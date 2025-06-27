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"В скором времени". Раскрыты сроки массового применения "Орешника"
"В скором времени". Раскрыты сроки массового применения "Орешника" - 27.06.2025, ПРАЙМ
"В скором времени". Раскрыты сроки массового применения "Орешника"
Российские войска начнут массово применять ракетный комплекс средней дальности "Орешник" на украинской территории в августе. С таким прогнозом выступил военный... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:31+0300
2025-06-27T14:31+0300
2025-06-27T14:32+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Российские войска начнут массово применять ракетный комплекс средней дальности "Орешник" на украинской территории в августе. С таким прогнозом выступил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Его слова передает издание Инфо24.Он считает, что российское командование уже в ближайшем будущем начнет вводить в бой резервы, в связи с чем ВСУ понесут значительные потери. Но ВС России "вряд ли смогут разгромить украинскую армию к сентябрю", сказал Перенджиев.Вместе с тем он отметил, что в летнюю кампанию возросла интенсивность применения российскими войсками дальнобойного вооружения, с помощью которого поражаются тыловые объекты противника. Но в скором времени, как считает эксперт, активность применения дальнобойных систем повысится еще больше."В ближайшее время у нас появится много "Орешников", которые мы тоже обрушим на врага, - прогнозирует Перенджиев. - Я думаю, что в августе начнется их массовое применение для нанесения ударов по крупным бункерам, складам, транспортным артериям, промышленным объектам и другой военной инфраструктуре Украины".
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конфликт на украине, вс рф, "орешник", прогноз
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВС РФ, "Орешник", прогноз
"В скором времени". Раскрыты сроки массового применения "Орешника"
Перенджиев: ВС России начнут массово применять "Орешник" на Украине в августе
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ.
Российские войска начнут массово применять ракетный комплекс средней дальности "Орешник" на украинской территории в августе. С таким прогнозом выступил военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев. Его слова передает издание Инфо24
.
Он считает, что российское командование уже в ближайшем будущем начнет вводить в бой резервы, в связи с чем ВСУ понесут значительные потери. Но ВС России "вряд ли смогут разгромить украинскую армию к сентябрю", сказал Перенджиев.
Вместе с тем он отметил, что в летнюю кампанию возросла интенсивность применения российскими войсками дальнобойного вооружения, с помощью которого поражаются тыловые объекты противника. Но в скором времени, как считает эксперт, активность применения дальнобойных систем повысится еще больше.
"В ближайшее время у нас появится много "Орешников", которые мы тоже обрушим на врага, - прогнозирует Перенджиев. - Я думаю, что в августе начнется их массовое применение для нанесения ударов по крупным бункерам, складам, транспортным артериям, промышленным объектам и другой военной инфраструктуре Украины".
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