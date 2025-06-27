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Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - 27.06.2025, ПРАЙМ

Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Президент России Владимир Путин в пятницу, во второй день своего визита в Минск, вместе с другими лидерами стран ЕАЭС примет участие в заседании Высшего... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T00:18+0300

2025-06-27T00:18+0300

2025-06-27T00:18+0300

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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу, во второй день своего визита в Минск, вместе с другими лидерами стран ЕАЭС примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). В четверг глава российского государства выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Евразийский экономический союз был создан 10 лет назад. В это объединение входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕАЭС нацелен на формирование свободы движения товаров, капитала и трудовых ресурсов. Темпы роста экономики в ЕАЭС выше среднемировых: по итогам 2024 года ВВП союза прибавил 4,4%, тогда как в мире этот показатель составил 3,3%. Совокупный ВВП стран ЕАЭС увеличился более чем на 17% и превышает 2,5 триллиона долларов, объемы промышленного производства выросли на 29,1%, в том числе благодаря совместным инвестпроектам. ФОРМАТ И ПОВЕСТКА Заседание Высшего Евразийского экономического совета в пятницу станет первым в 2025 году. Его участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции. Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе обеспечение дальнейшей либерализации единых рынков товаров и услуг. Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров. Кроме того, стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения. Заседание совета начнется в узком составе, предусмотрена свободная дискуссия по широкому кругу вопросов. Как отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры могут затронуть самые чувствительные вопросы взаимоотношений стран ЕАЭС. Затем заседание продолжится в расширенном формате, наряду с лидерами стран "пятерки" выступят главы государств-наблюдателей и приглашенные гости. Всего в повестку предстоящего заседания ВЕЭС включено 14 вопросов. Лидерам стран ЕАЭС в рамках саммита доложат о ходе выполнения Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, говорил ранее в интервью РИА Новости глава минэкономики Белоруссии Юрий Чеботарь. СОГЛАШЕНИЯ С ОАЭ И МОНГОЛИЕЙ Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, к подписанию в рамках саммита готовится 10 документов. Странам в том числе предстоит утвердить основные направления сотрудничества в области спорта. Кроме того, в Минске планируют подписать соглашение об экономическом партнерстве с Объединенными Арабскими Эмиратами и временное торговое соглашение с Монголией. Ушаков уточнил, что подготовленные к подписанию документы в основном касаются текущей деятельности коллегии Евразийской экономической комиссии. Он отметил, что это важные для деятельности объединения вопросы технического и практического свойства, но какого-то "важнейшего, радикального" документа на этот раз принято не будет. Кроме того, на заседании будет обсуждаться кандидатура очередного председателя ЕАЭС. Это, по словам Ушакова, достаточно ясный вопрос – в следующем году председательство в объединении берет на себя Казахстан, основные мероприятия пройдут там. Также помощник президента рассказал, что Путин в Минске пригласит лидеров ЕАЭС по традиции принять участие в неформальной предновогодней встрече лидеров СНГ в Петербурге в конце декабря. Российская сторона предложит провести там же в эти даты и заседание ВЕЭС. РАЗГОВОРЫ "НА ПОЛЯХ" Как сообщали в Кремле, отдельных двусторонних переговоров у Путина на полях саммита не запланировано, но неформальные встречи и беседы "на ногах" могут состояться. Не исключено, что президент РФ отдельно переговорит с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Будут возможности и подробно пообщаться с хозяином саммита – президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Кроме этого, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин в Минске может пообщаться с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном.

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мировая экономика, минск, белоруссия, рф, владимир путин, юрий ушаков, шавкат мирзиеев, еаэс, евразийская экономическая комиссия, снг