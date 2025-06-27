https://1prime.ru/20250627/oreshnik-858967156.html

"В скором времени". Раскрыты сроки массового применения "Орешника"

"В скором времени". Раскрыты сроки массового применения "Орешника" - 27.06.2025, ПРАЙМ

"В скором времени". Раскрыты сроки массового применения "Орешника"

Российские войска начнут массово применять ракетный комплекс средней дальности "Орешник" на украинской территории в августе. С таким прогнозом выступил военный... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T14:31+0300

2025-06-27T14:31+0300

2025-06-27T14:32+0300

спецоперация на украине

конфликт на украине

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"орешник"

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Российские войска начнут массово применять ракетный комплекс средней дальности "Орешник" на украинской территории в августе. С таким прогнозом выступил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Его слова передает издание Инфо24.Он считает, что российское командование уже в ближайшем будущем начнет вводить в бой резервы, в связи с чем ВСУ понесут значительные потери. Но ВС России "вряд ли смогут разгромить украинскую армию к сентябрю", сказал Перенджиев.Вместе с тем он отметил, что в летнюю кампанию возросла интенсивность применения российскими войсками дальнобойного вооружения, с помощью которого поражаются тыловые объекты противника. Но в скором времени, как считает эксперт, активность применения дальнобойных систем повысится еще больше."В ближайшее время у нас появится много "Орешников", которые мы тоже обрушим на врага, - прогнозирует Перенджиев. - Я думаю, что в августе начнется их массовое применение для нанесения ударов по крупным бункерам, складам, транспортным артериям, промышленным объектам и другой военной инфраструктуре Украины".

https://1prime.ru/20250624/oreshnik-858839714.html

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конфликт на украине, вс рф, "орешник", прогноз