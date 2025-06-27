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Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби на саммите ЕАЭС
Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби на саммите ЕАЭС - 27.06.2025, ПРАЙМ
Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби на саммите ЕАЭС
Президент России Владимир Путин встретился с наследным принцем, председателем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T15:13+0300
2025-06-27T15:13+0300
2025-06-27T15:13+0300
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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с наследным принцем, председателем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Беседа состоялась в пятницу на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске.Глава государства отметил, что рассчитывает увидеть президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в августе или на первом Российско-Арабском саммите, который состоится 15 октября в Москве."Мы очень рассчитываем увидеть его в ближайшее время. Две даты на выбор президента. В августе этого года, и надеюсь, что президент найдет время поучаствовать в саммите Россия - Лига арабских государств 15 октября в Москве",- отметил российский лидер.
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Политика, Абу-Даби, ОАЭ, ЕАЭС, Владимир Путин, Общество
Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби на саммите ЕАЭС
Путин прочел встречу с наследным принцем Абу-Даби на полях саммита ЕАЭС
МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с наследным принцем, председателем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном.
Беседа состоялась в пятницу на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске.
Глава государства отметил, что рассчитывает увидеть президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в августе или на первом Российско-Арабском саммите, который состоится 15 октября в Москве.
"Мы очень рассчитываем увидеть его в ближайшее время. Две даты на выбор президента. В августе этого года, и надеюсь, что президент найдет время поучаствовать в саммите Россия - Лига арабских государств 15 октября в Москве",- отметил российский лидер.
Соглашение между ЕАЭС и ОАЭ поспособствует расширению связей, заявил Путин