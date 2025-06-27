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Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби на саммите ЕАЭС

Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби на саммите ЕАЭС - 27.06.2025, ПРАЙМ

Путин встретился с наследным принцем Абу-Даби на саммите ЕАЭС

Президент России Владимир Путин встретился с наследным принцем, председателем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T15:13+0300

2025-06-27T15:13+0300

2025-06-27T15:13+0300

политика

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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с наследным принцем, председателем исполнительного совета эмирата ОАЭ Абу-Даби шейхом Халид бен Мухаммедом бен Зейд Аль Нахайяном. Беседа состоялась в пятницу на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске.Глава государства отметил, что рассчитывает увидеть президента ОАЭ Мухаммеда бен Зейда Аль Нахайяна в августе или на первом Российско-Арабском саммите, который состоится 15 октября в Москве."Мы очень рассчитываем увидеть его в ближайшее время. Две даты на выбор президента. В августе этого года, и надеюсь, что президент найдет время поучаствовать в саммите Россия - Лига арабских государств 15 октября в Москве",- отметил российский лидер.

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абу-даби, оаэ, еаэс, владимир путин, общество