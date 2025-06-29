Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Чума и холера". Правительство ФРГ обвинили в подпитке военного бюджета РФ - 29.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250629/spg-859004551.html
"Чума и холера". Правительство ФРГ обвинили в подпитке военного бюджета РФ
"Чума и холера". Правительство ФРГ обвинили в подпитке военного бюджета РФ - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Чума и холера". Правительство ФРГ обвинили в подпитке военного бюджета РФ
Постоянно обвиняющие во всех грехах Россию власти Германии, действуя в том числе через национализированную бывшую "дочку" "Газпрома" за первое полугодие... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T17:34+0300
2025-06-29T17:34+0300
экономика
германия
евросоюз
россия
поставки спг
https://cdnn.1prime.ru/img/76244/18/762441839_0:0:4480:2521_1920x0_80_0_0_e6f988ea6043a7030541bebd411f3e2e.jpg
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Постоянно обвиняющие во всех грехах Россию власти Германии, действуя в том числе через национализированную бывшую "дочку" "Газпрома" за первое полугодие нынешнего года заказали поставки российского СПГ на рекордные €2 млрд, вызвав нападки за наполнение военного бюджета Российской Федерации. Об этом рассказывает в материале немецкой телерадиокомпании SWR.Как указывается в материале, бывшая дочерняя структура "Газпрома", превратившаяся после национализации в 2022 году в немецкую государственную компанию SEFE, оформила заказы на нынешний год на поставку полсотни партий СПГ у российской компании "Новатэк".По данным SWR, СПГ-танкеры (например, "Николай Зубов", "Борис Давыдов" и "Федор Литке") доставляют сжиженный газ из российского порта Сабетта на Ямале во французский Дюнкерк, бельгийский Зебрюгге и испанский Бильбао, откуда после разжижения СПГ попадает ГТС Евросоюза и в итоге оказывается в том числе в ФРГ.По мнению, депутата бундестага "левака" Кристиана Герке, импорт российского газа - "чума и холера, фактически лицензия на печатание денег для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации". Эти поставки, как считает Герке, необходимо напрочь запретить для всех стран Евросоюза без исключения.Примечательно, что совсем недавно - 17 июня 2025 года - ЕК презентовала проект по полному отказу от газа из России, включая СПГ. По замыслу еврокомиссаров, на смену России как поставщика "голубого топлива" на европейский рынок придут Катар, Соединенные Штаты и североафриканские государства. Однако, по расчетам европейских экспертов, планы Еврокомиссии несбыточны, и их реализация может крайне негативно сказаться на экономике Евросоюза.
https://1prime.ru/20250619/spg-858649935.html
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76244/18/762441839_631:0:4098:2600_1920x0_80_0_0_beb702699659458efb23b1ceff0e6867.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, евросоюз, россия, поставки спг
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Евросоюз, РОССИЯ, поставки СПГ
17:34 29.06.2025
 
"Чума и холера". Правительство ФРГ обвинили в подпитке военного бюджета РФ

SWR: в 2025 году немецкая SEFE заказала СПГ из России на рекордные €2 млрд

© AFP / John MacdougallФлаги Германии и России
Флаги Германии и России - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© AFP / John Macdougall
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Постоянно обвиняющие во всех грехах Россию власти Германии, действуя в том числе через национализированную бывшую "дочку" "Газпрома" за первое полугодие нынешнего года заказали поставки российского СПГ на рекордные €2 млрд, вызвав нападки за наполнение военного бюджета Российской Федерации. Об этом рассказывает в материале немецкой телерадиокомпании SWR.
Как указывается в материале, бывшая дочерняя структура "Газпрома", превратившаяся после национализации в 2022 году в немецкую государственную компанию SEFE, оформила заказы на нынешний год на поставку полсотни партий СПГ у российской компании "Новатэк".
По данным SWR, СПГ-танкеры (например, "Николай Зубов", "Борис Давыдов" и "Федор Литке") доставляют сжиженный газ из российского порта Сабетта на Ямале во французский Дюнкерк, бельгийский Зебрюгге и испанский Бильбао, откуда после разжижения СПГ попадает ГТС Евросоюза и в итоге оказывается в том числе в ФРГ.
По мнению, депутата бундестага "левака" Кристиана Герке, импорт российского газа - "чума и холера, фактически лицензия на печатание денег для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации". Эти поставки, как считает Герке, необходимо напрочь запретить для всех стран Евросоюза без исключения.
Примечательно, что совсем недавно - 17 июня 2025 года - ЕК презентовала проект по полному отказу от газа из России, включая СПГ. По замыслу еврокомиссаров, на смену России как поставщика "голубого топлива" на европейский рынок придут Катар, Соединенные Штаты и североафриканские государства. Однако, по расчетам европейских экспертов, планы Еврокомиссии несбыточны, и их реализация может крайне негативно сказаться на экономике Евросоюза.
Танкер СПГ - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2025
Российский СПГ сможет покрыть до 30% мирового спроса, считают эксперты
19 июня, 08:55
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯЕвросоюзРОССИЯпоставки СПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала