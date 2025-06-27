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Эксперт оценил шансы западных компаний стать успешными в России - 27.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил шансы западных компаний стать успешными в России
Эксперт оценил шансы западных компаний стать успешными в России - 27.06.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы западных компаний стать успешными в России
Шансы западных компаний стать успешными на рынке электронной торговли в России после возвращения невелики, потому что отечественные игроки создали им большую... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T07:05+0300
2025-06-27T07:05+0300
бизнес
технологии
россия
рф
москва
индия
владимир путин
денис мантуров
акит
zara
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Шансы западных компаний стать успешными на рынке электронной торговли в России после возвращения невелики, потому что отечественные игроки создали им большую конкуренцию, заявил в интервью РИА Новости глава глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "С учетом многообразия форматов российского e-commerce, того ассортимента, который уже представлен, коммерческих коллабораций, инфраструктуры, шансы у зарубежных компаний на большую долю присутствия на нашем рынке невелики. Однако, как бы не сложилось — от конкуренции выиграет именно российский покупатель. За прошедшее время они создали очень серьезную конкуренцию зарубежным компаниям", - сказал Соколов. Он отметил, что сейчас пользователи могут найти на отечественных площадках любой товар, тогда как несколько лет назад им приходилось обращаться к зарубежным платформам. "Более того, если нужного товара не окажется в моменте, можно договориться, чтобы его привезли. Все это делает наш интернет-канал еще более привлекательным для клиентов", - уточнил президент АКИТ. Сейчас российские предприниматели фокусируются на развитии отношений с странами Евразийского союза, а также с Индией, Китаем, Узбекистаном и рядом других стран. "Сотрудничество российского e-commerce с западными компаниями сейчас будет больше интересом с их стороны, а не с нашей. Трудно прогнозировать, что произойдет после снятия санкций, но очевидно, что сегодняшняя достаточно высокая конкуренция на рынке станет еще выше в случае возвращения брендов", - добавил Соколов. В России в 2022 году перестали работать интернет-магазины западных брендов (в частности Zara, Dior, IKEA и другие), а также платформы электронной коммерции, такие, как Amazon. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 29 июня.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, технологии, россия, рф, москва, индия, владимир путин, денис мантуров, акит, zara, dior
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, ИНДИЯ, Владимир Путин, Денис Мантуров, АКИТ, Zara, Dior
07:05 27.06.2025
 
Эксперт оценил шансы западных компаний стать успешными в России

Глава АКИТ Соколов: шансы западных компаний стать успешными в России невелики

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Шансы западных компаний стать успешными на рынке электронной торговли в России после возвращения невелики, потому что отечественные игроки создали им большую конкуренцию, заявил в интервью РИА Новости глава глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
"С учетом многообразия форматов российского e-commerce, того ассортимента, который уже представлен, коммерческих коллабораций, инфраструктуры, шансы у зарубежных компаний на большую долю присутствия на нашем рынке невелики. Однако, как бы не сложилось — от конкуренции выиграет именно российский покупатель. За прошедшее время они создали очень серьезную конкуренцию зарубежным компаниям", - сказал Соколов.
Он отметил, что сейчас пользователи могут найти на отечественных площадках любой товар, тогда как несколько лет назад им приходилось обращаться к зарубежным платформам. "Более того, если нужного товара не окажется в моменте, можно договориться, чтобы его привезли. Все это делает наш интернет-канал еще более привлекательным для клиентов", - уточнил президент АКИТ.
Сейчас российские предприниматели фокусируются на развитии отношений с странами Евразийского союза, а также с Индией, Китаем, Узбекистаном и рядом других стран.
"Сотрудничество российского e-commerce с западными компаниями сейчас будет больше интересом с их стороны, а не с нашей. Трудно прогнозировать, что произойдет после снятия санкций, но очевидно, что сегодняшняя достаточно высокая конкуренция на рынке станет еще выше в случае возвращения брендов", - добавил Соколов.
В России в 2022 году перестали работать интернет-магазины западных брендов (в частности Zara, Dior, IKEA и другие), а также платформы электронной коммерции, такие, как Amazon.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он.
Полный текст читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 29 июня.
 
БизнесТехнологииРОССИЯРФМОСКВАИНДИЯВладимир ПутинДенис МантуровАКИТZaraDior
 
 
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