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Роскачество назвало лучшие вина для отдыха на пикнике - 28.06.2025, ПРАЙМ
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Роскачество назвало лучшие вина для отдыха на пикнике
Роскачество назвало лучшие вина для отдыха на пикнике - 28.06.2025, ПРАЙМ
Роскачество назвало лучшие вина для отдыха на пикнике
Летом для отдыха на пикнике лучше всего выбирать молодые и свежие вина, при этом стоит отказаться от употребления выдержанных и крепленых десертных сортов,... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T06:16+0300
2025-06-28T06:16+0300
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общество
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роскачество
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Летом для отдыха на пикнике лучше всего выбирать молодые и свежие вина, при этом стоит отказаться от употребления выдержанных и крепленых десертных сортов, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "В наше время пикники не предполагают сложной гастрономии. Чаще всего мы берем с собой фрукты, сэндвичи, мясные и сырные нарезки, выпечку, зелень. Такой демократичный продуктовый набор требует подобных вин: молодых, свежих, понятных. Серьезные выдержанные версии стоит приберечь для особых случаев, на природе оценить их в полной мере все равно не удастся", - рассказала руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева. Ее слова приводятся в сообщении. При этом крепленые десертные вина также будут не лучшим выбором для пикника из-за повышенного содержания алкоголя, отметили в Роскачестве. Лучше всего присмотреться к белым и розовым тихим винам, а также игристым в качестве аперитива. Еще одним предпочтительным вариантом могут стать яркие фруктовые версии игристых вин. "Они универсальны и гастрономичны, а растущее количество образцов в категории экстра брют отвечает общему тренду на ЗОЖ", - подчеркнули там. Молодые и свежие тихие вина, похожие на популярные раньше португальские "зеленые" вина, снова обретают популярность благодаря отечественным аналогам, следует из сообщения. "Яркие, питкие, часто с небольшой остаточной газацией и невысоким содержанием алкоголя, такие вина подойдут для неформального отдыха на природе. Они отлично сочетаются с типичным гастрономическим набором для пикника - круассанами, фруктами, нарезками", - пояснили в Роскачестве. Эксперты советуют избегать попадания солнечных лучей на бутылку и ее сильного нагревания, чтобы не испортить вкусовые качества вина. Для этого можно использовать термосумку или охлаждающий рукав. Кроме того, они предлагают выбирать вина в таре меньшего объема, чтобы сделать потребление напитка на природе более умеренным и практичным.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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бизнес, общество , москва, роскачество
Бизнес, Общество , МОСКВА, Роскачество
06:16 28.06.2025
 
Роскачество назвало лучшие вина для отдыха на пикнике

Роскачество: летом для отдыха на пикнике лучше всего выбирать молодые и свежие вина

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Летом для отдыха на пикнике лучше всего выбирать молодые и свежие вина, при этом стоит отказаться от употребления выдержанных и крепленых десертных сортов, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"В наше время пикники не предполагают сложной гастрономии. Чаще всего мы берем с собой фрукты, сэндвичи, мясные и сырные нарезки, выпечку, зелень. Такой демократичный продуктовый набор требует подобных вин: молодых, свежих, понятных. Серьезные выдержанные версии стоит приберечь для особых случаев, на природе оценить их в полной мере все равно не удастся", - рассказала руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева. Ее слова приводятся в сообщении.
При этом крепленые десертные вина также будут не лучшим выбором для пикника из-за повышенного содержания алкоголя, отметили в Роскачестве. Лучше всего присмотреться к белым и розовым тихим винам, а также игристым в качестве аперитива. Еще одним предпочтительным вариантом могут стать яркие фруктовые версии игристых вин. "Они универсальны и гастрономичны, а растущее количество образцов в категории экстра брют отвечает общему тренду на ЗОЖ", - подчеркнули там.
Молодые и свежие тихие вина, похожие на популярные раньше португальские "зеленые" вина, снова обретают популярность благодаря отечественным аналогам, следует из сообщения. "Яркие, питкие, часто с небольшой остаточной газацией и невысоким содержанием алкоголя, такие вина подойдут для неформального отдыха на природе. Они отлично сочетаются с типичным гастрономическим набором для пикника - круассанами, фруктами, нарезками", - пояснили в Роскачестве.
Эксперты советуют избегать попадания солнечных лучей на бутылку и ее сильного нагревания, чтобы не испортить вкусовые качества вина. Для этого можно использовать термосумку или охлаждающий рукав. Кроме того, они предлагают выбирать вина в таре меньшего объема, чтобы сделать потребление напитка на природе более умеренным и практичным.
 
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