Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Президент Ирана оценил соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС - 27.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250627/pezeshkian-858966704.html
Президент Ирана оценил соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Президент Ирана оценил соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС - 27.06.2025, ПРАЙМ
Президент Ирана оценил соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Реализация соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС предоставляет беспрецедентные возможности для национальных экономик, но для этого необходимо | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:22+0300
2025-06-27T14:22+0300
экономика
иран
запад
масуд пезешкиан
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852355008_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bc0e5bc10f870d8eea7a8b852d6d874b.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Реализация соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС предоставляет беспрецедентные возможности для национальных экономик, но для этого необходимо создавать более устойчивые к западным санкциям независимые финансовые механизмы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Реализация соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС является важным шагом в направлении укрепления экономических связей в регионе. Это соглашение предоставляет беспрецедентные возможности для национальных экономик и предпринимателей стран-участниц", - сказал Пезешкиан, выступая по видеосвязи на саммите ЕАЭС. По его словам, в транзитной сфере рассматривается модернизация существующих железнодорожных и автомобильных коридоров, усиление воздушного транспорта, создание специальных зон и использование транзитных мощностей иранских портов для связи стран-участниц ЕАЭС с мировыми рынками. Он отметил, что реализация проектов в рамках зоны свободной торговли с Ираном может быть непростой, если не будут созданы независимые финансовые механизмы, устойчивые к односторонним экономическим санкциям Запада. "В этом контексте финансирование совместных инфраструктурных и промышленных проектов Евразийским банком развития, расширение системы финансового оборота ЕАЭС на заинтересованные государства-наблюдатели и использование системы расчетов в национальных валютах могут быть включены в повестку дня", - добавил Пезешкиан.
https://1prime.ru/20250327/soglashenie-856151740.html
иран
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852355008_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_6763d2e2b26c38e6e989f537897f4200.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иран, запад, масуд пезешкиан, еаэс
Экономика, ИРАН, ЗАПАД, Масуд Пезешкиан, ЕАЭС
14:22 27.06.2025
 
Президент Ирана оценил соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Пезешкиан: соглашение с ЕАЭС дает беспрецедентные возможности для экономик

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Реализация соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС предоставляет беспрецедентные возможности для национальных экономик, но для этого необходимо создавать более устойчивые к западным санкциям независимые финансовые механизмы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Реализация соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС является важным шагом в направлении укрепления экономических связей в регионе. Это соглашение предоставляет беспрецедентные возможности для национальных экономик и предпринимателей стран-участниц", - сказал Пезешкиан, выступая по видеосвязи на саммите ЕАЭС.
По его словам, в транзитной сфере рассматривается модернизация существующих железнодорожных и автомобильных коридоров, усиление воздушного транспорта, создание специальных зон и использование транзитных мощностей иранских портов для связи стран-участниц ЕАЭС с мировыми рынками. Он отметил, что реализация проектов в рамках зоны свободной торговли с Ираном может быть непростой, если не будут созданы независимые финансовые механизмы, устойчивые к односторонним экономическим санкциям Запада.
"В этом контексте финансирование совместных инфраструктурных и промышленных проектов Евразийским банком развития, расширение системы финансового оборота ЕАЭС на заинтересованные государства-наблюдатели и использование системы расчетов в национальных валютах могут быть включены в повестку дня", - добавил Пезешкиан.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 27.03.2025
Оверчук раскрыл, когда вступит в силу соглашение о ЗСТ Ирана с ЕАЭС
27 марта, 11:26
 
ЭкономикаИРАНЗАПАДМасуд ПезешкианЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала