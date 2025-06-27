Путин ответил на вопросы журналистов по итогам саммита ЕАЭС
Путин выступил перед журналистами по итогам саммита ЕАЭС
МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. В Минске завершился саммит Евразийского экономического союза. По его итогам к прессе вышел Владимир Путин, он рассказал о прошедшей встрече и ответил на вопросы журналистов. Ключевые заявления президента России — в материале агентства "Прайм".
Об экономике и санкциях
- Оборонные расходы России 13,5 триллиона рублей, страна заплатила за это ростом инфляции;
- темпы роста ВВП России в этом году будут скромнее, это делается целенаправленно в рамках борьбы с инфляцией;
- Россия стремится, чтобы экономика совершила "мягкую посадку";
- западу не удастся закрыть поставки российской нефти, объемы ее потребления в мире растут.
"Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям: мы или они? Мы хотим завершить специальную военную операцию с нужным нам результатом, конечно, но на это все и рассчитывается. Именно под это, а не под агрессивные планы в отношении Европы и стран НАТО. Мы планируем уменьшать расходы, а они планируют увеличивать. Так кто ведет себя агрессивно?"
О контактах с Украиной
- Россия готова к третьему раунду переговоров с Украиной, готова провести встречу в Стамбуле;
- главы делегаций обсуждают возможную дату нового раунда;
- Россия готова передать Украине еще 3 тысячи тел погибших солдат ВСУ.
"Что касается меморандумов, то, как и ожидалось, ничего неожиданного не произошло, я вам ничего неожиданного и не скажу, это два абсолютно противоположных меморандума, но переговоры для того организуются и проводятся... чтобы искать пути сближения. А то, что они были прямо противоположными, мне кажется, здесь удивительного тоже ничего нет".
О контактах с Трампом
- Россия признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине;
- благодаря Трампу отношения между Россией и США начинают выравниваться;
- встречу с Трампом нужно готовить, по ее результатам выходить на новые рубежи сотрудничества;
- американский бизнес проявляет интерес к сотрудничеству с Россией.
О сотрудничестве в ЕАЭС
- Темпы роста экономик ЕАЭС выше среднемировых, это результат совместной работы;
- развитие сотрудничества в ЕАЭС не может не радовать;
- уровень инвестиций в России увеличивается, несмотря на сложности.
О международных контактах
- Прошла рабочая встреча с президентом Узбекистана, обсудили перспективы развития сотрудничества, сверили часы в части планов крупных инвестпроектов;
- в России ждут с визитом президента ОАЭ.