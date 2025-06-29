https://1prime.ru/20250629/spetsposlannik-858996155.html

СМИ: спецпосланник Трампа проведет переговоры с Ираном

СМИ: спецпосланник Трампа проведет переговоры с Ираном - 29.06.2025, ПРАЙМ

СМИ: спецпосланник Трампа проведет переговоры с Ираном

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ближайшие дни проведёт переговоры с иранскими властями о возможности заключения соглашения по ядерной программе... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T04:02+0300

2025-06-29T04:02+0300

2025-06-29T04:02+0300

энергетика

мировая экономика

нефть

иран

сша

тегеран

стив уиткофф

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 29 июн – ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в ближайшие дни проведёт переговоры с иранскими властями о возможности заключения соглашения по ядерной программе Тегерана, сообщил телеканал NBC News. "Специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф в ближайшие дни проведёт переговоры о возможном соглашении с Ираном, направленном на прекращение обогащения урана в обмен на ослабление санкций," – передает телеканал. Некоторые эксперты в области контроля над вооружениями, на которых ссылается телеканал, предполагают, что Иран обладает необходимыми техническими возможностями для восстановления своей программы по созданию оружия. Эти возможности включают в себя обогащенный уран, центрифуги и доступ к туннелям или другим подземным объектам. В связи с этим, американские и израильские разведывательные службы будут внимательно следить за действиями Ирана. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

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мировая экономика, нефть, иран, сша, тегеран, стив уиткофф, дональд трамп