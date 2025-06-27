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ЕС продолжит обсуждать запрет на импорт нефти и газа из России
ЕС продолжит обсуждать запрет на импорт нефти и газа из России - 27.06.2025, ПРАЙМ
ЕС продолжит обсуждать запрет на импорт нефти и газа из России
Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из РФ на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия будут стремиться не допустить его,... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T09:15+0300
2025-06-27T09:15+0300
2025-06-27T09:15+0300
энергетика
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БУДАПЕШТ, 27 июн - ПРАЙМ. Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из РФ на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия будут стремиться не допустить его, поскольку это вызвало бы рост коммунальных расходов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Этого вопроса не было в повестке дня (саммита ЕС - ред.). Борьба продолжится на следующей неделе. Мы продолжим на уровне министров иностранных дел. Вчера я провел переговоры со словаками. Мы с ними едины. Мы не можем принять требование ЕС не покупать российскую нефть и газ", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он отметил, что в таком случае коммунальные расходы для жителей Венгрии и Словакии вырастут в два-три раза, а задача властей "делать жизнь людей лучше, а не хуже", и заявил, что не верит словам Еврокомиссии о том, что ущерб от запрета российской энергии якобы будет компенсирован странам-членам.
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россия, нефть, венгрия, словакия, будапешт, виктор орбан, ес, мид
Энергетика, РОССИЯ, Нефть, ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ, Будапешт, Виктор Орбан, ЕС, МИД
ЕС продолжит обсуждать запрет на импорт нефти и газа из России
Орбан: ЕС продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из России
БУДАПЕШТ, 27 июн - ПРАЙМ. Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из РФ на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия будут стремиться не допустить его, поскольку это вызвало бы рост коммунальных расходов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
"Этого вопроса не было в повестке дня (саммита ЕС - ред.). Борьба продолжится на следующей неделе. Мы продолжим на уровне министров иностранных дел. Вчера я провел переговоры со словаками. Мы с ними едины. Мы не можем принять требование ЕС не покупать российскую нефть и газ", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Он отметил, что в таком случае коммунальные расходы для жителей Венгрии и Словакии вырастут в два-три раза, а задача властей "делать жизнь людей лучше, а не хуже", и заявил, что не верит словам Еврокомиссии о том, что ущерб от запрета российской энергии якобы будет компенсирован странам-членам.
В Европе значимо снизились цены на газ