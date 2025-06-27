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Узбекистан предложил ЕАЭС принять программу сотрудничества в цифровизации

Узбекистан предложил ЕАЭС принять программу сотрудничества в цифровизации - 27.06.2025, ПРАЙМ

Узбекистан предложил ЕАЭС принять программу сотрудничества в цифровизации

Узбекистан предлагает странам ЕАЭС принять программу сотрудничества в сфере цифровизации, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев. | 27.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-27T15:21+0300

2025-06-27T15:21+0300

2025-06-27T15:21+0300

экономика

узбекистан

белоруссия

минск

шавкат мирзиеев

александр лукашенко

еаэс

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МИНСК, 27 июн - ПРАЙМ. Узбекистан предлагает странам ЕАЭС принять программу сотрудничества в сфере цифровизации, заявил президент страны Шавкат Мирзиёев. "Предлагаем принять отдельную программу с охватом следующих направлений: электронная торговля, цифровая маркировка товаров, создание логистических платформ нового поколения, внедрение технологий искусственного интеллекта в конкретных отраслях", - сказал Мирзиёев на расширенном заседании саммита ЕАЭС. Он подчеркнул, что с учетом интенсивного развития современных информационных технологий и искусственного интеллекта считает перспективным многостороннее сотрудничество в сфере цифровизации. Узбекистан является наблюдателем в ЕАЭС с 2020 года. В 2025 году Белоруссия председательствует в органах ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия), заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством белорусского президента Александра Лукашенко.

https://1prime.ru/20250627/nikaragua-858943769.html

узбекистан

белоруссия

минск

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узбекистан, белоруссия, минск, шавкат мирзиеев, александр лукашенко, еаэс