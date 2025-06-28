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Лавров прибыл в Киргизию - 28.06.2025, ПРАЙМ
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Лавров прибыл в Киргизию
Лавров прибыл в Киргизию - 28.06.2025, ПРАЙМ
Лавров прибыл в Киргизию
Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Киргизию, где 29-30 июня встретится с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым, а также примет | 28.06.2025, ПРАЙМ
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2025-06-28T21:04+0300
политика
сергей лавров
киргизия
садыр жапаров
смид одкб
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ЧОЛПОН-АТА, 28 июн - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Киргизию, где 29-30 июня встретится с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым, а также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ. В аэропорту министра встречали замглавы МИД республики Алмаз Имангазиев и посол России в Киргизии Сергей Вакунов. Серьезное внимание в рамках встреч с киргизскими партнерами будет уделено проблематике региональной безопасности в Центральной Азии, в том числе наращиванию совместных усилий по противодействию угрозам, исходящим от международных экстремистских и террористических сил, и попыткам дестабилизировать регион извне. Кроме того, будут рассмотрены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях в контексте дальнейшего расширения многоплановых российско-киргизских связей. На заседании СМИД ОДКБ министры обменяются мнениями о состоянии международной и региональной обстановки, обсудят перспективы дальнейшего развития сотрудничества в рамках ОДКБ, а также ход подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности в 4 квартале 2025 года.
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сергей лавров, киргизия, садыр жапаров, смид одкб
Политика, Сергей Лавров, КИРГИЗИЯ, Садыр Жапаров, СМИД ОДКБ
21:03 28.06.2025 (обновлено: 21:04 28.06.2025)
 
Лавров прибыл в Киргизию

Лавров прибыл в Киргизию, где встретится с президентом и главой МИД страны

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© POOL
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ЧОЛПОН-АТА, 28 июн - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Киргизию, где 29-30 июня встретится с президентом страны Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым, а также примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.
В аэропорту министра встречали замглавы МИД республики Алмаз Имангазиев и посол России в Киргизии Сергей Вакунов.
Серьезное внимание в рамках встреч с киргизскими партнерами будет уделено проблематике региональной безопасности в Центральной Азии, в том числе наращиванию совместных усилий по противодействию угрозам, исходящим от международных экстремистских и террористических сил, и попыткам дестабилизировать регион извне.
Кроме того, будут рассмотрены вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях в контексте дальнейшего расширения многоплановых российско-киргизских связей.
На заседании СМИД ОДКБ министры обменяются мнениями о состоянии международной и региональной обстановки, обсудят перспективы дальнейшего развития сотрудничества в рамках ОДКБ, а также ход подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности в 4 квартале 2025 года.
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ПолитикаСергей ЛавровКИРГИЗИЯСадыр ЖапаровСМИД ОДКБ
 
 
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