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Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета - 27.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета - 27.06.2025, ПРАЙМ
Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в пятницу в Минске. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T11:55+0300
2025-06-27T11:55+0300
экономика
минск
белоруссия
рф
владимир путин
еаэс
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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в пятницу в Минске. Российский лидер в четверг прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом для участия в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Накануне Путин наряду с другими лидерами ЕАЭС выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Заседание ВЕЭС в пятницу началось в узком составе, в нем участвуют лидеры стран "пятерки". Затем встреча продолжится в расширенном формате с участием глав государств-наблюдателей при ЕАЭС и приглашенных в Минск иностранных гостей. Нынешнее заседание ВЕЭС стало первым в 2025 году. Участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции, говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе обеспечение дальнейшей либерализации единых рынков товаров и услуг. Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров. Кроме того, стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения.
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минск, белоруссия, рф, владимир путин, еаэс
Экономика, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ, РФ, Владимир Путин, ЕАЭС
11:55 27.06.2025
 
Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Путин принимает участие в заседании ВЕЭС в Минске

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкIV Евразийский экономический форум в Минске
IV Евразийский экономический форум в Минске - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в пятницу в Минске.
Российский лидер в четверг прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом для участия в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Накануне Путин наряду с другими лидерами ЕАЭС выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Заседание ВЕЭС в пятницу началось в узком составе, в нем участвуют лидеры стран "пятерки". Затем встреча продолжится в расширенном формате с участием глав государств-наблюдателей при ЕАЭС и приглашенных в Минск иностранных гостей.
Нынешнее заседание ВЕЭС стало первым в 2025 году. Участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции, говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе обеспечение дальнейшей либерализации единых рынков товаров и услуг. Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров. Кроме того, стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения.
Государственные флаги стран ЕАЭС - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Путин прибыл во Дворец независимости на саммит ЕАЭС
11:26
 
ЭкономикаМИНСКБЕЛОРУССИЯРФВладимир ПутинЕАЭС
 
 
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