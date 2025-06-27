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СМИ: правительство ФРГ хочет запретить эксплуатацию "Северного потока — 2"
СМИ: правительство ФРГ хочет запретить эксплуатацию "Северного потока — 2" - 27.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: правительство ФРГ хочет запретить эксплуатацию "Северного потока — 2"
Кабинет министров Германии планирует изменить законодательство для предотвращения эксплуатации "Северного потока 2" в будущем, сообщает агентство Рейтер со... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:41+0300
2025-06-27T14:41+0300
2025-06-27T14:41+0300
энергетика
газ
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spiegel
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БЕРЛИН, 27 июн - ПРАЙМ. Кабинет министров Германии планирует изменить законодательство для предотвращения эксплуатации "Северного потока 2" в будущем, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники. "Правительство Германии рассматривает возможность внесения изменений в закон о внешней торговле, чтобы предотвратить возможную покупку компании, управляющей газопроводом "Северный поток 2", - пишет агентство со ссылкой на ответ на запрос депутатов партии "Зелёные". Издание Spiegel, в свою очередь, отмечает, что правительство Германии тем самым хотело бы предотвратить эксплуатацию газопровода. В то же время, как отмечает издание, дело о трубопроводах рассматривается в суде швейцарского Цуга, что не даёт Германии правовых оснований остановить продажу. В мае суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами. Решение может быть обжаловано путем подачи апелляции. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом". В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая.
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газ, германия, швейцария, дмитрий песков, spiegel, omv, wintershall dea, северный поток - 2
Энергетика, Газ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ, Дмитрий Песков, Spiegel, OMV, Wintershall Dea, Северный поток - 2
СМИ: правительство ФРГ хочет запретить эксплуатацию "Северного потока — 2"
Reuters: кабмин ФРГ намерен запретить эксплуатацию "Северного Потока - 2"
БЕРЛИН, 27 июн - ПРАЙМ. Кабинет министров Германии планирует изменить законодательство для предотвращения эксплуатации "Северного потока 2" в будущем, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные источники.
"Правительство Германии рассматривает возможность внесения изменений в закон о внешней торговле, чтобы предотвратить возможную покупку компании, управляющей газопроводом "Северный поток 2", - пишет агентство со ссылкой на ответ на запрос депутатов партии "Зелёные".
Издание Spiegel, в свою очередь, отмечает, что правительство Германии тем самым хотело бы предотвратить эксплуатацию газопровода. В то же время, как отмечает издание, дело о трубопроводах рассматривается в суде швейцарского Цуга, что не даёт Германии правовых оснований остановить продажу.
В мае суд швейцарского кантона Цуг утвердил мировое соглашение между оператором "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG и его мелкими кредиторами. Решение может быть обжаловано путем подачи апелляции. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является Gazprom international projects LLC, однако акции находятся в залоге у европейских компаний-кредиторов (OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie), которые совместно профинансировали 50% проекта в размере 4,75 миллиарда евро. Остальные 50% были профинансированы "Газпромом".
В январе суд в Швейцарии обязал компанию Nord Stream 2 AG в течение 60 дней с момента получения судебного решения полностью выплатить все задолженности мелким кредиторам, иначе начнется процедура банкротства компании. Этот срок 7 марта был продлён до 9 мая.
В Госдуме назвали позицию Мерца по "Северному потоку — 2" тупиковой