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Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС - 27.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС
Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС - 27.06.2025, ПРАЙМ
Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС
В Минске завершился саммит Евразийского экономического союза. По его итогам к прессе вышел Владимир Путин, он рассказал о прошедшей встрече и ответил на вопросы | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T17:31+0300
2025-06-27T18:15+0300
экономика
россия
владимир путин
еаэс
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Минске завершился саммит Евразийского экономического союза. По его итогам к прессе вышел Владимир Путин, он рассказал о прошедшей встрече и ответил на вопросы журналистов. Ключевые заявления президента России — в материале агентства "Прайм".Об экономике и санкциях"Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям: мы или они? Мы хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом, конечно, но на это все и рассчитывается. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. Мы планируем уменьшать расходы, а они планируют увеличивать. Так кто ведет себя агрессивно?"О контактах с Украиной"Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло, я вам ничего неожиданного и не скажу, это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того организуются и проводятся... чтобы искать пути сближения. А то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет".О контактах с ТрампомО сотрудничестве в ЕАЭСО международных контактах
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россия, владимир путин, еаэс
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, ЕАЭС
17:31 27.06.2025 (обновлено: 18:15 27.06.2025)
 
Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС

Путин выступил перед журналистами по итогам саммита ЕАЭС

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкIV Евразийский экономический форум в Минске
IV Евразийский экономический форум в Минске - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Минске завершился саммит Евразийского экономического союза. По его итогам к прессе вышел Владимир Путин, он рассказал о прошедшей встрече и ответил на вопросы журналистов. Ключевые заявления президента России — в материале агентства "Прайм".

Об экономике и санкциях

  • Оборонные расходы России 13,5 триллиона рублей, страна заплатила за это ростом инфляции;
  • темпы роста ВВП России в этом году будут скромнее, это делается целенаправленно в рамках борьбы с инфляцией;
  • Россия стремится, чтобы экономика совершила "мягкую посадку";
  • западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут.
"Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям: мы или они? Мы хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом, конечно, но на это все и рассчитывается. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. Мы планируем уменьшать расходы, а они планируют увеличивать. Так кто ведет себя агрессивно?"
IV Евразийский экономический форум в Минске
Владимир Путин

О контактах с Украиной

  • Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, готова провести встречу в Стамбуле;
  • главы делегаций обсуждают возможную дату нового раунда;
  • Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ.
"Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло, я вам ничего неожиданного и не скажу, это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того организуются и проводятся... чтобы искать пути сближения. А то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет".
IV Евразийский экономический форум в Минске
Владимир Путин

О контактах с Трампом

  • Россия признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине;
  • благодаря Трампу отношения между Россией и США начинают выравниваться;
  • встречу с Трампом нужно готовить, по ее результатам выходить на новые рубежи сотрудничества;
  • американский бизнес проявляет интерес к сотрудничеству с Россией.

О сотрудничестве в ЕАЭС

  • Темпы роста экономик ЕАЭС выше среднемировых, это результат совместной работы;
  • развитие сотрудничества в ЕАЭС не может не радовать;
  • уровень инвестиций в России увеличивается, несмотря на сложности.

О международных контактах

  • Прошла рабочая встреча с президентом Узбекистана, обсудили перспективы развития сотрудничества, сверили часы в части планов крупных инвестпроектов;
  • в России ждут с визитом президента ОАЭ.
 
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