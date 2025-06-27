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Гонсалес заявил, что доллар уступит место главной мировой валюте - 27.06.2025, ПРАЙМ
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Гонсалес заявил, что доллар уступит место главной мировой валюте
Гонсалес заявил, что доллар уступит место главной мировой валюте - 27.06.2025, ПРАЙМ
Гонсалес заявил, что доллар уступит место главной мировой валюте
Бизнесмен и президент Колумбийско-Евразийской торговой палаты Хуан Аранго Гонсалес рассказал РИА Новости по итогам ПМЭФ, что американский доллар уступит место... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T06:20+0300
2025-06-27T06:20+0300
нефть
рынок
экономика
москва
китай
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Бизнесмен и президент Колумбийско-Евразийской торговой палаты Хуан Аранго Гонсалес рассказал РИА Новости по итогам ПМЭФ, что американский доллар уступит место главной мировой валюты. "Я практически уверен в том, что (доллар - ред.) перестанет быть главной мировой валютой", - заявил он. С точки зрения собеседника агентства, китайский юань может вытеснить американскую валюту за счет экономического могущества КНР. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
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нефть, рынок, москва, китай, кнр
Нефть, Рынок, Экономика, МОСКВА, КИТАЙ, КНР
06:20 27.06.2025
 
Гонсалес заявил, что доллар уступит место главной мировой валюте

Бизнесмен Гонсалес: доллар уступит место главной мировой валюте

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Бизнесмен и президент Колумбийско-Евразийской торговой палаты Хуан Аранго Гонсалес рассказал РИА Новости по итогам ПМЭФ, что американский доллар уступит место главной мировой валюты.
"Я практически уверен в том, что (доллар - ред.) перестанет быть главной мировой валютой", - заявил он.
С точки зрения собеседника агентства, китайский юань может вытеснить американскую валюту за счет экономического могущества КНР.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
 
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