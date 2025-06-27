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Соглашение между ЕАЭС и ОАЭ поспособствует расширению связей, заявил Путин - 27.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Соглашение между ЕАЭС и ОАЭ поспособствует расширению связей, заявил Путин
Соглашение между ЕАЭС и ОАЭ поспособствует расширению связей, заявил Путин - 27.06.2025, ПРАЙМ
Соглашение между ЕАЭС и ОАЭ поспособствует расширению связей, заявил Путин
Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению торгово-экономических связей, сообщил... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T15:06+0300
2025-06-27T15:06+0300
экономика
россия
оаэ
минск
владимир путин
еаэс
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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению торгово-экономических связей, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня подписано соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, которое предусматривает отмену 85% пошлин, таможенных позиций по большому количеству товарной номенклатуры. Это безусловно будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению наших торгово-экономических связей", - сказал Путин во время встречи с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ было подписано на саммите ЕАЭС в Минске в пятницу.
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Экономика, РОССИЯ, ОАЭ, МИНСК, Владимир Путин, ЕАЭС
15:06 27.06.2025
 
Соглашение между ЕАЭС и ОАЭ поспособствует расширению связей, заявил Путин

Путин: соглашение с ОАЭ будет способствовать расширению экономических связей

© POOL | Перейти в медиабанкВысший Евразийский экономический совет в Минске
Высший Евразийский экономический совет в Минске
© POOL
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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению торгово-экономических связей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня подписано соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, которое предусматривает отмену 85% пошлин, таможенных позиций по большому количеству товарной номенклатуры. Это безусловно будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению наших торгово-экономических связей", - сказал Путин во время встречи с наследным принцем, представителем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби, шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном.
Соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ было подписано на саммите ЕАЭС в Минске в пятницу.
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