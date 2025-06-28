https://1prime.ru/20250628/sanktsii-858990095.html

"Готов бить". Киев предупредили, что от него отвернутся нейтральные страны

"Готов бить". Киев предупредили, что от него отвернутся нейтральные страны - 28.06.2025, ПРАЙМ

"Готов бить". Киев предупредили, что от него отвернутся нейтральные страны

Заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о необходимости ввести санкции против стран, которые покупают нефть у Российской Федерации, оттолкнут... | 28.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-28T15:42+0300

2025-06-28T15:42+0300

2025-06-28T15:43+0300

политика

украина

нефть

россия

глобальный юг

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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о необходимости ввести санкции против стран, которые покупают нефть у Российской Федерации, оттолкнут нейтральные страны от Киева. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по подозрению в госизмене.По заявлению Сибиги, Киев планирует объявить санкции в отношении государств, которые закупают большие объемы российской нефти.Комментируя заявление главы украинского внешнеполитического ведомства, Дубинский отметил, что Киев "готов бить" как по российским союзникам, так и "по тем, кто все это время сохраняли нейтралитет".Среди таковых он назвал страны Глобального Юга, транзитные хабы и даже европейских "переработчиков".По мнению Дубинского, глава киевского режима Владимир Зеленский предпринимает контрпродуктивные шаги, поскольку, исходя из заявления Сибиги, по украинские санкции могут попасть такие страны, как Китай, Индия и Турция.

https://1prime.ru/20250627/sanktsii-858980413.html

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украина, нефть, россия, глобальный юг