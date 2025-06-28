https://1prime.ru/20250628/evropa-858990368.html

Дмитриев объяснил, к кому стоило бы прислушаться "бюрократам Европы"

Дмитриев объяснил, к кому стоило бы прислушаться "бюрократам Европы" - 28.06.2025, ПРАЙМ

Дмитриев объяснил, к кому стоило бы прислушаться "бюрократам Европы"

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T16:12+0300

2025-06-28T16:12+0300

2025-06-28T16:12+0300

политика

кирилл дмитриев

европа

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что европейским бюрократам следует обратить внимание на то, что говорит президент США, "папочка" Дональд Трамп, а не к тому, что говорил его предшественник, "некомпетентный" Джо Байден. "Европейским бюрократам необходимо обратить внимание на то, что говорит "папочка Трамп", а не на то, что когда-то говорил "некомпетентный" Джо Байден. Большая разница. Делая мир безопаснее посредством диалога и реалистичных решений", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал свою предыдущую публикацию, в которой была размещена цитата Трампа, назвавшего "очень приятными" слова российского лидера Владимира Путина после того, как президент РФ отметил усилия главы Белого дома по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке. Ранее Путин заявил, что РФ признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. По его словам, Трамп "искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке". В среду генсек НАТО Марк Рютте, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело.

https://1prime.ru/20250618/perelety-858630956.html

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кирилл дмитриев, европа, дональд трамп, джо байден