https://1prime.ru/20250628/rubl-858971610.html

Россиянам объяснили, что делать с рублем во втором полугодии

Россиянам объяснили, что делать с рублем во втором полугодии - 28.06.2025, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, что делать с рублем во втором полугодии

По крайней мере в начале второго полугодия рубль останется крепким, поэтому у россиян есть неплохие возможности на нем заработать, рассказал агентству "Прайм"... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T02:02+0300

2025-06-28T02:02+0300

2025-06-28T02:02+0300

курс доллара к рублю

рынок

финансы

доллар сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624411_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f13d48f4ad4acea6eebe0e6c8caca83b.jpg

МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. По крайней мере в начале второго полугодия рубль останется крепким, поэтому у россиян есть неплохие возможности на нем заработать, рассказал агентству "Прайм" Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс".По его словам, для основной части населения и розничных инвесторов наиболее привлекательными инструментами сохранения средств останутся банковские депозиты, акции ведущих российских корпораций с привлекательной дивидендной доходностью и внебиржевой валютной рынок в российском правовом поле."На российском Форексе никогда нет дефицита той или иной иностранной валюты, зато много интересных инструментов. Благодаря укрепившемуся рублю даже неквалифицированные частные инвесторы с начала года смогли получить доходность в рублевых инструментах в размере 35-40% годовых", - отметил эксперт.Рублевые инструменты для инвесторов оказались очень прибыльными в первом полугодии. За этот период рубль укрепился к доллару на 23%. В наступающем третьем квартале динамика укрепления рубля еще не будет исчерпана и можно ожидать колебания курсов в пределах среднесрочного диапазона 77-84 рублей, прогнозирует он.На фоне продолжающегося укрепления рубля оптимальный баланс инвестиций будет смотреться следующим образом: около 60% - депозит в банке, 25% - покупка акций и ОФЗ, а около 15% - валютный рынок. Рублевые инструменты могут оставаться очень привлекательными и высококонкурентными как минимум до середины осени, советует Шнейдерман.

https://1prime.ru/20250624/dollar-858804080.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы, доллар сша