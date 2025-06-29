Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россия победит": В Британии шокированы заявлением Путина о НАТО - 29.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250629/putin-858998069.html
"Россия победит": В Британии шокированы заявлением Путина о НАТО
"Россия победит": В Британии шокированы заявлением Путина о НАТО - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Россия победит": В Британии шокированы заявлением Путина о НАТО
Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в своем видео на YouTube заявил, что слова президента России Владимира Путина о возможном сокращении... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T09:46+0300
2025-06-29T09:46+0300
политика
россия
владимир путин
нато
украина
еаэс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856288531_0:112:3245:1937_1920x0_80_0_0_53d65758dea84a6a51c7ec82867f8c93.jpg
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в своем видео на YouTube заявил, что слова президента России Владимира Путина о возможном сокращении военных расходов свидетельствуют об уверенности России в своих вооруженных силах и скорой победе в конфликте на Украине."Интересно было отметить, что Путин заявил о возможности снижения затрат на оборону уже в следующем году. Это наводит на мысли о том, что Россия победит на Украине уже совсем скоро", — сказал Меркурис.Меркурис подчеркнул, что даже нынешние российские военные расходы значительно ниже, чем расходы США во время войн во Вьетнаме и КНДР.Аналитик заключил, что намерение России сократить военные расходы на фоне увеличения расходов НАТО указывает на высокую эффективность и адаптивность российской армии, позволяющую ей противостоять угрозам со стороны альянса без значительных финансовых затрат.На саммите ЕАЭС Владимир Путин назвал заявления о российской угрозе для НАТО "полной чушью" и заявил о перспективе снижения российских военных расходов в противовес их росту на Западе. Российский лидер также неоднократно отмечал нарушение НАТО обещаний о нерасширении на восток. Саммит НАТО в Гааге завершился обязательством стран-членов увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году.
https://1prime.ru/20250628/orban-858985399.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/01/856288531_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_11dabb5214339191439a86eb8b6f4eee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, нато, украина, еаэс
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, НАТО, УКРАИНА, ЕАЭС
09:46 29.06.2025
 
"Россия победит": В Британии шокированы заявлением Путина о НАТО

Меркурис: Россия на сегодняшний день в силах противостоять любым угрозам НАТО

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Британский геополитический аналитик Александр Меркурис в своем видео на YouTube заявил, что слова президента России Владимира Путина о возможном сокращении военных расходов свидетельствуют об уверенности России в своих вооруженных силах и скорой победе в конфликте на Украине.
"Интересно было отметить, что Путин заявил о возможности снижения затрат на оборону уже в следующем году. Это наводит на мысли о том, что Россия победит на Украине уже совсем скоро", — сказал Меркурис.
Меркурис подчеркнул, что даже нынешние российские военные расходы значительно ниже, чем расходы США во время войн во Вьетнаме и КНДР.
Аналитик заключил, что намерение России сократить военные расходы на фоне увеличения расходов НАТО указывает на высокую эффективность и адаптивность российской армии, позволяющую ей противостоять угрозам со стороны альянса без значительных финансовых затрат.
На саммите ЕАЭС Владимир Путин назвал заявления о российской угрозе для НАТО "полной чушью" и заявил о перспективе снижения российских военных расходов в противовес их росту на Западе.
Российский лидер также неоднократно отмечал нарушение НАТО обещаний о нерасширении на восток. Саммит НАТО в Гааге завершился обязательством стран-членов увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 28.06.2025
"Это не дипломатия": Орбан озвучил последствия принятия Украины в НАТО
Вчера, 09:49
 
ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинНАТОУКРАИНАЕАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала