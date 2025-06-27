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"Норникель" спрогнозировал относительный баланс на мировом рынке палладия - 27.06.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250627/nornikel-858972251.html
"Норникель" спрогнозировал относительный баланс на мировом рынке палладия
"Норникель" спрогнозировал относительный баланс на мировом рынке палладия - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Норникель" спрогнозировал относительный баланс на мировом рынке палладия
"Норникель" прогнозирует, что в 2025 году мировой рынок палладия будет близок к балансу, продолжает видеть перепроизводство никеля, сообщил журналистам... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T16:02+0300
2025-06-27T16:02+0300
экономика
норникель
промышленность
палладий
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. "Норникель" прогнозирует, что в 2025 году мировой рынок палладия будет близок к балансу, продолжает видеть перепроизводство никеля, сообщил журналистам вице-президент - руководитель сбытового дивизиона компании Антон Берлин. "По палладию мы считаем, что он будет близок к балансу. У нас спрос достаточно "нервный", потому что Китай - очень оппортунистичен. Они внимательно смотрят за текущими ценами. Когда идет провал цен, появляется спрос. Как только идет подъем какой-то цены, этот спрос в Китае исчезает", - сказал он в кулуарах годового собрания акционеров. Берлин объяснил, что в модели западного рынка такого нет - компания покупает по стандартным контрактам зафиксированный ежемесячный объем, и идет прямолинейное, равномерное снабжение. "По никелю мы видим перепроизводство. Индонезия уже несколько лет крупнейший добытчик никеля. Есть перепроизводство, есть давление на цену, потому что, в отличие от большинства других регионов, в Индонезии слишком легко все организовано с точки зрения горной добычи, то есть практически нет экологической и социальной ответственности", - добавил Берлин. Он отметил, что в России, Канаде, Австралии такого сценария просто не может быть, так как есть затраты на поддержание рудника закрытым и его реабилитацию. У Индонезии же только операционные и капитальные затраты.
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норникель, промышленность, палладий
Экономика, Норникель, Промышленность, палладий
16:02 27.06.2025
 
"Норникель" спрогнозировал относительный баланс на мировом рынке палладия

Берлин: мировой рынок палладия в 2025 году будет близок к балансу

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМаркировка слитка палладия высшей пробы 99,98% чистоты
Маркировка слитка палладия высшей пробы 99,98% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. "Норникель" прогнозирует, что в 2025 году мировой рынок палладия будет близок к балансу, продолжает видеть перепроизводство никеля, сообщил журналистам вице-президент - руководитель сбытового дивизиона компании Антон Берлин.
"По палладию мы считаем, что он будет близок к балансу. У нас спрос достаточно "нервный", потому что Китай - очень оппортунистичен. Они внимательно смотрят за текущими ценами. Когда идет провал цен, появляется спрос. Как только идет подъем какой-то цены, этот спрос в Китае исчезает", - сказал он в кулуарах годового собрания акционеров.
Берлин объяснил, что в модели западного рынка такого нет - компания покупает по стандартным контрактам зафиксированный ежемесячный объем, и идет прямолинейное, равномерное снабжение.
"По никелю мы видим перепроизводство. Индонезия уже несколько лет крупнейший добытчик никеля. Есть перепроизводство, есть давление на цену, потому что, в отличие от большинства других регионов, в Индонезии слишком легко все организовано с точки зрения горной добычи, то есть практически нет экологической и социальной ответственности", - добавил Берлин.
Он отметил, что в России, Канаде, Австралии такого сценария просто не может быть, так как есть затраты на поддержание рудника закрытым и его реабилитацию. У Индонезии же только операционные и капитальные затраты.
Вывеска компании Норникель на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
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ЭкономикаНорникельПромышленностьпалладий
 
 
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