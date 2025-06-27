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Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета - 27.06.2025, ПРАЙМ

Путин участвует в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в пятницу в Минске. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T11:55+0300

2025-06-27T11:55+0300

2025-06-27T11:55+0300

экономика

минск

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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое проходит в пятницу в Минске. Российский лидер в четверг прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом для участия в мероприятиях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Накануне Путин наряду с другими лидерами ЕАЭС выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума. Заседание ВЕЭС в пятницу началось в узком составе, в нем участвуют лидеры стран "пятерки". Затем встреча продолжится в расширенном формате с участием глав государств-наблюдателей при ЕАЭС и приглашенных в Минск иностранных гостей. Нынешнее заседание ВЕЭС стало первым в 2025 году. Участникам предстоит наметить ориентиры дальнейшего углубления интеграции, говорил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Лидеры рассмотрят актуальные вопросы деятельности ЕАЭС, в том числе обеспечение дальнейшей либерализации единых рынков товаров и услуг. Отдельное внимание будет уделено вопросам маркировки товаров, расширения евразийских транспортных коридоров. Кроме того, стороны планируют обсудить развитие международных связей объединения.

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минск, белоруссия, рф, владимир путин, еаэс