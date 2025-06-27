https://1prime.ru/20250627/sammit-858975165.html

Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС

Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС - 27.06.2025, ПРАЙМ

Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС

В Минске завершился саммит Евразийского экономического союза. По его итогам к прессе вышел Владимир Путин, он рассказал о прошедшей встрече и ответил на вопросы | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T17:31+0300

2025-06-27T17:31+0300

2025-06-27T18:15+0300

экономика

россия

владимир путин

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858958334_0:0:3175:1787_1920x0_80_0_0_a3fa8851e115a0ed621f9a6775b2bd0d.jpg

МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Минске завершился саммит Евразийского экономического союза. По его итогам к прессе вышел Владимир Путин, он рассказал о прошедшей встрече и ответил на вопросы журналистов. Ключевые заявления президента России — в материале агентства "Прайм".Об экономике и санкциях"Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям: мы или они? Мы хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом, конечно, но на это все и рассчитывается. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. Мы планируем уменьшать расходы, а они планируют увеличивать. Так кто ведет себя агрессивно?"О контактах с Украиной"Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло, я вам ничего неожиданного и не скажу, это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того организуются и проводятся... чтобы искать пути сближения. А то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет".О контактах с ТрампомО сотрудничестве в ЕАЭСО международных контактах

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин, еаэс