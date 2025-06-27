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Нефть дешевеет на фоне переоценки рисков после перемирия Ирана и Израиля
Нефть дешевеет на фоне переоценки рисков после перемирия Ирана и Израиля - 27.06.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на фоне переоценки рисков после перемирия Ирана и Израиля
Мировые цены на нефть в пятницу днем растут, однако общее снижение с начала недели может превысить 10% и стать сильнейшим недельным падением с марта 2023 года,... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T15:08+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут, однако общее снижение с начала недели может превысить 10% и стать сильнейшим недельным падением с марта 2023 года, что связано с переоценкой рисков после перемирия Ирана и Израиля, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.05 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,55%, до 67,06 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,78%, до 65,75 доллара. С начала недели стоимость Brent уже снизилась примерно на 11%, WTI - на 12%, что может стать сильнейшим недельным снижением с марта 2023 года. Цены на нефть заметно упали в понедельник и вторник после перемирия Ирана и Израиля. "Цены на нефть стабилизировались на уровне, который наблюдался до эскалации ближневосточного конфликта", - приводит агентство Блумберг слова аналитиков Commerzbank, включая Барбару Ламбрехт (Barbara Lambrecht). Двузначное процентное снижение в пределах 11% также наблюдалось в начале апреля, когда цена Brent впервые с апреля 2021 года опустилась ниже 63 долларов за баррель, что было связано, среди прочего, с ожиданием роста предложения со стороны ОПЕК+. В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельные статистические показатели по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 20 июня их число сократилось на 1 - до 438 установок.
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нефть, рынок, израиль, опек
Экономика, Нефть, Рынок, ИЗРАИЛЬ, ОПЕК
Нефть дешевеет на фоне переоценки рисков после перемирия Ирана и Израиля
Цена нефти марки Brent с начала недели может превысить 10%
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем растут, однако общее снижение с начала недели может превысить 10% и стать сильнейшим недельным падением с марта 2023 года, что связано с переоценкой рисков после перемирия Ирана и Израиля, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.05 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивалась на 0,55%, до 67,06 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,78%, до 65,75 доллара.
С начала недели стоимость Brent уже снизилась примерно на 11%, WTI - на 12%, что может стать сильнейшим недельным снижением с марта 2023 года. Цены на нефть заметно упали в понедельник и вторник после перемирия Ирана и Израиля.
"Цены на нефть стабилизировались на уровне, который наблюдался до эскалации ближневосточного конфликта", - приводит агентство Блумберг слова аналитиков Commerzbank, включая Барбару Ламбрехт (Barbara Lambrecht).
Двузначное процентное снижение в пределах 11% также наблюдалось в начале апреля, когда цена Brent впервые с апреля 2021 года опустилась ниже 63 долларов за баррель, что было связано, среди прочего, с ожиданием роста предложения со стороны ОПЕК+.
В пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует еженедельные статистические показатели по действующим нефтяным буровым установкам в США. За неделю по 20 июня их число сократилось на 1 - до 438 установок.
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