреспондент РИА... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:49+0300
2025-06-27T14:49+0300
политика
оаэ
монголия
еаэс
соглашение
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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. На саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске подписаны соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией, передает корреспондент РИА Новости. Саммит проходит во Дворце Независимости - резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко. Подписано соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и ОАЭ - с другой. Также подписано временное торговое соглашение между ЕАЭС его государствами-членами и Монголией. Церемония подписания прошла в присутствии глав государств. Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
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оаэ, монголия, еаэс, соглашение
Политика, ОАЭ, МОНГОЛИЯ, ЕАЭС, соглашение
14:49 27.06.2025
 
ЕАЭС подписал соглашения с ОАЭ и Монголией

На саммите ЕАЭС в Минске были подписаны соглашения с ОАЭ и Монголией

© РИА Новости . Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги стран ЕАЭС
Государственные флаги стран ЕАЭС - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков
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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. На саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске подписаны соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами и Монголией, передает корреспондент РИА Новости.
Саммит проходит во Дворце Независимости - резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Подписано соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и ОАЭ - с другой. Также подписано временное торговое соглашение между ЕАЭС его государствами-членами и Монголией. Церемония подписания прошла в присутствии глав государств.
Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
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ПолитикаОАЭМОНГОЛИЯЕАЭСсоглашение
 
 
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