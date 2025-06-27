https://1prime.ru/20250627/putin-858968989.html
Соглашение между ЕАЭС и ОАЭ поспособствует расширению связей, заявил Путин
Соглашение между ЕАЭС и ОАЭ поспособствует расширению связей, заявил Путин - 27.06.2025, ПРАЙМ
Соглашение между ЕАЭС и ОАЭ поспособствует расширению связей, заявил Путин
Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению торгово-экономических связей, сообщил... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T15:06+0300
2025-06-27T15:06+0300
2025-06-27T15:06+0300
экономика
россия
оаэ
минск
владимир путин
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858960837_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_25d43117bb5e016212eba16337c2ccf8.jpg
МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению торгово-экономических связей, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня подписано соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, которое предусматривает отмену 85% пошлин, таможенных позиций по большому количеству товарной номенклатуры. Это безусловно будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению наших торгово-экономических связей", - сказал Путин во время встречи с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ было подписано на саммите ЕАЭС в Минске в пятницу.
https://1prime.ru/20250627/putin-858968594.html
оаэ
минск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858960837_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e347269a549bbea1c6ade79be364772b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, минск, владимир путин, еаэс
Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, МИНСК, Владимир Путин, ЕАЭС
Соглашение между ЕАЭС и ОАЭ поспособствует расширению связей, заявил Путин
Путин: соглашение с ОАЭ будет способствовать расширению экономических связей
МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению торгово-экономических связей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня подписано соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, которое предусматривает отмену 85% пошлин, таможенных позиций по большому количеству товарной номенклатуры. Это безусловно будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению наших торгово-экономических связей", - сказал Путин во время встречи с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном.
Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ было подписано на саммите ЕАЭС в Минске в пятницу.
Путин рассказал о контактах с президентом ОАЭ