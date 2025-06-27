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Зеленский пожаловался на зависимость ЕС от российской нефти - 27.06.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Зеленский пожаловался на зависимость ЕС от российской нефти
Зеленский пожаловался на зависимость ЕС от российской нефти - 27.06.2025, ПРАЙМ
Зеленский пожаловался на зависимость ЕС от российской нефти
Владимир Зеленский, обращаясь к Европейскому совету, стал жаловаться, что некоторые страны ЕС по-прежнему сильно зависят от российской нефти, и начал упрашивать | 27.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-27T00:54+0300
2025-06-27T00:54+0300
энергетика
нефть
газ
рф
словакия
москва
владимир зеленский
роберт фицо
ес
ек
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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, обращаясь к Европейскому совету, стал жаловаться, что некоторые страны ЕС по-прежнему сильно зависят от российской нефти, и начал упрашивать снизить ценовой потолок на нефть из РФ. Он посетовал, что не всегда ощущает понимание со стороны европейских лидеров. "Со временем мы увидели, насколько сильно некоторые европейские страны все еще зависят от российской нефти. Мы понимаем это и действуем осторожно, как того требует наше партнерство с ЕС. Однако, к сожалению, мы не всегда чувствуем такое же понимание в ответ, когда речь идет о потребностях Украины. Особенно странно слышать такую резкую критику, даже политическое давление от некоторых лидеров, тогда как наше уважение к правилам ЕС позволяет нефти продолжать течь", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он стал просить снизить ценовой потолок на российскую нефть до 30 или хотя бы 45 долларов за баррель. В четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз. Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%. ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
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40
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4.7
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нефть, газ, рф, словакия, москва, владимир зеленский, роберт фицо, ес, ек
Энергетика, Нефть, Газ, РФ, СЛОВАКИЯ, МОСКВА, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, ЕС, ЕК
00:54 27.06.2025
 
Зеленский пожаловался на зависимость ЕС от российской нефти

Зеленский пожаловался на зависимость некоторых стран ЕС от российской нефти

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МОСКВА, 27 июн - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, обращаясь к Европейскому совету, стал жаловаться, что некоторые страны ЕС по-прежнему сильно зависят от российской нефти, и начал упрашивать снизить ценовой потолок на нефть из РФ.
Он посетовал, что не всегда ощущает понимание со стороны европейских лидеров.
"Со временем мы увидели, насколько сильно некоторые европейские страны все еще зависят от российской нефти. Мы понимаем это и действуем осторожно, как того требует наше партнерство с ЕС. Однако, к сожалению, мы не всегда чувствуем такое же понимание в ответ, когда речь идет о потребностях Украины. Особенно странно слышать такую резкую критику, даже политическое давление от некоторых лидеров, тогда как наше уважение к правилам ЕС позволяет нефти продолжать течь", - сказал Зеленский на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он стал просить снизить ценовой потолок на российскую нефть до 30 или хотя бы 45 долларов за баррель.
В четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что Словакия в пятницу не будет голосовать за 18-й пакет санкций против РФ, предложит отложить этот вопрос до решения ситуации с возможной остановкой импорта российского энергосырья в Европейский союз.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. При этом с тех пор структура импорта российского газа претерпела небольшие изменения: доля СПГ выросла до 40% с примерно трети, а доля трубопроводного газа снизилась до 60% с примерно 70%.
ЕК представила в начале мая проект дорожной карты прекращения импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года.
В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
 
ЭнергетикаНефтьГазРФСЛОВАКИЯМОСКВАВладимир ЗеленскийРоберт ФицоЕСЕК
 
 
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