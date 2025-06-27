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Гонсалес заявил, что доллар уступит место главной мировой валюте

Гонсалес заявил, что доллар уступит место главной мировой валюте - 27.06.2025, ПРАЙМ

Гонсалес заявил, что доллар уступит место главной мировой валюте

Бизнесмен и президент Колумбийско-Евразийской торговой палаты Хуан Аранго Гонсалес рассказал РИА Новости по итогам ПМЭФ, что американский доллар уступит место... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T06:20+0300

2025-06-27T06:20+0300

2025-06-27T06:20+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Бизнесмен и президент Колумбийско-Евразийской торговой палаты Хуан Аранго Гонсалес рассказал РИА Новости по итогам ПМЭФ, что американский доллар уступит место главной мировой валюты. "Я практически уверен в том, что (доллар - ред.) перестанет быть главной мировой валютой", - заявил он. С точки зрения собеседника агентства, китайский юань может вытеснить американскую валюту за счет экономического могущества КНР. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

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