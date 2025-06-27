https://1prime.ru/20250627/litiy-858969760.html

"Прибирают к рукам". В ЕС обиделись, что ВС РФ заняли месторождение лития

"Прибирают к рукам". В ЕС обиделись, что ВС РФ заняли месторождение лития - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Прибирают к рукам". В ЕС обиделись, что ВС РФ заняли месторождение лития

Российские войска взяли под контроль крупное литиевое месторождение в поселке Шевченко на Донбассе. Это месторождение украинские специалисты считали самым... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T15:13+0300

2025-06-27T15:13+0300

2025-06-27T15:24+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Российские войска взяли под контроль крупное литиевое месторождение в поселке Шевченко на Донбассе. Это месторождение украинские специалисты считали самым перспективным на территории страны. Об этом рассказывается в публикации французской газеты Le Figaro. Авторы статьи охарактеризовали поселок Шевченко как "на первый взгляд безобидный", а затем, повысив градус драматизма, сетуют, что, получив над ним контроль, российские войска "прибирают к рукам одно из самых перспективных месторождений лития на территории Украины".При этом в материале отмечается, что занятое российской армией месторождение располагается на территории 40 гектаров, где содержатся существенные запасы "белого золота" (как иногда называют литий), а всего в трех километрах проходит граница с Днепровской областью.В Le Figaro уточняют, что шевченковское месторождение называют перспективным из-за того, что оно богато запасами высокоминерализованного сподумена, важного для получения лития.Как сообщают СМИ, взяв месторождение в Шевченко, Российская Федерация получила контроль над двумя из четырех литиевых месторождений, расположенных на территории Украины.По сообщению Минобороны РФ, поселок был взят под контроль 26 июня силами группировки войск "Восток".

https://1prime.ru/20250612/litiy-858445436.html

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конфликт на украине, вс рф, месторождение, литий