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Россиянам объяснили, что делать с рублем во втором полугодии - 28.06.2025, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, что делать с рублем во втором полугодии
Россиянам объяснили, что делать с рублем во втором полугодии - 28.06.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, что делать с рублем во втором полугодии
По крайней мере в начале второго полугодия рубль останется крепким, поэтому у россиян есть неплохие возможности на нем заработать, рассказал агентству "Прайм"... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T02:02+0300
2025-06-28T02:02+0300
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. По крайней мере в начале второго полугодия рубль останется крепким, поэтому у россиян есть неплохие возможности на нем заработать, рассказал агентству "Прайм" Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс".По его словам, для основной части населения и розничных инвесторов наиболее привлекательными инструментами сохранения средств останутся банковские депозиты, акции ведущих российских корпораций с привлекательной дивидендной доходностью и внебиржевой валютной рынок в российском правовом поле."На российском Форексе никогда нет дефицита той или иной иностранной валюты, зато много интересных инструментов. Благодаря укрепившемуся рублю даже неквалифицированные частные инвесторы с начала года смогли получить доходность в рублевых инструментах в размере 35-40% годовых", - отметил эксперт.Рублевые инструменты для инвесторов оказались очень прибыльными в первом полугодии. За этот период рубль укрепился к доллару на 23%. В наступающем третьем квартале динамика укрепления рубля еще не будет исчерпана и можно ожидать колебания курсов в пределах среднесрочного диапазона 77-84 рублей, прогнозирует он.На фоне продолжающегося укрепления рубля оптимальный баланс инвестиций будет смотреться следующим образом: около 60% - депозит в банке, 25% - покупка акций и ОФЗ, а около 15% - валютный рынок. Рублевые инструменты могут оставаться очень привлекательными и высококонкурентными как минимум до середины осени, советует Шнейдерман.
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рынок, финансы, доллар сша
Курс доллара к рублю, Рынок, Финансы, Доллар США
02:02 28.06.2025
 
Россиянам объяснили, что делать с рублем во втором полугодии

Эксперт Шнейдерман назвал три способа заработать на рубле во втором полугодии

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. По крайней мере в начале второго полугодия рубль останется крепким, поэтому у россиян есть неплохие возможности на нем заработать, рассказал агентству "Прайм" Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс".
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По его словам, для основной части населения и розничных инвесторов наиболее привлекательными инструментами сохранения средств останутся банковские депозиты, акции ведущих российских корпораций с привлекательной дивидендной доходностью и внебиржевой валютной рынок в российском правовом поле.
"На российском Форексе никогда нет дефицита той или иной иностранной валюты, зато много интересных инструментов. Благодаря укрепившемуся рублю даже неквалифицированные частные инвесторы с начала года смогли получить доходность в рублевых инструментах в размере 35-40% годовых", - отметил эксперт.
Рублевые инструменты для инвесторов оказались очень прибыльными в первом полугодии. За этот период рубль укрепился к доллару на 23%. В наступающем третьем квартале динамика укрепления рубля еще не будет исчерпана и можно ожидать колебания курсов в пределах среднесрочного диапазона 77-84 рублей, прогнозирует он.
На фоне продолжающегося укрепления рубля оптимальный баланс инвестиций будет смотреться следующим образом: около 60% - депозит в банке, 25% - покупка акций и ОФЗ, а около 15% - валютный рынок. Рублевые инструменты могут оставаться очень привлекательными и высококонкурентными как минимум до середины осени, советует Шнейдерман.
 
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