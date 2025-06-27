https://1prime.ru/20250627/kazakhstan-858953777.html

В Казахстане оценили стоимость первой АЭС в стране

В Казахстане оценили стоимость первой АЭС в стране - 27.06.2025, ПРАЙМ

В Казахстане оценили стоимость первой АЭС в стране

Стоимость первой атомной электростанции в Казахстане исходя из мировой практики может достичь 14 миллиардов долларов, сообщил председатель казахстанского... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T09:07+0300

2025-06-27T09:07+0300

2025-06-27T09:07+0300

энергетика

казахстан

аэс

росатом

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АЛМА-АТА, 27 июн - ПРАЙМ. Стоимость первой атомной электростанции в Казахстане исходя из мировой практики может достичь 14 миллиардов долларов, сообщил председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. "В целом исходя из мировой практики станция такого уровня стоит порядка 14 миллиардов долларов", - сказал Саткалиев в кулуарах парламента, отвечая на вопросы журналистов. Ранее в пятницу он заявил, что Казахстан и Россия намерены подписать межправительственное соглашение по строительству АЭС в республике до конца текущего года. Четырнадцатого июня Агентство по атомной энергии Казахстана сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улкен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. В середине июня Астана и Москва подписали дорожную карту, предусматривающую реализацию проекта.

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казахстан, аэс, росатом