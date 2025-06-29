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РФ и Киргизия договорились о взаимной поддержке на международных площадках
РФ и Киргизия договорились о взаимной поддержке на международных площадках - 29.06.2025, ПРАЙМ
РФ и Киргизия договорились о взаимной поддержке на международных площадках
Киргизия и Россия продолжат поддержку инициатив друг друга на международных площадках, сообщил в воскресенье по итогам переговоров с российским министром... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T11:33+0300
2025-06-29T11:33+0300
2025-06-29T11:33+0300
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ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн – ПРАЙМ. Киргизия и Россия продолжат поддержку инициатив друг друга на международных площадках, сообщил в воскресенье по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев. "Особое внимание уделили перспективам взаимодействия интеграционных структур на евразийском пространстве СНГ, ЕАЭС и ШОС. У нас есть общее понимание необходимости активно задействовать потенциал этих структур для выстраивания партнерства в сфере экономики, инвестиций, транспорта, логистики и климатической повестки дня. Говорили о взаимодействии в рамках ООН и других международных организаций. По подавляющей большинству тем, которые сегодня обсуждали, у нас есть совпадение по многим параметрам позиций. Будем продолжать поддерживать инициативы друг друга и координацию вопросов, представляющих взаимный интерес", - заявил министр. Встреча глав МИД России и Киргизии прошла в городе Чолпон-Ате на побережье киргизского Иссык-Куля в рамках официального визита Лаврова в республику. В понедельник глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОДКБ, которое также состоится в этом курортном городе.
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РФ и Киргизия договорились о взаимной поддержке на международных площадках
Лавров: РФ и Киргизия продолжат взаимную поддержку инициатив на международных площадках
ЧОЛПОН-АТА (Киргизия), 29 июн – ПРАЙМ. Киргизия и Россия продолжат поддержку инициатив друг друга на международных площадках, сообщил в воскресенье по итогам переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев.
"Особое внимание уделили перспективам взаимодействия интеграционных структур на евразийском пространстве СНГ, ЕАЭС и ШОС. У нас есть общее понимание необходимости активно задействовать потенциал этих структур для выстраивания партнерства в сфере экономики, инвестиций, транспорта, логистики и климатической повестки дня. Говорили о взаимодействии в рамках ООН и других международных организаций. По подавляющей большинству тем, которые сегодня обсуждали, у нас есть совпадение по многим параметрам позиций. Будем продолжать поддерживать инициативы друг друга и координацию вопросов, представляющих взаимный интерес", - заявил министр.
Встреча глав МИД России и Киргизии прошла в городе Чолпон-Ате на побережье киргизского Иссык-Куля в рамках официального визита Лаврова в республику. В понедельник глава российского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании совета министров иностранных дел ОДКБ, которое также состоится в этом курортном городе.
Товарооборот России и Киргизии приблизился к 5 миллиардам долларов