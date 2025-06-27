https://1prime.ru/20250627/kazakhstan-858953777.html
В Казахстане оценили стоимость первой АЭС в стране
В Казахстане оценили стоимость первой АЭС в стране - 27.06.2025, ПРАЙМ
В Казахстане оценили стоимость первой АЭС в стране
Стоимость первой атомной электростанции в Казахстане исходя из мировой практики может достичь 14 миллиардов долларов, сообщил председатель казахстанского... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T09:07+0300
2025-06-27T09:07+0300
2025-06-27T09:07+0300
энергетика
казахстан
аэс
росатом
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_4bda355b9df275d11736d6b306c2e671.jpg
АЛМА-АТА, 27 июн - ПРАЙМ. Стоимость первой атомной электростанции в Казахстане исходя из мировой практики может достичь 14 миллиардов долларов, сообщил председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев. "В целом исходя из мировой практики станция такого уровня стоит порядка 14 миллиардов долларов", - сказал Саткалиев в кулуарах парламента, отвечая на вопросы журналистов. Ранее в пятницу он заявил, что Казахстан и Россия намерены подписать межправительственное соглашение по строительству АЭС в республике до конца текущего года. Четырнадцатого июня Агентство по атомной энергии Казахстана сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улкен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. В середине июня Астана и Москва подписали дорожную карту, предусматривающую реализацию проекта.
https://1prime.ru/20250627/soglashenie-858952684.html
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75901/98/759019803_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_54c6fe740be62475a111c2382e5a9dac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, аэс, росатом
Энергетика, КАЗАХСТАН, АЭС, Росатом
В Казахстане оценили стоимость первой АЭС в стране
Саткалиев: стоимость первой АЭС в Казахстане может достичь 14 миллиардов долларов
АЛМА-АТА, 27 июн - ПРАЙМ. Стоимость первой атомной электростанции в Казахстане исходя из мировой практики может достичь 14 миллиардов долларов, сообщил председатель казахстанского Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев.
"В целом исходя из мировой практики станция такого уровня стоит порядка 14 миллиардов долларов", - сказал Саткалиев в кулуарах парламента, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее в пятницу он заявил, что Казахстан и Россия намерены подписать межправительственное соглашение по строительству АЭС в республике до конца текущего года.
Четырнадцатого июня Агентство по атомной энергии Казахстана сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улкен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. В середине июня Астана и Москва подписали дорожную карту, предусматривающую реализацию проекта.
Казахстан и РФ планируют подписать межправительственное соглашение по АЭС