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"Есть план". В США вскрыли корневую причину проигрыша Запада в войне с РФ - 27.06.2025, ПРАЙМ
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"Есть план". В США вскрыли корневую причину проигрыша Запада в войне с РФ
"Есть план". В США вскрыли корневую причину проигрыша Запада в войне с РФ - 27.06.2025, ПРАЙМ
"Есть план". В США вскрыли корневую причину проигрыша Запада в войне с РФ
Стремление западных стран нанести поражение Российской Федерации не принесло никаких результатов. Россия продолжает наступление и одерживает верх в конфликте,... | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T20:18+0300
2025-06-27T20:21+0300
спецоперация на украине
конфликт на украине
вс рф
экспертное мнение
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Стремление западных стран нанести поражение Российской Федерации не принесло никаких результатов. Россия продолжает наступление и одерживает верх в конфликте, потому что у нее есть план. Такое мнение высказал военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Его слова передает канал "Царьград".Эксперт напомнил, что страны Евросоюза и Соединенные Штаты намеревались ослабить Россию, всячески поддерживая Украину, однако Российская Федерация устраняет угрозы своей нацбезопасности и при этом меняет правила игры на мировой арене."У России есть план в этом конфликте, и она побеждает, а Киев проигрывает, - констатирует Риттер. - Посмотрите на хаос в НАТО, на то, что случилось с (Владимиром - прим. ред.) Зеленским".Вместе с тем из-за конфликта между Ираном и Израилем произошло и дальнейшее обострение отношения России и Соединенных Штатов, потому что у Российской Федерации, пкак отметил эксперт, есть свои интересы на Ближнем Востоке."Цель России – обеспечить экономический коридор Север – Юг, от Петербурга до Тегерана, - подчеркнул разведчик. - Это меняет правила игры, позволяет обойти Суэцкий канал, сокращает торговые пути".
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конфликт на украине, вс рф, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ВС РФ, экспертное мнение
20:18 27.06.2025 (обновлено: 20:21 27.06.2025)
 
"Есть план". В США вскрыли корневую причину проигрыша Запада в войне с РФ

Риттер: у России есть план в украинском конфликте, поэтому она побеждает

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Стремление западных стран нанести поражение Российской Федерации не принесло никаких результатов. Россия продолжает наступление и одерживает верх в конфликте, потому что у нее есть план. Такое мнение высказал военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Его слова передает канал "Царьград".
Эксперт напомнил, что страны Евросоюза и Соединенные Штаты намеревались ослабить Россию, всячески поддерживая Украину, однако Российская Федерация устраняет угрозы своей нацбезопасности и при этом меняет правила игры на мировой арене.
"У России есть план в этом конфликте, и она побеждает, а Киев проигрывает, - констатирует Риттер. - Посмотрите на хаос в НАТО, на то, что случилось с (Владимиром - прим. ред.) Зеленским".
Вместе с тем из-за конфликта между Ираном и Израилем произошло и дальнейшее обострение отношения России и Соединенных Штатов, потому что у Российской Федерации, пкак отметил эксперт, есть свои интересы на Ближнем Востоке.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 26.06.2025
"Отчаянные усилия". На Западе посетовали на итоги саммита НАТО
Вчера, 10:53
"Цель России – обеспечить экономический коридор Север – Юг, от Петербурга до Тегерана, - подчеркнул разведчик. - Это меняет правила игры, позволяет обойти Суэцкий канал, сокращает торговые пути".
 
Спецоперация на УкраинеКонфликт на УкраинеВС РФэкспертное мнение
 
 
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