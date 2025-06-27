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Узбекистан предложил ЕАЭС принять программу сотрудничества в цифровизации
Узбекистан предложил ЕАЭС принять программу сотрудничества в цифровизации - 27.06.2025, ПРАЙМ
Узбекистан предложил ЕАЭС принять программу сотрудничества в цифровизации
Узбекистан предлагает странам ЕАЭС принять программу сотрудничества в сфере цифровизации, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T15:21+0300
2025-06-27T15:21+0300
2025-06-27T15:21+0300
экономика
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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Узбекистан предлагает странам ЕАЭС принять программу сотрудничества в сфере цифровизации, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев. "Предлагаем принять отдельную программу с охватом следующих направлений: электронная торговля, цифровая маркировка товаров, создание логистических платформ нового поколения, внедрение технологий искусственного интеллекта в конкретных отраслях", - сказал Мирзиёев на расширенном заседании саммита ЕАЭС. Он подчеркнул, что с учетом интенсивного развития современных информационных технологий и искусственного интеллекта считает перспективным многостороннее сотрудничество в сфере цифровизации. Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года. В 2025 году Белоруссия председательствует в органах ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством белорусского президента Александра Лукашенко.
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Экономика, УЗБЕКИСТАН, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Шавкат Мирзиеев, Александр Лукашенко, ЕАЭС
Узбекистан предложил ЕАЭС принять программу сотрудничества в цифровизации
Мирзиёев предложил ЕАЭС принять программу сотрудничества в цифровизации
МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Узбекистан предлагает странам ЕАЭС принять программу сотрудничества в сфере цифровизации, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев.
"Предлагаем принять отдельную программу с охватом следующих направлений: электронная торговля, цифровая маркировка товаров, создание логистических платформ нового поколения, внедрение технологий искусственного интеллекта в конкретных отраслях", - сказал Мирзиёев на расширенном заседании саммита ЕАЭС.
Он подчеркнул, что с учетом интенсивного развития современных информационных технологий и искусственного интеллекта считает перспективным многостороннее сотрудничество в сфере цифровизации.
Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года.
В 2025 году Белоруссия председательствует в органах ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством белорусского президента Александра Лукашенко.
Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС, сообщил представитель страны