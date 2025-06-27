https://1prime.ru/20250627/nornikel-858972251.html
"Норникель" спрогнозировал относительный баланс на мировом рынке палладия
"Норникель" спрогнозировал относительный баланс на мировом рынке палладия - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Норникель" спрогнозировал относительный баланс на мировом рынке палладия
"Норникель" прогнозирует, что в 2025 году мировой рынок палладия будет близок к балансу, продолжает видеть перепроизводство никеля, сообщил журналистам... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T16:02+0300
2025-06-27T16:02+0300
2025-06-27T16:02+0300
экономика
норникель
промышленность
палладий
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/81/842088198_0:139:3149:1910_1920x0_80_0_0_8129de353dfe21f1729e669a08f018b9.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. "Норникель" прогнозирует, что в 2025 году мировой рынок палладия будет близок к балансу, продолжает видеть перепроизводство никеля, сообщил журналистам вице-президент - руководитель сбытового дивизиона компании Антон Берлин. "По палладию мы считаем, что он будет близок к балансу. У нас спрос достаточно "нервный", потому что Китай - очень оппортунистичен. Они внимательно смотрят за текущими ценами. Когда идет провал цен, появляется спрос. Как только идет подъем какой-то цены, этот спрос в Китае исчезает", - сказал он в кулуарах годового собрания акционеров. Берлин объяснил, что в модели западного рынка такого нет - компания покупает по стандартным контрактам зафиксированный ежемесячный объем, и идет прямолинейное, равномерное снабжение. "По никелю мы видим перепроизводство. Индонезия уже несколько лет крупнейший добытчик никеля. Есть перепроизводство, есть давление на цену, потому что, в отличие от большинства других регионов, в Индонезии слишком легко все организовано с точки зрения горной добычи, то есть практически нет экологической и социальной ответственности", - добавил Берлин. Он отметил, что в России, Канаде, Австралии такого сценария просто не может быть, так как есть затраты на поддержание рудника закрытым и его реабилитацию. У Индонезии же только операционные и капитальные затраты.
https://1prime.ru/20250627/dividendy-858962645.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/81/842088198_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_2daf70c0f86c6f9bac3771f3b25a41cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
норникель, промышленность, палладий
Экономика, Норникель, Промышленность, палладий
"Норникель" спрогнозировал относительный баланс на мировом рынке палладия
Берлин: мировой рынок палладия в 2025 году будет близок к балансу
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. "Норникель" прогнозирует, что в 2025 году мировой рынок палладия будет близок к балансу, продолжает видеть перепроизводство никеля, сообщил журналистам вице-президент - руководитель сбытового дивизиона компании Антон Берлин.
"По палладию мы считаем, что он будет близок к балансу. У нас спрос достаточно "нервный", потому что Китай - очень оппортунистичен. Они внимательно смотрят за текущими ценами. Когда идет провал цен, появляется спрос. Как только идет подъем какой-то цены, этот спрос в Китае исчезает", - сказал он в кулуарах годового собрания акционеров.
Берлин объяснил, что в модели западного рынка такого нет - компания покупает по стандартным контрактам зафиксированный ежемесячный объем, и идет прямолинейное, равномерное снабжение.
"По никелю мы видим перепроизводство. Индонезия уже несколько лет крупнейший добытчик никеля. Есть перепроизводство, есть давление на цену, потому что, в отличие от большинства других регионов, в Индонезии слишком легко все организовано с точки зрения горной добычи, то есть практически нет экологической и социальной ответственности", - добавил Берлин.
Он отметил, что в России, Канаде, Австралии такого сценария просто не может быть, так как есть затраты на поддержание рудника закрытым и его реабилитацию. У Индонезии же только операционные и капитальные затраты.
"Норникель" не будет выплачивать дивиденды по итогам 2024 года