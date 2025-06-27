https://1prime.ru/20250627/primore-858950124.html
В Приморье назвали возможную причину энергоаварии
В Приморье назвали возможную причину энергоаварии - 27.06.2025, ПРАЙМ
В Приморье назвали возможную причину энергоаварии
Причиной масштабной энергоаварии в Приморье стало пучение грунта в Хабаровском крае, обесточившей почти половину Приморья, сообщает министерство энергетики и... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T06:23+0300
2025-06-27T06:23+0300
2025-06-27T06:23+0300
энергетика
россия
приморье
хабаровский край
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - ПРАЙМ. Причиной масштабной энергоаварии в Приморье стало пучение грунта в Хабаровском крае, обесточившей почти половину Приморья, сообщает министерство энергетики и газоснабжения Приморского края.
Минэнерго региона сообщило, что в 15.56 (08.56 мск) четверга произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2. В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки. Было отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 МВт. На 16.37 (09.37 мск) электроснабжение было восстановлено у 85% отключённых потребителей в Приморском крае. Арбитражный суд Приморья сообщил, что приостановил заседания из-за массового отключения света во Владивостоке. Прокуратура начала проверку. Позже минэнерго сообщило, что авария не связана с внешними воздействиями.
"Инцидент случился на болотистой местности Хабаровского края, в зоне пересечения с линией 500 киловольт Приморская ГРЭС — Хехцир-2. Причиной стало пучение грунта, что привело к перекрытию ВЛ (воздушной линии) 500 кВ на ВЛ 10 кВ и последующему аварийному отключению", - говорится в сообщении.
В результате снизился переток электроэнергии из Хабаровского края, и для защиты энергосистемы сработала системная автоматика ограничения нагрузки. По данным минэнерго, без света осталась практически половина Приморского края.
Специалисты Дальнего Востока в 16.12 (09.12 мск) включили линию 500 кВ в работу, началось пошаговое восстановление энергоснабжения.
"В результате после аварийного осмотра данной линии 500 кВ в пролете опор, находящихся на территории Хабаровского края, были обнаружены следы перекрытия на проводе из-за приближения на недопустимое расстояние проводов линии 10 кВ в связи с выдавливанием фундамента опоры линии 10 кВ, принадлежащей сторонней организации", - сказала на видео в Telegram-канале минэнерго Приморья глава министерства Елена Шиш.
По ее словам, эта линия находилась в болотистой местности.
"То есть данная авария – не умышленное повреждение - была связана именно с перекрытием проводов, принадлежащих сторонней организации", - добавила Шиш.
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россия, приморье, хабаровский край, приморский край
Энергетика, РОССИЯ, Приморье, Хабаровский край, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
В Приморье назвали возможную причину энергоаварии
Минэнерго Приморья: причиной энергоаварии стало пучение грунта в Хабаровском крае
ВЛАДИВОСТОК, 27 июн - ПРАЙМ. Причиной масштабной энергоаварии в Приморье стало пучение грунта в Хабаровском крае, обесточившей почти половину Приморья, сообщает министерство энергетики и газоснабжения Приморского края.
Минэнерго региона сообщило, что в 15.56 (08.56 мск) четверга произошло аварийное отключение линии электропередачи 500 кВ Приморская ГРЭС — Хехцир 2. В результате сработала системная автоматика ограничения нагрузки. Было отключено электроснабжение потребителей на общую мощность порядка 600 МВт. На 16.37 (09.37 мск) электроснабжение было восстановлено у 85% отключённых потребителей в Приморском крае. Арбитражный суд Приморья сообщил, что приостановил заседания из-за массового отключения света во Владивостоке. Прокуратура начала проверку. Позже минэнерго сообщило, что авария не связана с внешними воздействиями.
"Инцидент случился на болотистой местности Хабаровского края, в зоне пересечения с линией 500 киловольт Приморская ГРЭС — Хехцир-2. Причиной стало пучение грунта, что привело к перекрытию ВЛ (воздушной линии) 500 кВ на ВЛ 10 кВ и последующему аварийному отключению", - говорится в сообщении.
В результате снизился переток электроэнергии из Хабаровского края, и для защиты энергосистемы сработала системная автоматика ограничения нагрузки. По данным минэнерго, без света осталась практически половина Приморского края.
Специалисты Дальнего Востока в 16.12 (09.12 мск) включили линию 500 кВ в работу, началось пошаговое восстановление энергоснабжения.
"В результате после аварийного осмотра данной линии 500 кВ в пролете опор, находящихся на территории Хабаровского края, были обнаружены следы перекрытия на проводе из-за приближения на недопустимое расстояние проводов линии 10 кВ в связи с выдавливанием фундамента опоры линии 10 кВ, принадлежащей сторонней организации", - сказала на видео в Telegram-канале минэнерго Приморья глава министерства Елена Шиш.
По ее словам, эта линия находилась в болотистой местности.
"То есть данная авария – не умышленное повреждение - была связана именно с перекрытием проводов, принадлежащих сторонней организации", - добавила Шиш.