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"Готов бить". Киев предупредили, что от него отвернутся нейтральные страны - 28.06.2025, ПРАЙМ
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"Готов бить". Киев предупредили, что от него отвернутся нейтральные страны
"Готов бить". Киев предупредили, что от него отвернутся нейтральные страны - 28.06.2025, ПРАЙМ
"Готов бить". Киев предупредили, что от него отвернутся нейтральные страны
Заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о необходимости ввести санкции против стран, которые покупают нефть у Российской Федерации, оттолкнут... | 28.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-28T15:42+0300
2025-06-28T15:43+0300
политика
украина
нефть
россия
глобальный юг
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о необходимости ввести санкции против стран, которые покупают нефть у Российской Федерации, оттолкнут нейтральные страны от Киева. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по подозрению в госизмене.По заявлению Сибиги, Киев планирует объявить санкции в отношении государств, которые закупают большие объемы российской нефти.Комментируя заявление главы украинского внешнеполитического ведомства, Дубинский отметил, что Киев "готов бить" как по российским союзникам, так и "по тем, кто все это время сохраняли нейтралитет".Среди таковых он назвал страны Глобального Юга, транзитные хабы и даже европейских "переработчиков".По мнению Дубинского, глава киевского режима Владимир Зеленский предпринимает контрпродуктивные шаги, поскольку, исходя из заявления Сибиги, по украинские санкции могут попасть такие страны, как Китай, Индия и Турция.
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украина, нефть, россия, глобальный юг
Политика, УКРАИНА, Нефть, РОССИЯ, Глобальный Юг
15:42 28.06.2025 (обновлено: 15:43 28.06.2025)
 
"Готов бить". Киев предупредили, что от него отвернутся нейтральные страны

Дубинский: заявление Сибиги о санкциях оттолкнут нейтральные страны от Украины

© Unsplash/EugeneКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Eugene
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МОСКВА, 28 июн - ПРАЙМ. Заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о необходимости ввести санкции против стран, которые покупают нефть у Российской Федерации, оттолкнут нейтральные страны от Киева. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал депутат Рады Александр Дубинский, содержащийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
По заявлению Сибиги, Киев планирует объявить санкции в отношении государств, которые закупают большие объемы российской нефти.
Комментируя заявление главы украинского внешнеполитического ведомства, Дубинский отметил, что Киев "готов бить" как по российским союзникам, так и "по тем, кто все это время сохраняли нейтралитет".
Среди таковых он назвал страны Глобального Юга, транзитные хабы и даже европейских "переработчиков".
По мнению Дубинского, глава киевского режима Владимир Зеленский предпринимает контрпродуктивные шаги, поскольку, исходя из заявления Сибиги, по украинские санкции могут попасть такие страны, как Китай, Индия и Турция.
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