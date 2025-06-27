https://1prime.ru/20250627/ekspert-858950532.html

Эксперт оценил шансы западных компаний стать успешными в России

Эксперт оценил шансы западных компаний стать успешными в России - 27.06.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил шансы западных компаний стать успешными в России

Шансы западных компаний стать успешными на рынке электронной торговли в России после возвращения невелики, потому что отечественные игроки создали им большую... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T07:05+0300

2025-06-27T07:05+0300

2025-06-27T07:05+0300

бизнес

технологии

россия

рф

москва

индия

владимир путин

денис мантуров

акит

zara

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858950532.jpg?1750997138

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Шансы западных компаний стать успешными на рынке электронной торговли в России после возвращения невелики, потому что отечественные игроки создали им большую конкуренцию, заявил в интервью РИА Новости глава глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "С учетом многообразия форматов российского e-commerce, того ассортимента, который уже представлен, коммерческих коллабораций, инфраструктуры, шансы у зарубежных компаний на большую долю присутствия на нашем рынке невелики. Однако, как бы не сложилось — от конкуренции выиграет именно российский покупатель. За прошедшее время они создали очень серьезную конкуренцию зарубежным компаниям", - сказал Соколов. Он отметил, что сейчас пользователи могут найти на отечественных площадках любой товар, тогда как несколько лет назад им приходилось обращаться к зарубежным платформам. "Более того, если нужного товара не окажется в моменте, можно договориться, чтобы его привезли. Все это делает наш интернет-канал еще более привлекательным для клиентов", - уточнил президент АКИТ. Сейчас российские предприниматели фокусируются на развитии отношений с странами Евразийского союза, а также с Индией, Китаем, Узбекистаном и рядом других стран. "Сотрудничество российского e-commerce с западными компаниями сейчас будет больше интересом с их стороны, а не с нашей. Трудно прогнозировать, что произойдет после снятия санкций, но очевидно, что сегодняшняя достаточно высокая конкуренция на рынке станет еще выше в случае возвращения брендов", - добавил Соколов. В России в 2022 году перестали работать интернет-магазины западных брендов (в частности Zara, Dior, IKEA и другие), а также платформы электронной коммерции, такие, как Amazon. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров ранее говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", указывал он. Полный текст читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 29 июня.

рф

москва

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, рф, москва, индия, владимир путин, денис мантуров, акит, zara, dior