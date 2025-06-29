https://1prime.ru/20250629/f-16-859002674.html

"Еще один F-16 потерпел крушение". В Киеве уже назвали виновных

"Еще один F-16 потерпел крушение". В Киеве уже назвали виновных - 29.06.2025, ПРАЙМ

"Еще один F-16 потерпел крушение". В Киеве уже назвали виновных

Еще один из переданных Западом Украине истребитель F-16 потерпел крушение из-за полученных повреждений. Об этом сообщил украинский 24-й телеканал. | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T15:50+0300

2025-06-29T15:50+0300

2025-06-29T15:55+0300

спецоперация на украине

украина

f-16

крушение

https://cdnn.1prime.ru/img/84150/67/841506734_0:141:2784:1707_1920x0_80_0_0_f93bc3cbf21b0aa3eb69b5883b9f942c.jpg

МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Еще один из переданных Западом Украине истребитель F-16 потерпел крушение из-за полученных повреждений. Об этом сообщил украинский 24-й телеканал.Ранее в Киеве признали, что к началу июня ВВС Украины потеряли F-16. По сообщению телеканала, "самолет получил повреждения..., пилот... катапультироваться не успел". Как уточнил канал, F-16, которым управлял пилот 1-го класса в звании полковника, потерпел крушение из-за полученных повреждений.Командование ВВС Украины, полностью подтвердив информацию телеканала, сообщило несколько деталей происшествия: "Сегодня ночью, отражая массированную воздушную атаку ...., пилот 1-го класса, подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения, погиб на борту самолета F-16... Во время последнего задания его самолет был поврежден и начал терять высоту. Устименко ... не успел катапультироваться". Со своей стороны нардеп Рады Марьяна Безуглая, комментируя происшествие в своем Telegram-канале, обвинила в случившемся командование ВСУ, которое, по ее словам, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает летчиков рисковать своими жизнями ради перехвата российских дронов."Это - убийство пилотов и уничтожение самолетов", - написала нардеп, напомнив, что к сегодняшнему дню все еще не опубликованы выводы по расследованию крушения первого из переданных Западом истребителей F-16.

https://1prime.ru/20250526/niderlandy-857934635.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, f-16, крушение