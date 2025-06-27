https://1prime.ru/20250627/pezeshkian-858966704.html
Президент Ирана оценил соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Президент Ирана оценил соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС - 27.06.2025, ПРАЙМ
Президент Ирана оценил соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Реализация соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС предоставляет беспрецедентные возможности для национальных экономик, но для этого необходимо | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T14:22+0300
2025-06-27T14:22+0300
2025-06-27T14:22+0300
экономика
иран
запад
масуд пезешкиан
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852355008_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_bc0e5bc10f870d8eea7a8b852d6d874b.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Реализация соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС предоставляет беспрецедентные возможности для национальных экономик, но для этого необходимо создавать более устойчивые к западным санкциям независимые финансовые механизмы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Реализация соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС является важным шагом в направлении укрепления экономических связей в регионе. Это соглашение предоставляет беспрецедентные возможности для национальных экономик и предпринимателей стран-участниц", - сказал Пезешкиан, выступая по видеосвязи на саммите ЕАЭС. По его словам, в транзитной сфере рассматривается модернизация существующих железнодорожных и автомобильных коридоров, усиление воздушного транспорта, создание специальных зон и использование транзитных мощностей иранских портов для связи стран-участниц ЕАЭС с мировыми рынками. Он отметил, что реализация проектов в рамках зоны свободной торговли с Ираном может быть непростой, если не будут созданы независимые финансовые механизмы, устойчивые к односторонним экономическим санкциям Запада. "В этом контексте финансирование совместных инфраструктурных и промышленных проектов Евразийским банком развития, расширение системы финансового оборота ЕАЭС на заинтересованные государства-наблюдатели и использование системы расчетов в национальных валютах могут быть включены в повестку дня", - добавил Пезешкиан.
https://1prime.ru/20250327/soglashenie-856151740.html
иран
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852355008_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_6763d2e2b26c38e6e989f537897f4200.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, запад, масуд пезешкиан, еаэс
Экономика, ИРАН, ЗАПАД, Масуд Пезешкиан, ЕАЭС
Президент Ирана оценил соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС
Пезешкиан: соглашение с ЕАЭС дает беспрецедентные возможности для экономик
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Реализация соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС предоставляет беспрецедентные возможности для национальных экономик, но для этого необходимо создавать более устойчивые к западным санкциям независимые финансовые механизмы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
"Реализация соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС является важным шагом в направлении укрепления экономических связей в регионе. Это соглашение предоставляет беспрецедентные возможности для национальных экономик и предпринимателей стран-участниц", - сказал Пезешкиан, выступая по видеосвязи на саммите ЕАЭС.
По его словам, в транзитной сфере рассматривается модернизация существующих железнодорожных и автомобильных коридоров, усиление воздушного транспорта, создание специальных зон и использование транзитных мощностей иранских портов для связи стран-участниц ЕАЭС с мировыми рынками. Он отметил, что реализация проектов в рамках зоны свободной торговли с Ираном может быть непростой, если не будут созданы независимые финансовые механизмы, устойчивые к односторонним экономическим санкциям Запада.
"В этом контексте финансирование совместных инфраструктурных и промышленных проектов Евразийским банком развития, расширение системы финансового оборота ЕАЭС на заинтересованные государства-наблюдатели и использование системы расчетов в национальных валютах могут быть включены в повестку дня", - добавил Пезешкиан.
Оверчук раскрыл, когда вступит в силу соглашение о ЗСТ Ирана с ЕАЭС