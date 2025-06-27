https://1prime.ru/20250627/orban-858954050.html

ЕС продолжит обсуждать запрет на импорт нефти и газа из России

ЕС продолжит обсуждать запрет на импорт нефти и газа из России - 27.06.2025, ПРАЙМ

ЕС продолжит обсуждать запрет на импорт нефти и газа из России

Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из РФ на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия будут стремиться не допустить его,... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T09:15+0300

2025-06-27T09:15+0300

2025-06-27T09:15+0300

энергетика

россия

нефть

венгрия

словакия

будапешт

виктор орбан

ес

мид

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БУДАПЕШТ, 27 июн - ПРАЙМ. Евросоюз продолжит обсуждение запрета на импорт энергоносителей из РФ на следующей неделе на уровне МИД, Венгрия и Словакия будут стремиться не допустить его, поскольку это вызвало бы рост коммунальных расходов, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. "Этого вопроса не было в повестке дня (саммита ЕС - ред.). Борьба продолжится на следующей неделе. Мы продолжим на уровне министров иностранных дел. Вчера я провел переговоры со словаками. Мы с ними едины. Мы не можем принять требование ЕС не покупать российскую нефть и газ", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Он отметил, что в таком случае коммунальные расходы для жителей Венгрии и Словакии вырастут в два-три раза, а задача властей "делать жизнь людей лучше, а не хуже", и заявил, что не верит словам Еврокомиссии о том, что ущерб от запрета российской энергии якобы будет компенсирован странам-членам.

https://1prime.ru/20250626/gaz-858942775.html

венгрия

словакия

будапешт

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россия, нефть, венгрия, словакия, будапешт, виктор орбан, ес, мид