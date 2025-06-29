https://1prime.ru/20250629/f-16-859002674.html
"Еще один F-16 потерпел крушение". В Киеве уже назвали виновных
"Еще один F-16 потерпел крушение". В Киеве уже назвали виновных - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Еще один F-16 потерпел крушение". В Киеве уже назвали виновных
Еще один из переданных Западом Украине истребитель F-16 потерпел крушение из-за полученных повреждений. Об этом сообщил украинский 24-й телеканал. | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T15:50+0300
2025-06-29T15:50+0300
2025-06-29T15:55+0300
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Еще один из переданных Западом Украине истребитель F-16 потерпел крушение из-за полученных повреждений. Об этом сообщил украинский 24-й телеканал.Ранее в Киеве признали, что к началу июня ВВС Украины потеряли F-16. По сообщению телеканала, "самолет получил повреждения..., пилот... катапультироваться не успел". Как уточнил канал, F-16, которым управлял пилот 1-го класса в звании полковника, потерпел крушение из-за полученных повреждений.Командование ВВС Украины, полностью подтвердив информацию телеканала, сообщило несколько деталей происшествия: "Сегодня ночью, отражая массированную воздушную атаку ...., пилот 1-го класса, подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения, погиб на борту самолета F-16... Во время последнего задания его самолет был поврежден и начал терять высоту. Устименко ... не успел катапультироваться". Со своей стороны нардеп Рады Марьяна Безуглая, комментируя происшествие в своем Telegram-канале, обвинила в случившемся командование ВСУ, которое, по ее словам, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает летчиков рисковать своими жизнями ради перехвата российских дронов."Это - убийство пилотов и уничтожение самолетов", - написала нардеп, напомнив, что к сегодняшнему дню все еще не опубликованы выводы по расследованию крушения первого из переданных Западом истребителей F-16.
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украина, f-16, крушение
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, F-16, крушение
"Еще один F-16 потерпел крушение". В Киеве уже назвали виновных
ВВС Украины: F-16 из-за полученных повреждений потерпел крушение, летчик погиб
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Еще один из переданных Западом Украине истребитель F-16 потерпел крушение из-за полученных повреждений. Об этом сообщил украинский 24-й телеканал.
Ранее в Киеве признали, что к началу июня ВВС Украины потеряли F-16.
По сообщению телеканала, "самолет получил повреждения..., пилот... катапультироваться не успел". Как уточнил канал, F-16, которым управлял пилот 1-го класса в звании полковника, потерпел крушение из-за полученных повреждений.
Командование ВВС Украины, полностью подтвердив информацию телеканала, сообщило несколько деталей происшествия: "Сегодня ночью, отражая массированную воздушную атаку ...., пилот 1-го класса, подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения, погиб на борту самолета F-16... Во время последнего задания его самолет был поврежден и начал терять высоту. Устименко ... не успел катапультироваться".
Со своей стороны нардеп Рады Марьяна Безуглая, комментируя происшествие в своем Telegram-канале, обвинила в случившемся командование ВСУ, которое, по ее словам, не развивая дроновые системы ПВО и блокируя их закупки, вынуждает летчиков рисковать своими жизнями ради перехвата российских дронов.
"Это - убийство пилотов и уничтожение самолетов", - написала нардеп, напомнив, что к сегодняшнему дню все еще не опубликованы выводы по расследованию крушения первого из переданных Западом истребителей F-16.
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