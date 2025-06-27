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В Приморье полностью восстановили свет после аварии
В Приморье полностью восстановили свет после аварии - 27.06.2025, ПРАЙМ
В Приморье полностью восстановили свет после аварии
Энергетики полностью восстановили свет в Приморье после масштабной аварии, произошедшей в четверг, сообщили журналистам в краевом правительстве. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T03:31+0300
2025-06-27T03:31+0300
2025-06-27T03:31+0300
энергетика
газ
владивосток
приморье
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - ПРАЙМ. Энергетики полностью восстановили свет в Приморье после масштабной аварии, произошедшей в четверг, сообщили журналистам в краевом правительстве.
Минэнерго региона сообщило, что в 15.56 (08.56 мск) четверга произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2. В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки. Было отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 МВт. На 16.37 (09.37 мск) электроснабжение было восстановлено у 85% отключённых потребителей в Приморском крае. Арбитражный суд Приморья сообщил, что приостановил заседания из-за массового отключения света во Владивостоке. Прокуратура начала проверку. Позже минэнерго сообщило, что авария не связана с внешними воздействиями.
"Всё восстановлено, энергетический комплекс региона работает в штатном режиме", - сообщили в правительстве.
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газ, владивосток, приморье, приморский край
Энергетика, Газ, Владивосток, Приморье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
В Приморье полностью восстановили свет после аварии
Энергетики полностью восстановили свет в Приморье после масштабной аварии
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - ПРАЙМ. Энергетики полностью восстановили свет в Приморье после масштабной аварии, произошедшей в четверг, сообщили журналистам в краевом правительстве.
Минэнерго региона сообщило, что в 15.56 (08.56 мск) четверга произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2. В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки. Было отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 МВт. На 16.37 (09.37 мск) электроснабжение было восстановлено у 85% отключённых потребителей в Приморском крае. Арбитражный суд Приморья сообщил, что приостановил заседания из-за массового отключения света во Владивостоке. Прокуратура начала проверку. Позже минэнерго сообщило, что авария не связана с внешними воздействиями.
"Всё восстановлено, энергетический комплекс региона работает в штатном режиме", - сообщили в правительстве.