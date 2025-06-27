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"Норникель" спрогнозировал относительный баланс на мировом рынке палладия

"Норникель" спрогнозировал относительный баланс на мировом рынке палладия - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Норникель" спрогнозировал относительный баланс на мировом рынке палладия

"Норникель" прогнозирует, что в 2025 году мировой рынок палладия будет близок к балансу, продолжает видеть перепроизводство никеля, сообщил журналистам... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T16:02+0300

2025-06-27T16:02+0300

2025-06-27T16:02+0300

экономика

норникель

промышленность

палладий

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. "Норникель" прогнозирует, что в 2025 году мировой рынок палладия будет близок к балансу, продолжает видеть перепроизводство никеля, сообщил журналистам вице-президент - руководитель сбытового дивизиона компании Антон Берлин. "По палладию мы считаем, что он будет близок к балансу. У нас спрос достаточно "нервный", потому что Китай - очень оппортунистичен. Они внимательно смотрят за текущими ценами. Когда идет провал цен, появляется спрос. Как только идет подъем какой-то цены, этот спрос в Китае исчезает", - сказал он в кулуарах годового собрания акционеров. Берлин объяснил, что в модели западного рынка такого нет - компания покупает по стандартным контрактам зафиксированный ежемесячный объем, и идет прямолинейное, равномерное снабжение. "По никелю мы видим перепроизводство. Индонезия уже несколько лет крупнейший добытчик никеля. Есть перепроизводство, есть давление на цену, потому что, в отличие от большинства других регионов, в Индонезии слишком легко все организовано с точки зрения горной добычи, то есть практически нет экологической и социальной ответственности", - добавил Берлин. Он отметил, что в России, Канаде, Австралии такого сценария просто не может быть, так как есть затраты на поддержание рудника закрытым и его реабилитацию. У Индонезии же только операционные и капитальные затраты.

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норникель, промышленность, палладий