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Президент Ирана оценил соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Президент Ирана оценил соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС - 27.06.2025, ПРАЙМ

Президент Ирана оценил соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС

Реализация соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС предоставляет беспрецедентные возможности для национальных экономик, но для этого необходимо | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T14:22+0300

2025-06-27T14:22+0300

2025-06-27T14:22+0300

экономика

иран

запад

масуд пезешкиан

еаэс

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Реализация соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС предоставляет беспрецедентные возможности для национальных экономик, но для этого необходимо создавать более устойчивые к западным санкциям независимые финансовые механизмы, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. "Реализация соглашения о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС является важным шагом в направлении укрепления экономических связей в регионе. Это соглашение предоставляет беспрецедентные возможности для национальных экономик и предпринимателей стран-участниц", - сказал Пезешкиан, выступая по видеосвязи на саммите ЕАЭС. По его словам, в транзитной сфере рассматривается модернизация существующих железнодорожных и автомобильных коридоров, усиление воздушного транспорта, создание специальных зон и использование транзитных мощностей иранских портов для связи стран-участниц ЕАЭС с мировыми рынками. Он отметил, что реализация проектов в рамках зоны свободной торговли с Ираном может быть непростой, если не будут созданы независимые финансовые механизмы, устойчивые к односторонним экономическим санкциям Запада. "В этом контексте финансирование совместных инфраструктурных и промышленных проектов Евразийским банком развития, расширение системы финансового оборота ЕАЭС на заинтересованные государства-наблюдатели и использование системы расчетов в национальных валютах могут быть включены в повестку дня", - добавил Пезешкиан.

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иран, запад, масуд пезешкиан, еаэс