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ЕС продолжит обсуждать запрет на импорт нефти и газа из России - 27.06.2025, ПРАЙМ
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ЕС продолжит обсуждать запрет на импорт нефти и газа из России
ЕС продолжит обсуждать запрет на импорт нефти и газа из России - 27.06.2025, ПРАЙМ
ЕС продолжит обсуждать запрет на импорт нефти и газа из России
Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из РФ на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия будут стремиться не допустить его,... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T09:15+0300
2025-06-27T09:15+0300
энергетика
россия
нефть
венгрия
словакия
будапешт
виктор орбан
ес
мид
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БУДАПЕШТ, 27 июн - ПРАЙМ. Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из РФ на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия будут стремиться не допустить его, поскольку это вызвало бы рост коммунальных расходов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Этого вопроса не было в повестке дня (саммита ЕС - ред.). Борьба продолжится на следующей неделе. Мы продолжим на уровне министров иностранных дел. Вчера я провел переговоры со словаками. Мы с ними едины. Мы не можем принять требование ЕС не покупать российскую нефть и газ", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он отметил, что в таком случае коммунальные расходы для жителей Венгрии и Словакии вырастут в два-три раза, а задача властей "делать жизнь людей лучше, а не хуже", и заявил, что не верит словам Еврокомиссии о том, что ущерб от запрета российской энергии якобы будет компенсирован странам-членам.
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россия, нефть, венгрия, словакия, будапешт, виктор орбан, ес, мид
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Будапешт, Виктор Орбан, ЕС, МИД
09:15 27.06.2025
 
ЕС продолжит обсуждать запрет на импорт нефти и газа из России

Орбан: ЕС продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России

© Фото : Fischer Zoltán/MTIПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© Фото : Fischer Zoltán/MTI
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БУДАПЕШТ, 27 июн - ПРАЙМ. Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из РФ на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия будут стремиться не допустить его, поскольку это вызвало бы рост коммунальных расходов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Этого вопроса не было в повестке дня (саммита ЕС - ред.). Борьба продолжится на следующей неделе. Мы продолжим на уровне министров иностранных дел. Вчера я провел переговоры со словаками. Мы с ними едины. Мы не можем принять требование ЕС не покупать российскую нефть и газ", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Он отметил, что в таком случае коммунальные расходы для жителей Венгрии и Словакии вырастут в два-три раза, а задача властей "делать жизнь людей лучше, а не хуже", и заявил, что не верит словам Еврокомиссии о том, что ущерб от запрета российской энергии якобы будет компенсирован странам-членам.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
В Европе значимо снизились цены на газ
Вчера, 19:24
 
ЭнергетикаРОССИЯНефтьВЕНГРИЯСЛОВАКИЯБудапештВиктор ОрбанЕСМИД
 
 
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