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Эксперт рассказал, в каких районах Москвы подорожал стрит-ритейл

Эксперт рассказал, в каких районах Москвы подорожал стрит-ритейл - 27.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, в каких районах Москвы подорожал стрит-ритейл

В Москве за последний год сильнее всего цены на покупку помещений под стрит-ритейл в жилых комплексах выросли в районах Филевский парк, Южное Тушино и... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T04:16+0300

2025-06-27T04:16+0300

2025-06-27T04:16+0300

бизнес

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циан

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Москве за последний год сильнее всего цены на покупку помещений под стрит-ритейл в жилых комплексах выросли в районах Филевский парк, Южное Тушино и Пресненский, рассказал РИА Недвижимость руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов. По подсчетам "Циана", наибольший рост средней стоимости квадратного метра во втором квартале 2025 года в центре Москвы был зафиксирован в Пресненском районе (+35%, до 1,02 миллиона рублей). Также помещения под стрит-ритейл подорожали в Замоскворечье (+33%, до 896 тысяч рублей), Якиманке (+15%, до 942 тысяч рублей), Дорогомилове (+11%, до 857 тысяч рублей). "Обычно цены в масштабе района растут тогда, когда в реализации появляются хорошие помещения. Так, в Пресненском районе выходили в экспозицию хорошие лоты в новых ЖК к югу от Звенигородского шоссе, а также в районе Шелепихи, где помогло еще и открытие дополнительных выходов со станций МЦД, в Замоскворечье – в активно застраиваемых кварталах за Павелецким вокзалом", - объяснил Попов. Среди районов столицы, активно застраиваемых новыми ЖК, больше всего цены на стрит-ритейл увеличились в Филевском парке (+45%, до 740 тысяч рублей). В этом районе, по словам аналитика, появились хорошие лоты в проектах вдоль набережной Москвы-реки. Здесь в цену закладывается потенциал роста трафика из-за строительства новых мостов через реку – Филевского и имени Королева, добавил эксперт. Кроме того, торговые помещения в ЖК заметнее всего подорожали в Хорошево-Мневниках (+14%), Даниловском районе (+4%), Очаково-Матвеевском (+3%). Что касается крупных спальных районов у МКАД или за кольцевой дорогой, то значительно подорожал стрит-ритейл в Южном Тушине (+37%), Митине (+29%), Новогирееве (+15%). Самые доступные цены, по данным "Циана", были зафиксированы в удаленных от МКАД районах – в Косино-Ухтомском (187 тысяч рублей за квадратный метр), в районе Матушкино в Зеленоградском округе (190 тысяч рублей), в Некрасовке (232 тысячи рублей), Крюкове в Зеленоградском округе (239 тысяч рублей). "Сейчас мы наблюдаем долгосрочный тренд на снижение популярности помещений в торговых центрах, на фоне которого растет спрос на стрит-ритейл. Функционал среднеразмерных ТЦ заметнее замещается онлайн-торговлей, а также магазинами "у дома" и торговыми центрами районного формата", - заключил Попов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, недвижимость, москва, циан