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Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС, сообщил представитель страны

Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС, сообщил представитель страны - 27.06.2025, ПРАЙМ

Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС, сообщил представитель страны

Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в ЕАЭС и уже сотрудничает с некоторыми членами организации, в частности с Москвой и Минском, заявил... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T14:20+0300

2025-06-27T14:20+0300

2025-06-27T15:38+0300

экономика

никарагуа

запрос

еаэс

статус

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МИНСК, 26 июн - ПРАЙМ. Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в ЕАЭС и уже сотрудничает с некоторыми членами организации, в частности с Москвой и Минском, заявил специальный представитель президента Никарагуа Лауреано Факундо Ортего Мурильо."Никарагуа официально запросила статус наблюдателя в этом важнейшем союзе", - сказал он на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.Лауреано Факундо Ортего Мурильо добавил, что для страны это является важнейшей целью."Мы готовы выполнить все необходимые процедуры и требования для того, чтобы мы смогли получить такой статус. Мы уже чувствуем себя частью этого союза. Мы активно работаем с Российской Федерацией, с Белоруссией в рамках крупных проектов в медицине, фармацевтике, поставках оборудования... Наше сотрудничество - это братское сотрудничество для нас", - подчеркнул он.

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никарагуа, запрос, еаэс, статус