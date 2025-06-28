https://1prime.ru/20250628/roskachestvo-858984115.html

Роскачество назвало лучшие вина для отдыха на пикнике

Роскачество назвало лучшие вина для отдыха на пикнике - 28.06.2025, ПРАЙМ

Роскачество назвало лучшие вина для отдыха на пикнике

Летом для отдыха на пикнике лучше всего выбирать молодые и свежие вина, при этом стоит отказаться от употребления выдержанных и крепленых десертных сортов,... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T06:16+0300

2025-06-28T06:16+0300

2025-06-28T06:16+0300

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Летом для отдыха на пикнике лучше всего выбирать молодые и свежие вина, при этом стоит отказаться от употребления выдержанных и крепленых десертных сортов, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "В наше время пикники не предполагают сложной гастрономии. Чаще всего мы берем с собой фрукты, сэндвичи, мясные и сырные нарезки, выпечку, зелень. Такой демократичный продуктовый набор требует подобных вин: молодых, свежих, понятных. Серьезные выдержанные версии стоит приберечь для особых случаев, на природе оценить их в полной мере все равно не удастся", - рассказала руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева. Ее слова приводятся в сообщении. При этом крепленые десертные вина также будут не лучшим выбором для пикника из-за повышенного содержания алкоголя, отметили в Роскачестве. Лучше всего присмотреться к белым и розовым тихим винам, а также игристым в качестве аперитива. Еще одним предпочтительным вариантом могут стать яркие фруктовые версии игристых вин. "Они универсальны и гастрономичны, а растущее количество образцов в категории экстра брют отвечает общему тренду на ЗОЖ", - подчеркнули там. Молодые и свежие тихие вина, похожие на популярные раньше португальские "зеленые" вина, снова обретают популярность благодаря отечественным аналогам, следует из сообщения. "Яркие, питкие, часто с небольшой остаточной газацией и невысоким содержанием алкоголя, такие вина подойдут для неформального отдыха на природе. Они отлично сочетаются с типичным гастрономическим набором для пикника - круассанами, фруктами, нарезками", - пояснили в Роскачестве. Эксперты советуют избегать попадания солнечных лучей на бутылку и ее сильного нагревания, чтобы не испортить вкусовые качества вина. Для этого можно использовать термосумку или охлаждающий рукав. Кроме того, они предлагают выбирать вина в таре меньшего объема, чтобы сделать потребление напитка на природе более умеренным и практичным.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , москва, роскачество