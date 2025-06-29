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Товарооборот России и Киргизии приблизился к 5 миллиардам долларов
Товарооборот России и Киргизии приблизился к 5 миллиардам долларов - 29.06.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Киргизии приблизился к 5 миллиардам долларов
Товарооборот Киргизии и России последовательно приближается к пяти миллиардам долларов в год, сообщил в воскресенье по итогам переговоров с российским министром | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T11:22+0300
2025-06-29T11:22+0300
2025-06-29T11:22+0300
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн – ПРАЙМ. Товарооборот Киргизии и России последовательно приближается к пяти миллиардам долларов в год, сообщил в воскресенье по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев. "Ключевое место в двусторонних отношениях занимает торговое и экономическое сотрудничество, которое растет и расширяется с каждым годом. Мы последовательно приближаемся к отметке в пять миллиардов долларов США товарооборота в год – целевой показатель, который был поставлен главами наших государств", - заявил министр. По словам Кулубаева, Бишкек и Москва видят обоюдную заинтересованность бизнеса двух стран в совместной работе в сферах энергетики, промышленности, транспорта и логистики, легкой промышленности, сельского хозяйства и высоких технологий.
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россия, мировая экономика, киргизия, товарооборот
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, КИРГИЗИЯ, товарооборот
Товарооборот России и Киргизии приблизился к 5 миллиардам долларов
Кулубаев: товарооборот России и Киргизии приближается к отметке в 5 млрд долларов в год
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн – ПРАЙМ. Товарооборот Киргизии и России последовательно приближается к пяти миллиардам долларов в год, сообщил в воскресенье по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев.
"Ключевое место в двусторонних отношениях занимает торговое и экономическое сотрудничество, которое растет и расширяется с каждым годом. Мы последовательно приближаемся к отметке в пять миллиардов долларов США товарооборота в год – целевой показатель, который был поставлен главами наших государств", - заявил министр.
По словам Кулубаева, Бишкек и Москва видят обоюдную заинтересованность бизнеса двух стран в совместной работе в сферах энергетики, промышленности, транспорта и логистики, легкой промышленности, сельского хозяйства и высоких технологий.
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