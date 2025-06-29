https://1prime.ru/20250629/kulubaev-858999061.html

Товарооборот России и Киргизии приблизился к 5 миллиардам долларов

Товарооборот России и Киргизии приблизился к 5 миллиардам долларов - 29.06.2025, ПРАЙМ

Товарооборот России и Киргизии приблизился к 5 миллиардам долларов

Товарооборот Киргизии и России последовательно приближается к пяти миллиардам долларов в год, сообщил в воскресенье по итогам переговоров с российским министром | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T11:22+0300

2025-06-29T11:22+0300

2025-06-29T11:22+0300

экономика

россия

мировая экономика

киргизия

товарооборот

https://cdnn.1prime.ru/img/75902/03/759020340_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_bdd31d565eb61ce97732e4279481ae92.jpg

ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн – ПРАЙМ. Товарооборот Киргизии и России последовательно приближается к пяти миллиардам долларов в год, сообщил в воскресенье по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев. "Ключевое место в двусторонних отношениях занимает торговое и экономическое сотрудничество, которое растет и расширяется с каждым годом. Мы последовательно приближаемся к отметке в пять миллиардов долларов США товарооборота в год – целевой показатель, который был поставлен главами наших государств", - заявил министр. По словам Кулубаева, Бишкек и Москва видят обоюдную заинтересованность бизнеса двух стран в совместной работе в сферах энергетики, промышленности, транспорта и логистики, легкой промышленности, сельского хозяйства и высоких технологий.

https://1prime.ru/20250610/kirgiziya-858378089.html

киргизия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, киргизия, товарооборот