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"Есть план". В США вскрыли корневую причину проигрыша Запада в войне с РФ

"Есть план". В США вскрыли корневую причину проигрыша Запада в войне с РФ - 27.06.2025, ПРАЙМ

"Есть план". В США вскрыли корневую причину проигрыша Запада в войне с РФ

Стремление западных стран нанести поражение Российской Федерации не принесло никаких результатов. Россия продолжает наступление и одерживает верх в конфликте,... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T20:18+0300

2025-06-27T20:18+0300

2025-06-27T20:21+0300

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Стремление западных стран нанести поражение Российской Федерации не принесло никаких результатов. Россия продолжает наступление и одерживает верх в конфликте, потому что у нее есть план. Такое мнение высказал военный эксперт, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Его слова передает канал "Царьград".Эксперт напомнил, что страны Евросоюза и Соединенные Штаты намеревались ослабить Россию, всячески поддерживая Украину, однако Российская Федерация устраняет угрозы своей нацбезопасности и при этом меняет правила игры на мировой арене."У России есть план в этом конфликте, и она побеждает, а Киев проигрывает, - констатирует Риттер. - Посмотрите на хаос в НАТО, на то, что случилось с (Владимиром - прим. ред.) Зеленским".Вместе с тем из-за конфликта между Ираном и Израилем произошло и дальнейшее обострение отношения России и Соединенных Штатов, потому что у Российской Федерации, пкак отметил эксперт, есть свои интересы на Ближнем Востоке."Цель России – обеспечить экономический коридор Север – Юг, от Петербурга до Тегерана, - подчеркнул разведчик. - Это меняет правила игры, позволяет обойти Суэцкий канал, сокращает торговые пути".

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конфликт на украине, вс рф, экспертное мнение