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Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС, сообщил представитель страны
Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС, сообщил представитель страны - 27.06.2025, ПРАЙМ
Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС, сообщил представитель страны
Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в ЕАЭС и уже сотрудничает с некоторыми членами организации, в частности с Москвой и Минском, заявил... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:20+0300
2025-06-27T14:20+0300
2025-06-27T15:38+0300
экономика
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МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в ЕАЭС и уже сотрудничает с некоторыми членами организации, в частности с Москвой и Минском, заявил специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортего Мурильо."Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в этом важнейшем союзе", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.Лауреано Факундо Ортего Мурильо добавил, что для страны это является важнейшей целью."Мы готовы выполнить все необходимые процедуры и требования для того, чтобы мы смогли получить такой статус. Мы уже чувствуем себя частью этого союза. Мы активно работаем с Российской Федерацией, с Белоруссией в рамках крупных проектов в медицине, фармацевтике, поставках оборудования... Наше сотрудничество - это братское сотрудничество для нас", - подчеркнул он.
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Экономика, Никарагуа, запрос, ЕАЭС, статус
Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС, сообщил представитель страны
Представитель президента: Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС
МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в ЕАЭС и уже сотрудничает с некоторыми членами организации, в частности с Москвой и Минском, заявил специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортего Мурильо.
"Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в этом важнейшем союзе", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.
Лауреано Факундо Ортего Мурильо добавил, что для страны это является важнейшей целью.
"Мы готовы выполнить все необходимые процедуры и требования для того, чтобы мы смогли получить такой статус. Мы уже чувствуем себя частью этого союза. Мы активно работаем с Российской Федерацией, с Белоруссией в рамках крупных проектов в медицине, фармацевтике, поставках оборудования... Наше сотрудничество - это братское сотрудничество для нас", - подчеркнул он.
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