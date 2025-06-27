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"Русснефть" продолжит осваивать сложное Восточно-Каменное месторождение

"Русснефть" продолжит осваивать сложное Восточно-Каменное месторождение - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Русснефть" продолжит осваивать сложное Восточно-Каменное месторождение

"Русснефть" продолжит в текущем году активное освоение уникального по своей сложности Восточно-Каменного месторождения, расположенного в Западной Сибири, заявил | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T16:22+0300

2025-06-27T16:22+0300

2025-06-27T16:22+0300

энергетика

русснефть

нефть

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. "Русснефть" продолжит в текущем году активное освоение уникального по своей сложности Восточно-Каменного месторождения, расположенного в Западной Сибири, заявил на годовом собрании акционеров глава компании Евгений Толочек. "Русснефть" перешла к активной фазе промышленного освоения уникального по своей сложности гринфилда - Восточно-Каменного месторождения. Мы построили новые скважины (35 единиц), ввели в эксплуатацию первую очередь установки подготовки нефти и ряд других значимых объектов инфраструктуры", - сказал он. Толочек добавил, что компания далеко продвинулась в изучении геологических особенностей участка, в том числе благодаря результативной интерпретации данных сейсморазведки. "Мы многого добились и намерены идти дальше. В текущем году мы готовы к решению новых задач по освоению Восточно-Каменного месторождения, что, безусловно, позитивно отразится на капитализации компании", - продолжил Толочек. Большим подспорьем в нефтедобыче, по его словам, становится искусственный интеллект. "Новая технологическая эра вошла в нашу жизнь, и в текущем году искусственный интеллект непременно станет частью нашего производственного цикла", - отметил глава "Русснефти". Акционеры "Русснефти" на годовом собрании утвердили годовой отчет, годовую бухотчетность, назначение аудитора и избрали членов совета директоров в прежнем составе (в него вошли 11 представителей). Также было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.

https://1prime.ru/20250627/russneft-858971414.html

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русснефть, нефть