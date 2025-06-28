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Новак заявил о готовности РФ участвовать в строительстве новой АЭС в Турции

Новак заявил о готовности РФ участвовать в строительстве новой АЭС в Турции - 28.06.2025, ПРАЙМ

Новак заявил о готовности РФ участвовать в строительстве новой АЭС в Турции

РФ будет рада принять участие в строительстве новой АЭС в Турции, заявил турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак. | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T12:52+0300

2025-06-28T12:52+0300

2025-06-28T12:52+0300

энергетика

россия

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СТАМБУЛ, 28 июн - ПРАЙМ. РФ будет рада принять участие в строительстве новой АЭС в Турции, заявил турецкому госагентству Anadolu вице-премьер РФ Александр Новак. В пятницу в Москве состоялось заседание межправительственной комиссии двух стран под руководством Новака и министра торговли Турции Омера Болата. "Сейчас ведется изучение экономической целесообразности строительства еще одной АЭС. Эта работа проводится в интересах турецкой стороны, чтобы выйти на взаимовыгодные экономические модели. Россия будет очень рада принять участие в реализации этого проекта", - заявил Новак. Турция ведет переговоры относительно двух новых АЭС уже с пятью странами, в том числе с Россией, сообщил в мае министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар. В декабре он говорил, что Анкара намерена в течение 2025 года принять окончательное решение по АЭС в Синопе и Фракии и начать реализацию проектов этих станций. Он отмечал, что Россия - одна из стран, без опыта которых в сфере атомной энергетики не обойтись. Москва считает, что если удастся согласовать параметры участия России в строительстве АЭС "Синоп", то от этого выиграют обе стороны, заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Астане в июле 2024 года на полях саммита ШОС отмечал, что Анкара и Москва обсуждают детали нового проекта. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев в свою очередь говорил, что госкорпорация рассматривается в качестве генподрядчика строительства АЭС "Синоп".

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россия, турция, александр новак, аэс