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"Россия победит": В Британии шокированы заявлением Путина о НАТО
"Россия победит": В Британии шокированы заявлением Путина о НАТО - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Россия победит": В Британии шокированы заявлением Путина о НАТО
Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в своем видео на YouTube заявил, что слова президента России Владимира Путина о возможном сокращении... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T09:46+0300
2025-06-29T09:46+0300
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в своем видео на YouTube заявил, что слова президента России Владимира Путина о возможном сокращении военных расходов свидетельствуют об уверенности России в своих вооруженных силах и скорой победе в конфликте на Украине."Интересно было отметить, что Путин заявил о возможности снижения затрат на оборону уже в следующем году. Это наводит на мысли о том, что Россия победит на Украине уже совсем скоро", — сказал Меркурис.Меркурис подчеркнул, что даже нынешние российские военные расходы значительно ниже, чем расходы США во время войн во Вьетнаме и КНДР.Аналитик заключил, что намерение России сократить военные расходы на фоне увеличения расходов НАТО указывает на высокую эффективность и адаптивность российской армии, позволяющую ей противостоять угрозам со стороны альянса без значительных финансовых затрат.На саммите ЕАЭС Владимир Путин назвал заявления о российской угрозе для НАТО "полной чушью" и заявил о перспективе снижения российских военных расходов в противовес их росту на Западе. Российский лидер также неоднократно отмечал нарушение НАТО обещаний о нерасширении на восток. Саммит НАТО в Гааге завершился обязательством стран-членов увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году.
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Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, НАТО, УКРАИНА, ЕАЭС
"Россия победит": В Британии шокированы заявлением Путина о НАТО
Меркурис: Россия на сегодняшний день в силах противостоять любым угрозам НАТО
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ.
Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в своем видео на YouTube
заявил, что слова президента России Владимира Путина о возможном сокращении военных расходов свидетельствуют об уверенности России в своих вооруженных силах и скорой победе в конфликте на Украине.
"Интересно было отметить, что Путин заявил о возможности снижения затрат на оборону уже в следующем году. Это наводит на мысли о том, что Россия победит на Украине уже совсем скоро", — сказал Меркурис.
Меркурис подчеркнул, что даже нынешние российские военные расходы значительно ниже, чем расходы США во время войн во Вьетнаме и КНДР.
Аналитик заключил, что намерение России сократить военные расходы на фоне увеличения расходов НАТО указывает на высокую эффективность и адаптивность российской армии, позволяющую ей противостоять угрозам со стороны альянса без значительных финансовых затрат.
На саммите ЕАЭС Владимир Путин назвал заявления о российской угрозе для НАТО "полной чушью" и заявил о перспективе снижения российских военных расходов в противовес их росту на Западе.
Российский лидер также неоднократно отмечал нарушение НАТО обещаний о нерасширении на восток. Саммит НАТО в Гааге завершился обязательством стран-членов увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году.
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