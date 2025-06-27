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Украина увеличит число дальнобойных ударов по России, заявил Умеров

Украина увеличит число дальнобойных ударов по России, заявил Умеров - 27.06.2025, ПРАЙМ

Украина увеличит число дальнобойных ударов по России, заявил Умеров

Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина намерена увеличить число дальнобойных ударов с применением беспилотников по территории России. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T13:55+0300

2025-06-27T13:55+0300

2025-06-27T13:55+0300

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МОСКВА, 27 июн – ПРАЙМ. Украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина намерена увеличить число дальнобойных ударов с применением беспилотников по территории России. "Примерно две недели назад было принято решение увеличить количество операций в несколько раз, и уже готовится контрактация (заключение договоров на поставку - ред.) новых десятков тысяч дальнобойных дронов, чтобы нарастить интенсивность и масштаб ударов", - приводит слова Умерова агентство РБК-Украина. Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ 16 июня заявило, что руководство Украины поставило задачу СБУ и Главному управлению разведки минобороны активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций против России Президент России Владимир Путин ранее заявил, что опасения России о том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.

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россия, общество , украина, сбу