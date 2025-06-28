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Дмитриев объяснил, к кому стоило бы прислушаться "бюрократам Европы"
Дмитриев объяснил, к кому стоило бы прислушаться "бюрократам Европы" - 28.06.2025, ПРАЙМ
Дмитриев объяснил, к кому стоило бы прислушаться "бюрократам Европы"
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T16:12+0300
2025-06-28T16:12+0300
2025-06-28T16:12+0300
политика
кирилл дмитриев
европа
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что европейским бюрократам следует обратить внимание на то, что говорит президент США, "папочка" Дональд Трамп, а не к тому, что говорил его предшественник, "некомпетентный" Джо Байден. "Европейским бюрократам необходимо обратить внимание на то, что говорит "папочка Трамп", а не на то, что когда-то говорил "некомпетентный" Джо Байден. Большая разница. Делая мир безопаснее посредством диалога и реалистичных решений", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Так он прокомментировал свою предыдущую публикацию, в которой была размещена цитата Трампа, назвавшего "очень приятными" слова российского лидера Владимира Путина после того, как президент РФ отметил усилия главы Белого дома по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке. Ранее Путин заявил, что РФ признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. По его словам, Трамп "искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке". В среду генсек НАТО Марк Рютте, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело.
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кирилл дмитриев, европа, дональд трамп, джо байден
Политика, Кирилл Дмитриев, ЕВРОПА, Дональд Трамп, Джо Байден
Дмитриев объяснил, к кому стоило бы прислушаться "бюрократам Европы"
Дмитриев: бюрократам ЕС надо прислушаться к словам "папочки Трампа", а не Байдена
МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев считает, что европейским бюрократам следует обратить внимание на то, что говорит президент США, "папочка" Дональд Трамп, а не к тому, что говорил его предшественник, "некомпетентный" Джо Байден.
"Европейским бюрократам необходимо обратить внимание на то, что говорит "папочка Трамп", а не на то, что когда-то говорил "некомпетентный" Джо Байден. Большая разница. Делая мир безопаснее посредством диалога и реалистичных решений", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Так он прокомментировал свою предыдущую публикацию, в которой была размещена цитата Трампа, назвавшего "очень приятными" слова российского лидера Владимира Путина после того, как президент РФ отметил усилия главы Белого дома по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке.
Ранее Путин заявил, что РФ признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. По его словам, Трамп "искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке".
В среду генсек НАТО Марк Рютте, комментируя слова Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что "папочка иногда должен резко выражаться". Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с "папочкой", без которого НАТО пришлось бы тяжело.
Дмитриев назвал сроки возобновления прямых перелетов между Россией и США