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ЕАЭС изучит меры против ввоза не соответствующих нормам товаров из Армении
ЕАЭС изучит меры против ввоза не соответствующих нормам товаров из Армении - 27.06.2025, ПРАЙМ
ЕАЭС изучит меры против ввоза не соответствующих нормам товаров из Армении
Структуры Евразийского экономического союза рассмотрят меры, чтобы из-за процесса сближения Армении с Евросоюзом на рынок ЕАЭС не попали товары, не... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T15:55+0300
2025-06-27T15:55+0300
2025-06-27T15:55+0300
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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Структуры Евразийского экономического союза рассмотрят меры, чтобы из-за процесса сближения Армении с Евросоюзом на рынок ЕАЭС не попали товары, не соответствующие требованиям объединения, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Мы наблюдаем за теми процессами, которые идут в рамках сближения Армении с Европейским союзом. Отмечаем, что в нормативно-правовой базе республики Армения появляются нормативные акты, которые упрощают некоторые правила сертификации продовольственных товаров из государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза. Это означает, что на внутренний рынок ЕАЭС могут попадать товары, которые не соответствуют нашим требованиям", - сказал Оверчук журналистам. Он добавил, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение совета Евразийской экономической комиссии. "Я собираюсь подписать письмо в адрес моего коллеги - (члена совета ЕЭК, вице-премьера Армении) Мгера Гербертовича (Григоряна) относительно того, что, на наш взгляд, эти действия противоречат нормам Евразийского экономического союза. Соответственно, мы будем рассматривать вопрос о применении соответствующих мер", - сообщил Оверчук. Вице-премьер добавил, что Россия всегда будет уважать выбор народа Армении, но одновременное нахождение страны в ЕАЭС и в ЕС невозможно.
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россия, армения, минск, алексей оверчук, еаэс, ес, евразийская экономическая комиссия
Экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИНСК, Алексей Оверчук, ЕАЭС, ЕС, Евразийская экономическая комиссия
ЕАЭС изучит меры против ввоза не соответствующих нормам товаров из Армении
Оверчук: ЕАЭС изучит меры против ввоза не соответствующих нормам товаров из Армении
МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Структуры Евразийского экономического союза рассмотрят меры, чтобы из-за процесса сближения Армении с Евросоюзом на рынок ЕАЭС не попали товары, не соответствующие требованиям объединения, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Мы наблюдаем за теми процессами, которые идут в рамках сближения Армении с Европейским союзом. Отмечаем, что в нормативно-правовой базе республики Армения появляются нормативные акты, которые упрощают некоторые правила сертификации продовольственных товаров из государств, которые не являются членами Евразийского экономического союза. Это означает, что на внутренний рынок ЕАЭС могут попадать товары, которые не соответствуют нашим требованиям", - сказал Оверчук журналистам.
Он добавил, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение совета Евразийской экономической комиссии.
"Я собираюсь подписать письмо в адрес моего коллеги - (члена совета ЕЭК, вице-премьера Армении) Мгера Гербертовича (Григоряна) относительно того, что, на наш взгляд, эти действия противоречат нормам Евразийского экономического союза. Соответственно, мы будем рассматривать вопрос о применении соответствующих мер", - сообщил Оверчук.
Вице-премьер добавил, что Россия всегда будет уважать выбор народа Армении, но одновременное нахождение страны в ЕАЭС и в ЕС невозможно.
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