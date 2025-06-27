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Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - 27.06.2025, ПРАЙМ
Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент России Владимир Путин в пятницу, во второй день своего визита в Минск, вместе с другими лидерами стран ЕАЭС примет участие в заседании Высшего... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T00:18+0300
2025-06-27T00:18+0300
2025-06-27T00:18+0300
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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу, во второй день своего визита в Минск, вместе с другими лидерами стран ЕАЭС примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
В четверг глава российского государства выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
ФОРМАТ И ПОВЕСТКА
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в пятницу станет первым в 2025 году. Его участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции. Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе обеспечение дальнейшей либерализации единых рынков товаров и услуг.
Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров. Кроме того, стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения.
Заседание совета начнется в узком составе, предусмотрена свободная дискуссия по широкому кругу вопросов. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры могут затронуть самые чувствительные вопросы взаимоотношений стран ЕАЭС. Затем заседание продолжится в расширенном формате, наряду с лидерами стран "пятерки" выступят главы государств-наблюдателей и приглашенные гости.
Всего в повестку предстоящего заседания ВЕЭС включено 14 вопросов. Лидерам стран ЕАЭС в рамках саммита доложат о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорил ранее в интервью РИА Новости глава минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь.
СОГЛАШЕНИЯ С ОАЭ И МОНГОЛИЕЙ
Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, к подписанию в рамках саммита готовится 10 документов. Странам в том числе предстоит утвердить основные направления сотрудничества в области спорта. Кроме того, в Минске планируют подписать соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами и временное торговое соглашение с Монголией.
Ушаков уточнил, что подготовленные к подписанию документы в основном касаются текущей деятельности коллегии Евразийской экономической комиссии. Он отметил, что это важные для деятельности объединения вопросы технического и практического свойства, но какого-то "важнейшего, радикального" документа на этот раз принято не будет.
Кроме того, на заседании будет обсуждаться кандидатура очередного председателя ЕАЭС. Это, по словам Ушакова, достаточно ясный вопрос – в следующем году председательство в объединении берет на себя Казахстан, основные мероприятия пройдут там. Также помощник президента рассказал, что Путин в Минске пригласит лидеров ЕАЭС по традиции принять участие в неформальной предновогодней встрече лидеров СНГ в Петербурге в конце декабря. Российская сторона предложит провести там же в эти даты и заседание ВЕЭС.
РАЗГОВОРЫ "НА ПОЛЯХ"
Как сообщали в Кремле, отдельных двусторонних переговоров у Путина на полях саммита не запланировано, но неформальные встречи и беседы "на ногах" могут состояться. Не исключено, что президент РФ отдельно переговорит с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Будут возможности и подробно пообщаться с хозяином саммита – президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Кроме этого, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин в Минске может пообщаться с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном.
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мировая экономика, минск, белоруссия, рф, владимир путин, юрий ушаков, шавкат мирзиеев, еаэс, евразийская экономическая комиссия, снг
Экономика, Мировая экономика, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, РФ, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Шавкат Мирзиеев, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, СНГ
Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета
МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу, во второй день своего визита в Минск, вместе с другими лидерами стран ЕАЭС примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
В четверг глава российского государства выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в пятницу станет первым в 2025 году. Его участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции. Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе обеспечение дальнейшей либерализации единых рынков товаров и услуг.
Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров. Кроме того, стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения.
Заседание совета начнется в узком составе, предусмотрена свободная дискуссия по широкому кругу вопросов. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры могут затронуть самые чувствительные вопросы взаимоотношений стран ЕАЭС. Затем заседание продолжится в расширенном формате, наряду с лидерами стран "пятерки" выступят главы государств-наблюдателей и приглашенные гости.
Всего в повестку предстоящего заседания ВЕЭС включено 14 вопросов. Лидерам стран ЕАЭС в рамках саммита доложат о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорил ранее в интервью РИА Новости глава минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь.
СОГЛАШЕНИЯ С ОАЭ И МОНГОЛИЕЙ
Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, к подписанию в рамках саммита готовится 10 документов. Странам в том числе предстоит утвердить основные направления сотрудничества в области спорта. Кроме того, в Минске планируют подписать соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами и временное торговое соглашение с Монголией.
Ушаков уточнил, что подготовленные к подписанию документы в основном касаются текущей деятельности коллегии Евразийской экономической комиссии. Он отметил, что это важные для деятельности объединения вопросы технического и практического свойства, но какого-то "важнейшего, радикального" документа на этот раз принято не будет.
Кроме того, на заседании будет обсуждаться кандидатура очередного председателя ЕАЭС. Это, по словам Ушакова, достаточно ясный вопрос – в следующем году председательство в объединении берет на себя Казахстан, основные мероприятия пройдут там. Также помощник президента рассказал, что Путин в Минске пригласит лидеров ЕАЭС по традиции принять участие в неформальной предновогодней встрече лидеров СНГ в Петербурге в конце декабря. Российская сторона предложит провести там же в эти даты и заседание ВЕЭС.
Как сообщали в Кремле, отдельных двусторонних переговоров у Путина на полях саммита не запланировано, но неформальные встречи и беседы "на ногах" могут состояться. Не исключено, что президент РФ отдельно переговорит с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Будут возможности и подробно пообщаться с хозяином саммита – президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Кроме этого, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин в Минске может пообщаться с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном.