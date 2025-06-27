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Экономист раскрыла плюсы и минусы крепкого рубля
Экономист раскрыла плюсы и минусы крепкого рубля - 27.06.2025, ПРАЙМ
Экономист раскрыла плюсы и минусы крепкого рубля
С начала 2025 года российская национальная валюта значительно укрепилась и продолжает оставаться таковой. О плюсах крепкого рубля агентству "Прайм" рассказала... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T03:03+0300
2025-06-27T03:03+0300
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. С начала 2025 года российская национальная валюта значительно укрепилась и продолжает оставаться таковой. О плюсах крепкого рубля агентству "Прайм" рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.По ее словам, самый большой плюс крепкой национальной валюты заключается в поддержании уверенности граждан и предпринимателей в стабилизации экономической ситуации внутри страны.Помимо этого, укрепление рубля стимулирует внутренних потребителей не инвестировать накопления в иностранную валюту, а сохранять в национальной."При условии, когда ключевая ставка оказывается выше инфляции, наблюдается приток денег в банковскую сферу. Сильный рубль стимулирует инвестиционную активность внутри страны, сокращает инфляцию", - указала эксперт.Кроме того, крепкая национальная валюта позволяет снизить стоимость импортируемых товаров внутри страны, что оказывает влияние на себестоимость товаров и услуг, производимых с использованием импортных комплектующих, говорит эксперт."Для граждан, которые любят проводить отпуск за границей, крепкая национальная валюта позволит снизить стоимость этого отпуска", - отметила Сорокина.Вместе с тем крепкая валюта имеет и свои минусы. По мнению эксперта, больше всего сильный рубль влияет на экспортеров. Они заинтересованы в ослаблении национальной валюты для повышения конвертированной экспортной выручки внутри страны."Баланс страны сверстан из расчета 96,5 рублей за доллар, что при укреплении национальной валюты приведет к еще большему дефициту бюджета, который почти на 30% состоит из нефтегазовых доходов. Однако этот недостаток нивелируется растущими ценами на нефть из-за ближневосточного кризиса", - отмечает Сорокина.Еще один значимый минус сильной валюты - это снижение ценовой конкурентоспособности для российских производителей как на внешнем, так и на внутреннем рынке.Тем не менее, стабильная национальная валюта за счет повышения доверия граждан и предпринимателе к экономической политике страны несет больше плюсов, чем минусов.
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реальный эффективный курс рубля, рынок, финансы
Курс доллара к рублю, реальный эффективный курс рубля, Рынок, Финансы
Экономист раскрыла плюсы и минусы крепкого рубля
Профессор Сорокина: крепкий рубль имеет ряд плюсов и минусов
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. С начала 2025 года российская национальная валюта значительно укрепилась и продолжает оставаться таковой. О плюсах крепкого рубля агентству "Прайм" рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
По ее словам, самый большой плюс крепкой национальной валюты заключается в поддержании уверенности граждан и предпринимателей в стабилизации экономической ситуации внутри страны.
Помимо этого, укрепление рубля стимулирует внутренних потребителей не инвестировать накопления в иностранную валюту, а сохранять в национальной.
"При условии, когда ключевая ставка оказывается выше инфляции, наблюдается приток денег в банковскую сферу. Сильный рубль стимулирует инвестиционную активность внутри страны, сокращает инфляцию", - указала эксперт.
Кроме того, крепкая национальная валюта позволяет снизить стоимость импортируемых товаров внутри страны, что оказывает влияние на себестоимость товаров и услуг, производимых с использованием импортных комплектующих, говорит эксперт.
"Для граждан, которые любят проводить отпуск за границей, крепкая национальная валюта позволит снизить стоимость этого отпуска", - отметила Сорокина.
Вместе с тем крепкая валюта имеет и свои минусы. По мнению эксперта, больше всего сильный рубль влияет на экспортеров. Они заинтересованы в ослаблении национальной валюты для повышения конвертированной экспортной выручки внутри страны.
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"Баланс страны сверстан из расчета 96,5 рублей за доллар, что при укреплении национальной валюты приведет к еще большему дефициту бюджета, который почти на 30% состоит из нефтегазовых доходов. Однако этот недостаток нивелируется растущими ценами на нефть из-за ближневосточного кризиса", - отмечает Сорокина.
Еще один значимый минус сильной валюты - это снижение ценовой конкурентоспособности для российских производителей как на внешнем, так и на внутреннем рынке.
Тем не менее, стабильная национальная валюта за счет повышения доверия граждан и предпринимателе к экономической политике страны несет больше плюсов, чем минусов.