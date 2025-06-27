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Нефть торгуется в умеренном плюсе - 27.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Нефть торгуется в умеренном плюсе
Нефть торгуется в умеренном плюсе - 27.06.2025, ПРАЙМ
Нефть торгуется в умеренном плюсе
Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжают умеренно подниматься - третий день подряд, динамику поддерживает статистика по сокращению нефтяных запасов в... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T08:29+0300
2025-06-27T08:29+0300
экономика
нефть
рынок
сша
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжают умеренно подниматься - третий день подряд, динамику поддерживает статистика по сокращению нефтяных запасов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.18 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,7%, до 67,16 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,71%, до 65,7 доллара. За два предыдущих дня марка нефти Brent выросла в цене на 0,79%, марка WTI подорожала на 1,62%. Аналитики оценивают снижение запасов нефти в США. На этой неделе, в среду, управление энергетической информации минэнерго США опубликовало еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно статистике, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 20 июня сократились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 415,1 миллиона баррелей. Снижение оказалось сильнее прогноза аналитиков, которые ожидали уменьшения лишь на 0,75 миллиона баррелей. "Рынок начинает принимать тот факт, что запасы нефти внезапно стали очень низкими", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn). В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельные статистические показатели по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 20 июня их число сократилось на 1 - до 438 установок.
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нефть, рынок, сша
Экономика, Нефть, Рынок, США
08:29 27.06.2025
 
Нефть торгуется в умеренном плюсе

Нефть марки Brent дорожает третий день подряд

© fotolia.com / ping han %Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© fotolia.com / ping han
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжают умеренно подниматься - третий день подряд, динамику поддерживает статистика по сокращению нефтяных запасов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.18 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,7%, до 67,16 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,71%, до 65,7 доллара.
За два предыдущих дня марка нефти Brent выросла в цене на 0,79%, марка WTI подорожала на 1,62%.
Аналитики оценивают снижение запасов нефти в США. На этой неделе, в среду, управление энергетической информации минэнерго США опубликовало еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно статистике, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 20 июня сократились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 415,1 миллиона баррелей. Снижение оказалось сильнее прогноза аналитиков, которые ожидали уменьшения лишь на 0,75 миллиона баррелей.
"Рынок начинает принимать тот факт, что запасы нефти внезапно стали очень низкими", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn).
В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельные статистические показатели по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 20 июня их число сократилось на 1 - до 438 установок.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
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ЭкономикаНефтьРынокСША
 
 
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