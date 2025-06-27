Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Прибирают к рукам". В ЕС обиделись, что ВС РФ заняли месторождение лития - 27.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250627/litiy-858969760.html
"Прибирают к рукам". В ЕС обиделись, что ВС РФ заняли месторождение лития
"Прибирают к рукам". В ЕС обиделись, что ВС РФ заняли месторождение лития - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Прибирают к рукам". В ЕС обиделись, что ВС РФ заняли месторождение лития
Российские войска взяли под контроль крупное литиевое месторождение в поселке Шевченко на Донбассе. Это месторождение украинские специалисты считали самым... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T15:13+0300
2025-06-27T15:24+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
вс рф
месторождение
литий
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_b8aeac65770f1567f86a5f4eb94050eb.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Российские войска взяли под контроль крупное литиевое месторождение в поселке Шевченко на Донбассе. Это месторождение украинские специалисты считали самым перспективным на территории страны. Об этом рассказывается в публикации французской газеты Le Figaro. Авторы статьи охарактеризовали поселок Шевченко как "на первый взгляд безобидный", а затем, повысив градус драматизма, сетуют, что, получив над ним контроль, российские войска "прибирают к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на территории Украины".При этом в материале отмечается, что занятое российской армией месторождение располагается на территории 40 гектаров, где содержатся существенные запасы "белого золота" (как иногда называют литий), а всего в трех километрах проходит граница с Днепровской областью.В Le Figaro уточняют, что шевченковское месторождение называют перспективным из-за того, что оно богато запасами высокоминерализованного сподумена, важного для получения лития.Как сообщают СМИ, взяв месторождение в Шевченко, Российская Федерация получила контроль над двумя из четырех литиевых месторождений, расположенных на территории Украины.По сообщению Минобороны РФ, поселок был взят под контроль 26 июня силами группировки войск "Восток".
https://1prime.ru/20250612/litiy-858445436.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_9f64fc1650649e7ab8d781270dacecca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
конфликт на украине, вс рф, месторождение, литий
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВС РФ, месторождение, литий
15:13 27.06.2025 (обновлено: 15:24 27.06.2025)
 
"Прибирают к рукам". В ЕС обиделись, что ВС РФ заняли месторождение лития

Le Figaro: российские войска взяли под контроль месторождение лития в ДНР

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Российские войска взяли под контроль крупное литиевое месторождение в поселке Шевченко на Донбассе. Это месторождение украинские специалисты считали самым перспективным на территории страны. Об этом рассказывается в публикации французской газеты Le Figaro.
Авторы статьи охарактеризовали поселок Шевченко как "на первый взгляд безобидный", а затем, повысив градус драматизма, сетуют, что, получив над ним контроль, российские войска "прибирают к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на территории Украины".
При этом в материале отмечается, что занятое российской армией месторождение располагается на территории 40 гектаров, где содержатся существенные запасы "белого золота" (как иногда называют литий), а всего в трех километрах проходит граница с Днепровской областью.
В Le Figaro уточняют, что шевченковское месторождение называют перспективным из-за того, что оно богато запасами высокоминерализованного сподумена, важного для получения лития.
Посольство РФ в Боливии - ПРАЙМ, 1920, 12.06.2025
Власти Боливии заявили о продвижении сотрудничества с Россией в сфере лития
12 июня, 19:34
Как сообщают СМИ, взяв месторождение в Шевченко, Российская Федерация получила контроль над двумя из четырех литиевых месторождений, расположенных на территории Украины.
По сообщению Минобороны РФ, поселок был взят под контроль 26 июня силами группировки войск "Восток".
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеВС РФместорождениелитий
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала