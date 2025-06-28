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Дачников предупредили о штрафе за перевозку вещей на автомобиле

Дачников предупредили о штрафе за перевозку вещей на автомобиле - 28.06.2025, ПРАЙМ

Дачников предупредили о штрафе за перевозку вещей на автомобиле

Перевозить грузы на автомобиле на дачу необходимо по правилам перевозки, которые зафиксированы в ПДД. В противном случае можно получить штраф, рассказала... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T03:03+0300

2025-06-28T03:03+0300

2025-06-28T03:03+0300

авто

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Перевозить грузы на автомобиле на дачу необходимо по правилам перевозки, которые зафиксированы в ПДД. В противном случае можно получить штраф, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.Согласно правилам дорожного движения, перевозимые вещи не должны мешать водителю видеть дорогу, затруднять управление машиной и нарушать ее устойчивость, закрывать фары, номера и другие важные знаки, а также мешать показывать сигналы рукой и воспринимать их другими, создавать шум, пыль или загрязнять окружающую среду.Если груз не соответствует этим требованиям, водитель должен исправить ситуацию или прекратить дальнейшее движение."Если груз выступает за габариты автомобиля спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, его нужно обозначить знаками "Крупногабаритный груз". В темное время суток и в условиях недостаточной видимости также спереди фонарем или световозвращателем белого цвета, а сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета", - отметила Билялова.За неправильную перевозку груза можно получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей, предупредила эксперт.

https://1prime.ru/20250129/avto-854502165.html

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авто, общество , бизнес, юрист