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"Прибирают к рукам". В ЕС обиделись, что ВС РФ заняли месторождение лития
"Прибирают к рукам". В ЕС обиделись, что ВС РФ заняли месторождение лития - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Прибирают к рукам". В ЕС обиделись, что ВС РФ заняли месторождение лития
Российские войска взяли под контроль крупное литиевое месторождение в поселке Шевченко на Донбассе. Это месторождение украинские специалисты считали самым... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T15:13+0300
2025-06-27T15:13+0300
2025-06-27T15:24+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Российские войска взяли под контроль крупное литиевое месторождение в поселке Шевченко на Донбассе. Это месторождение украинские специалисты считали самым перспективным на территории страны. Об этом рассказывается в публикации французской газеты Le Figaro. Авторы статьи охарактеризовали поселок Шевченко как "на первый взгляд безобидный", а затем, повысив градус драматизма, сетуют, что, получив над ним контроль, российские войска "прибирают к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на территории Украины".При этом в материале отмечается, что занятое российской армией месторождение располагается на территории 40 гектаров, где содержатся существенные запасы "белого золота" (как иногда называют литий), а всего в трех километрах проходит граница с Днепровской областью.В Le Figaro уточняют, что шевченковское месторождение называют перспективным из-за того, что оно богато запасами высокоминерализованного сподумена, важного для получения лития.Как сообщают СМИ, взяв месторождение в Шевченко, Российская Федерация получила контроль над двумя из четырех литиевых месторождений, расположенных на территории Украины.По сообщению Минобороны РФ, поселок был взят под контроль 26 июня силами группировки войск "Восток".
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конфликт на украине, вс рф, месторождение, литий
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВС РФ, месторождение, литий
"Прибирают к рукам". В ЕС обиделись, что ВС РФ заняли месторождение лития
Le Figaro: российские войска взяли под контроль месторождение лития в ДНР
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ.
Российские войска взяли под контроль крупное литиевое месторождение в поселке Шевченко на Донбассе. Это месторождение украинские специалисты считали самым перспективным на территории страны. Об этом рассказывается в публикации французской газеты Le Figaro
.
Авторы статьи охарактеризовали поселок Шевченко как "на первый взгляд безобидный", а затем, повысив градус драматизма, сетуют, что, получив над ним контроль, российские войска "прибирают к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на территории Украины".
При этом в материале отмечается, что занятое российской армией месторождение располагается на территории 40 гектаров, где содержатся существенные запасы "белого золота" (как иногда называют литий), а всего в трех километрах проходит граница с Днепровской областью.
В Le Figaro уточняют, что шевченковское месторождение называют перспективным из-за того, что оно богато запасами высокоминерализованного сподумена, важного для получения лития.
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Как сообщают СМИ, взяв месторождение в Шевченко, Российская Федерация получила контроль над двумя из четырех литиевых месторождений, расположенных на территории Украины.
По сообщению Минобороны РФ, поселок был взят под контроль 26 июня силами группировки войск "Восток".