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Нефть торгуется в умеренном плюсе

Нефть торгуется в умеренном плюсе - 27.06.2025, ПРАЙМ

Нефть торгуется в умеренном плюсе

Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжают умеренно подниматься - третий день подряд, динамику поддерживает статистика по сокращению нефтяных запасов в... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T08:29+0300

2025-06-27T08:29+0300

2025-06-27T08:29+0300

экономика

нефть

рынок

сша

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжают умеренно подниматься - третий день подряд, динамику поддерживает статистика по сокращению нефтяных запасов в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.18 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,7%, до 67,16 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,71%, до 65,7 доллара. За два предыдущих дня марка нефти Brent выросла в цене на 0,79%, марка WTI подорожала на 1,62%. Аналитики оценивают снижение запасов нефти в США. На этой неделе, в среду, управление энергетической информации минэнерго США опубликовало еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно статистике, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 20 июня сократились на 5,8 миллиона баррелей, или на 1,4% - до 415,1 миллиона баррелей. Снижение оказалось сильнее прогноза аналитиков, которые ожидали уменьшения лишь на 0,75 миллиона баррелей. "Рынок начинает принимать тот факт, что запасы нефти внезапно стали очень низкими", - цитирует агентство Рейтер мнение старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна (Phil Flynn). В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельные статистические показатели по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 20 июня их число сократилось на 1 - до 438 установок.

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нефть, рынок, сша