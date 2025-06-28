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Дачников предупредили о штрафе за перевозку вещей на автомобиле - 28.06.2025, ПРАЙМ
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Дачников предупредили о штрафе за перевозку вещей на автомобиле
Дачников предупредили о штрафе за перевозку вещей на автомобиле - 28.06.2025, ПРАЙМ
Дачников предупредили о штрафе за перевозку вещей на автомобиле
Перевозить грузы на автомобиле на дачу необходимо по правилам перевозки, которые зафиксированы в ПДД. В противном случае можно получить штраф, рассказала... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T03:03+0300
2025-06-28T03:03+0300
авто
общество
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юрист
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Перевозить грузы на автомобиле на дачу необходимо по правилам перевозки, которые зафиксированы в ПДД. В противном случае можно получить штраф, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.Согласно правилам дорожного движения, перевозимые вещи не должны мешать водителю видеть дорогу, затруднять управление машиной и нарушать ее устойчивость, закрывать фары, номера и другие важные знаки, а также мешать показывать сигналы рукой и воспринимать их другими, создавать шум, пыль или загрязнять окружающую среду.Если груз не соответствует этим требованиям, водитель должен исправить ситуацию или прекратить дальнейшее движение."Если груз выступает за габариты автомобиля спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, его нужно обозначить знаками "Крупногабаритный груз". В темное время суток и в условиях недостаточной видимости также спереди фонарем или световозвращателем белого цвета, а сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета", - отметила Билялова.За неправильную перевозку груза можно получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей, предупредила эксперт.
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авто, общество , бизнес, юрист
Авто, Общество , Бизнес, юрист
03:03 28.06.2025
 
Дачников предупредили о штрафе за перевозку вещей на автомобиле

Юрист Билялова: за неправильную перевозку вещей на авто грозит штраф

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди складывают вещи в багажник автомобиля
Люди складывают вещи в багажник автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Перевозить грузы на автомобиле на дачу необходимо по правилам перевозки, которые зафиксированы в ПДД. В противном случае можно получить штраф, рассказала агентству "Прайм" юрист Анастасия Билялова.
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Согласно правилам дорожного движения, перевозимые вещи не должны мешать водителю видеть дорогу, затруднять управление машиной и нарушать ее устойчивость, закрывать фары, номера и другие важные знаки, а также мешать показывать сигналы рукой и воспринимать их другими, создавать шум, пыль или загрязнять окружающую среду.
Если груз не соответствует этим требованиям, водитель должен исправить ситуацию или прекратить дальнейшее движение.
"Если груз выступает за габариты автомобиля спереди и сзади более чем на 1 метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, его нужно обозначить знаками "Крупногабаритный груз". В темное время суток и в условиях недостаточной видимости также спереди фонарем или световозвращателем белого цвета, а сзади - фонарем или световозвращателем красного цвета", - отметила Билялова.
За неправильную перевозку груза можно получить предупреждение или штраф в размере 500 рублей, предупредила эксперт.
 
АвтоОбществоБизнесюрист
 
 
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