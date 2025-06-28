https://1prime.ru/20250628/rubl-858971610.html
Россиянам объяснили, что делать с рублем во втором полугодии
Россиянам объяснили, что делать с рублем во втором полугодии - 28.06.2025, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, что делать с рублем во втором полугодии
По крайней мере в начале второго полугодия рубль останется крепким, поэтому у россиян есть неплохие возможности на нем заработать, рассказал агентству "Прайм"... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T02:02+0300
2025-06-28T02:02+0300
2025-06-28T02:02+0300
курс доллара к рублю
рынок
финансы
доллар сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624411_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f13d48f4ad4acea6eebe0e6c8caca83b.jpg
МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. По крайней мере в начале второго полугодия рубль останется крепким, поэтому у россиян есть неплохие возможности на нем заработать, рассказал агентству "Прайм" Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс".По его словам, для основной части населения и розничных инвесторов наиболее привлекательными инструментами сохранения средств останутся банковские депозиты, акции ведущих российских корпораций с привлекательной дивидендной доходностью и внебиржевой валютной рынок в российском правовом поле."На российском Форексе никогда нет дефицита той или иной иностранной валюты, зато много интересных инструментов. Благодаря укрепившемуся рублю даже неквалифицированные частные инвесторы с начала года смогли получить доходность в рублевых инструментах в размере 35-40% годовых", - отметил эксперт.Рублевые инструменты для инвесторов оказались очень прибыльными в первом полугодии. За этот период рубль укрепился к доллару на 23%. В наступающем третьем квартале динамика укрепления рубля еще не будет исчерпана и можно ожидать колебания курсов в пределах среднесрочного диапазона 77-84 рублей, прогнозирует он.На фоне продолжающегося укрепления рубля оптимальный баланс инвестиций будет смотреться следующим образом: около 60% - депозит в банке, 25% - покупка акций и ОФЗ, а около 15% - валютный рынок. Рублевые инструменты могут оставаться очень привлекательными и высококонкурентными как минимум до середины осени, советует Шнейдерман.
https://1prime.ru/20250624/dollar-858804080.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624411_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7fcca212285a9472ac9884995e5fe741.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, финансы, доллар сша
Курс доллара к рублю, Рынок, Финансы, Доллар США
Россиянам объяснили, что делать с рублем во втором полугодии
Эксперт Шнейдерман назвал три способа заработать на рубле во втором полугодии
МОСКВА, 28 июн – ПРАЙМ. По крайней мере в начале второго полугодия рубль останется крепким, поэтому у россиян есть неплохие возможности на нем заработать, рассказал агентству "Прайм" Александр Шнейдерман, руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс".
Курс взлетит на ракете: куда бегут инвесторы при риске ядерного конфликта
По его словам, для основной части населения и розничных инвесторов наиболее привлекательными инструментами сохранения средств останутся банковские депозиты, акции ведущих российских корпораций с привлекательной дивидендной доходностью и внебиржевой валютной рынок в российском правовом поле.
"На российском Форексе никогда нет дефицита той или иной иностранной валюты, зато много интересных инструментов. Благодаря укрепившемуся рублю даже неквалифицированные частные инвесторы с начала года смогли получить доходность в рублевых инструментах в размере 35-40% годовых", - отметил эксперт.
Рублевые инструменты для инвесторов оказались очень прибыльными в первом полугодии. За этот период рубль укрепился к доллару на 23%. В наступающем третьем квартале динамика укрепления рубля еще не будет исчерпана и можно ожидать колебания курсов в пределах среднесрочного диапазона 77-84 рублей, прогнозирует он.
На фоне продолжающегося укрепления рубля оптимальный баланс инвестиций будет смотреться следующим образом: около 60% - депозит в банке, 25% - покупка акций и ОФЗ, а около 15% - валютный рынок. Рублевые инструменты могут оставаться очень привлекательными и высококонкурентными как минимум до середины осени, советует Шнейдерман.