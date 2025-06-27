Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Русснефть" продолжит осваивать сложное Восточно-Каменное месторождение - 27.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250627/russneft-858973494.html
"Русснефть" продолжит осваивать сложное Восточно-Каменное месторождение
"Русснефть" продолжит осваивать сложное Восточно-Каменное месторождение - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Русснефть" продолжит осваивать сложное Восточно-Каменное месторождение
"Русснефть" продолжит в текущем году активное освоение уникального по своей сложности Восточно-Каменного месторождения, расположенного в Западной Сибири, заявил | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T16:22+0300
2025-06-27T16:22+0300
энергетика
русснефть
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/80448/18/804481836_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7cc3eda786f0c547a33e5ff8b2cbec66.jpg
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. "Русснефть" продолжит в текущем году активное освоение уникального по своей сложности Восточно-Каменного месторождения, расположенного в Западной Сибири, заявил на годовом собрании акционеров глава компании Евгений Толочек. "Русснефть" перешла к активной фазе промышленного освоения уникального по своей сложности гринфилда - Восточно-Каменного месторождения. Мы построили новые скважины (35 единиц), ввели в эксплуатацию первую очередь установки подготовки нефти и ряд других значимых объектов инфраструктуры", - сказал он. Толочек добавил, что компания далеко продвинулась в изучении геологических особенностей участка, в том числе благодаря результативной интерпретации данных сейсморазведки. "Мы многого добились и намерены идти дальше. В текущем году мы готовы к решению новых задач по освоению Восточно-Каменного месторождения, что, безусловно, позитивно отразится на капитализации компании", - продолжил Толочек. Большим подспорьем в нефтедобыче, по его словам, становится искусственный интеллект. "Новая технологическая эра вошла в нашу жизнь, и в текущем году искусственный интеллект непременно станет частью нашего производственного цикла", - отметил глава "Русснефти". Акционеры "Русснефти" на годовом собрании утвердили годовой отчет, годовую бухотчетность, назначение аудитора и избрали членов совета директоров в прежнем составе (в него вошли 11 представителей). Также было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.
https://1prime.ru/20250627/russneft-858971414.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/80448/18/804481836_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_501cd3b064892b45ca5ad3a3cb3222f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
русснефть, нефть
Энергетика, Русснефть, Нефть
16:22 27.06.2025
 
"Русснефть" продолжит осваивать сложное Восточно-Каменное месторождение

Толочек: "Русснефть" продолжит активное освоение сложного Восточно-Каменного месторождения

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОАО "РУССНЕФТЬ"
ОАО РУССНЕФТЬ - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. "Русснефть" продолжит в текущем году активное освоение уникального по своей сложности Восточно-Каменного месторождения, расположенного в Западной Сибири, заявил на годовом собрании акционеров глава компании Евгений Толочек.
"Русснефть" перешла к активной фазе промышленного освоения уникального по своей сложности гринфилда - Восточно-Каменного месторождения. Мы построили новые скважины (35 единиц), ввели в эксплуатацию первую очередь установки подготовки нефти и ряд других значимых объектов инфраструктуры", - сказал он.
Толочек добавил, что компания далеко продвинулась в изучении геологических особенностей участка, в том числе благодаря результативной интерпретации данных сейсморазведки.
"Мы многого добились и намерены идти дальше. В текущем году мы готовы к решению новых задач по освоению Восточно-Каменного месторождения, что, безусловно, позитивно отразится на капитализации компании", - продолжил Толочек.
Большим подспорьем в нефтедобыче, по его словам, становится искусственный интеллект. "Новая технологическая эра вошла в нашу жизнь, и в текущем году искусственный интеллект непременно станет частью нашего производственного цикла", - отметил глава "Русснефти".
Акционеры "Русснефти" на годовом собрании утвердили годовой отчет, годовую бухотчетность, назначение аудитора и избрали членов совета директоров в прежнем составе (в него вошли 11 представителей). Также было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям.
ОАО РУССНЕФТЬ - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Акционеры "Русснефти" утвердили решение о выплате дивидендов
15:38
 
ЭнергетикаРусснефтьНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала