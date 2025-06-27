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Узбекистан предложил ЕАЭС принять программу сотрудничества в цифровизации - 27.06.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Узбекистан предложил ЕАЭС принять программу сотрудничества в цифровизации
Узбекистан предложил ЕАЭС принять программу сотрудничества в цифровизации - 27.06.2025, ПРАЙМ
Узбекистан предложил ЕАЭС принять программу сотрудничества в цифровизации
Узбекистан предлагает странам ЕАЭС принять программу сотрудничества в сфере цифровизации, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев. | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T15:21+0300
2025-06-27T15:21+0300
экономика
узбекистан
белоруссия
минск
шавкат мирзиеев
александр лукашенко
еаэс
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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Узбекистан предлагает странам ЕАЭС принять программу сотрудничества в сфере цифровизации, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев. "Предлагаем принять отдельную программу с охватом следующих направлений: электронная торговля, цифровая маркировка товаров, создание логистических платформ нового поколения, внедрение технологий искусственного интеллекта в конкретных отраслях", - сказал Мирзиёев на расширенном заседании саммита ЕАЭС. Он подчеркнул, что с учетом интенсивного развития современных информационных технологий и искусственного интеллекта считает перспективным многостороннее сотрудничество в сфере цифровизации. Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года. В 2025 году Белоруссия председательствует в органах ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством белорусского президента Александра Лукашенко.
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узбекистан, белоруссия, минск, шавкат мирзиеев, александр лукашенко, еаэс
Экономика, УЗБЕКИСТАН, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, Шавкат Мирзиеев, Александр Лукашенко, ЕАЭС
15:21 27.06.2025
 
Узбекистан предложил ЕАЭС принять программу сотрудничества в цифровизации

Мирзиёев предложил ЕАЭС принять программу сотрудничества в цифровизации

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Узбекистан предлагает странам ЕАЭС принять программу сотрудничества в сфере цифровизации, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев.
"Предлагаем принять отдельную программу с охватом следующих направлений: электронная торговля, цифровая маркировка товаров, создание логистических платформ нового поколения, внедрение технологий искусственного интеллекта в конкретных отраслях", - сказал Мирзиёев на расширенном заседании саммита ЕАЭС.
Он подчеркнул, что с учетом интенсивного развития современных информационных технологий и искусственного интеллекта считает перспективным многостороннее сотрудничество в сфере цифровизации.
Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года.
В 2025 году Белоруссия председательствует в органах ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством белорусского президента Александра Лукашенко.
Страны мира. Никарагуа - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2025
Никарагуа запросила статус наблюдателя в ЕАЭС, сообщил представитель страны
14:20
 
ЭкономикаУЗБЕКИСТАНБЕЛОРУССИЯМИНСКШавкат МирзиеевАлександр ЛукашенкоЕАЭС
 
 
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