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Toyota начала строительство завода по производству электромобилей в Шанхае

Toyota начала строительство завода по производству электромобилей в Шанхае - 27.06.2025, ПРАЙМ

Toyota начала строительство завода по производству электромобилей в Шанхае

Японский автопроизводитель Toyota Motor приступил к строительству завода по производству электромобилей марки Lexus в Шанхае на востоке Китая, передает... | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T16:18+0300

2025-06-27T16:18+0300

2025-06-27T16:18+0300

toyota

китай

промышленность

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электромобили

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ПЕКИН, 27 июн - ПРАЙМ. Японский автопроизводитель Toyota Motor приступил к строительству завода по производству электромобилей марки Lexus в Шанхае на востоке Китая, передает агентство Синьхуа. По данным агентства, предприятие будет включать в себя базу по разработке и производству аккумуляторов. Первые автомобили планируют выпустить уже в 2027 году. На начальном этапе производственная мощность завода составит 100 тысяч машин в год. В сообщении отмечается, что весь процесс с момента подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между правительством Шанхая и Toyota до начала строительства завода занял чуть больше двух месяцев. Toyota Motor подписала соглашение с правительством Шанхая в апреле. Компания обязуется инвестировать 14,6 миллиарда юаней (около 2 миллиардов долларов). Проект будет полностью находиться в собственности японского автопроизводителя. Ранее агентство отмечало, что завод станет еще одним проектом мирового значения в области автомобилестроения на новых источниках энергии в Шанхае после завода компании Tesla Gigafactory Shanghai, крупнейшего в мире по объему выпуска автомобилей Tesla.

https://1prime.ru/20250626/lada-858921976.html

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toyota, китай, промышленность, авто, электромобили