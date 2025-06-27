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Объем российского рынка электронной торговли может достичь 12 трлн рублей
Объем российского рынка электронной торговли может достичь 12 трлн рублей - 27.06.2025, ПРАЙМ
Объем российского рынка электронной торговли может достичь 12 трлн рублей
Объем российского рынка электронной торговли в первые четыре месяца 2025 года составил 3,5 триллиона рублей, а по итогам года он может достичь 12 триллионов... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T04:55+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Объем российского рынка электронной торговли в первые четыре месяца 2025 года составил 3,5 триллиона рублей, а по итогам года он может достичь 12 триллионов рублей - рост составит порядка 30% по сравнению с 2024 годом, таким мнением в интервью РИА Новости поделился глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
"Объем интернет-торговли в России за четыре месяца этого года составил уже 3,5 триллиона рублей. С января по апрель рынок вырос на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При отсутствии каких-либо внешних драматических изменений, рост продолжится — рынок прибавит в объеме порядка 30%. То есть 12 триллионов рублей в 2025 году, я думаю, наш e-commerce точно сделает", - сказал Соколов.
При этом, как отметил президент ассоциации, экспорт добавит к обороту интернет-торговли 700-800 миллиардов рублей: сейчас российские игроки выходят не только на рынок ЕАЭС, но и в страны Глобального Юга.
"Если говорить о заказах, которые зарубежные покупатели делают на российских площадках, то в топе самых популярных товаров российского производства - средства бытовой химии, товары для строительства и ремонта, товары для красоты и здоровья, в том числе уходовая косметика, гигиенические принадлежности и БАДы, книги, товары для дома и бакалея (различные крупы, чай и другие продукты длительного хранения)", - добавил он.
Усиление экспорта через онлайн-канал продаж станет одним из драйверов роста рынка. Другим фактором, отметил Соколов, станет рост интернет-торговли в регионах. По данным АКИТ, на них сейчас приходится 76% всех объемов, и лишь 24% остаются за Москвой и Санкт-Петербургом.
"Объемы онлайн-рынка в городах федерального значения практически достигли пика: рост в Москве, Санкт-Петербурге на уровне 30%, в то же время в федеральных округах он больше 40%, а в отдельных регионах — и более 80% (на Кавказе, Дальнем Востоке, в Сибири, Юге России)", - добавил Соколов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 29 июня.
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технологии, россия, финансы, москва, санкт-петербург, кавказ, акит, еаэс
Технологии, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КАВКАЗ, АКИТ, ЕАЭС
Объем российского рынка электронной торговли может достичь 12 трлн рублей
Глава АКИТ Соколов: рынок электронной торговли в России в 2025 году вырастет на 30%
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Объем российского рынка электронной торговли в первые четыре месяца 2025 года составил 3,5 триллиона рублей, а по итогам года он может достичь 12 триллионов рублей - рост составит порядка 30% по сравнению с 2024 годом, таким мнением в интервью РИА Новости поделился глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
"Объем интернет-торговли в России за четыре месяца этого года составил уже 3,5 триллиона рублей. С января по апрель рынок вырос на 39% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При отсутствии каких-либо внешних драматических изменений, рост продолжится — рынок прибавит в объеме порядка 30%. То есть 12 триллионов рублей в 2025 году, я думаю, наш e-commerce точно сделает", - сказал Соколов.
При этом, как отметил президент ассоциации, экспорт добавит к обороту интернет-торговли 700-800 миллиардов рублей: сейчас российские игроки выходят не только на рынок ЕАЭС, но и в страны Глобального Юга.
"Если говорить о заказах, которые зарубежные покупатели делают на российских площадках, то в топе самых популярных товаров российского производства - средства бытовой химии, товары для строительства и ремонта, товары для красоты и здоровья, в том числе уходовая косметика, гигиенические принадлежности и БАДы, книги, товары для дома и бакалея (различные крупы, чай и другие продукты длительного хранения)", - добавил он.
Усиление экспорта через онлайн-канал продаж станет одним из драйверов роста рынка. Другим фактором, отметил Соколов, станет рост интернет-торговли в регионах. По данным АКИТ, на них сейчас приходится 76% всех объемов, и лишь 24% остаются за Москвой и Санкт-Петербургом.
"Объемы онлайн-рынка в городах федерального значения практически достигли пика: рост в Москве, Санкт-Петербурге на уровне 30%, в то же время в федеральных округах он больше 40%, а в отдельных регионах — и более 80% (на Кавказе, Дальнем Востоке, в Сибири, Юге России)", - добавил Соколов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 29 июня.