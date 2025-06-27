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Путин прибыл во Дворец независимости на саммит ЕАЭС - 27.06.2025, ПРАЙМ
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Путин прибыл во Дворец независимости на саммит ЕАЭС
Путин прибыл во Дворец независимости на саммит ЕАЭС - 27.06.2025, ПРАЙМ
Путин прибыл во Дворец независимости на саммит ЕАЭС
Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске на встречу лидеров Евразийского экономического союза. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T11:26+0300
2025-06-27T11:26+0300
политика
россия
владимир путин
белоруссия
минск
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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске на встречу лидеров Евразийского экономического союза. Российского лидера в резиденции встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Церемония официальной встречи глав государств-членов ЕАЭС, прибывших в эти дни в Минск, проходит в зале торжественных церемоний во Дворце независимости. Позже в пятницу здесь состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). Лукашенко лично встречает и приветствует прибывающих гостей. После церемонии главы государств сделают совместное фото, а затем начнут заседание ВЕЭС. Оно будет проходить в узком составе, а позже продолжится в расширенном формате с участием глав государств-наблюдателей при ЕАЭС и приглашенных иностранных гостей. Дворец независимости в Минске - официальная резиденция президента Белоруссии. Он построен в 2013 году. Здесь проводят государственные мероприятия с участием иностранных лидеров и послов, форумы, совещания, съезды международных, политических, экономических и общественных организаций.
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россия, владимир путин, белоруссия, минск, еаэс
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, ЕАЭС
11:26 27.06.2025
 
Путин прибыл во Дворец независимости на саммит ЕАЭС

Путин приехал во Дворец независимости в Минске на встречу лидеров ЕАЭС

© РИА Новости . Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги стран ЕАЭС
Государственные флаги стран ЕАЭС - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Табылды Кадырбеков
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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приехал во Дворец независимости в Минске на встречу лидеров Евразийского экономического союза.
Российского лидера в резиденции встретил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Церемония официальной встречи глав государств-членов ЕАЭС, прибывших в эти дни в Минск, проходит в зале торжественных церемоний во Дворце независимости. Позже в пятницу здесь состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Лукашенко лично встречает и приветствует прибывающих гостей. После церемонии главы государств сделают совместное фото, а затем начнут заседание ВЕЭС. Оно будет проходить в узком составе, а позже продолжится в расширенном формате с участием глав государств-наблюдателей при ЕАЭС и приглашенных иностранных гостей.
Дворец независимости в Минске - официальная резиденция президента Белоруссии. Он построен в 2013 году. Здесь проводят государственные мероприятия с участием иностранных лидеров и послов, форумы, совещания, съезды международных, политических, экономических и общественных организаций.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
Путин прибыл в Минск на саммит ЕАЭС и Евразийский экономический форум
Вчера, 17:41
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинБЕЛОРУССИЯМИНСКЕАЭС
 
 
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