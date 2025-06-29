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"Чума и холера". Правительство ФРГ обвинили в подпитке военного бюджета РФ

"Чума и холера". Правительство ФРГ обвинили в подпитке военного бюджета РФ - 29.06.2025, ПРАЙМ

"Чума и холера". Правительство ФРГ обвинили в подпитке военного бюджета РФ

Постоянно обвиняющие во всех грехах Россию власти Германии, действуя в том числе через национализированную бывшую "дочку" "Газпрома" за первое полугодие... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T17:34+0300

2025-06-29T17:34+0300

2025-06-29T17:34+0300

экономика

германия

евросоюз

россия

поставки спг

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Постоянно обвиняющие во всех грехах Россию власти Германии, действуя в том числе через национализированную бывшую "дочку" "Газпрома" за первое полугодие нынешнего года заказали поставки российского СПГ на рекордные €2 млрд, вызвав нападки за наполнение военного бюджета Российской Федерации. Об этом рассказывает в материале немецкой телерадиокомпании SWR.Как указывается в материале, бывшая дочерняя структура "Газпрома", превратившаяся после национализации в 2022 году в немецкую государственную компанию SEFE, оформила заказы на нынешний год на поставку полсотни партий СПГ у российской компании "Новатэк".По данным SWR, СПГ-танкеры (например, "Николай Зубов", "Борис Давыдов" и "Федор Литке") доставляют сжиженный газ из российского порта Сабетта на Ямале во французский Дюнкерк, бельгийский Зебрюгге и испанский Бильбао, откуда после разжижения СПГ попадает ГТС Евросоюза и в итоге оказывается в том числе в ФРГ.По мнению, депутата бундестага "левака" Кристиана Герке, импорт российского газа - "чума и холера, фактически лицензия на печатание денег для оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации". Эти поставки, как считает Герке, необходимо напрочь запретить для всех стран Евросоюза без исключения.Примечательно, что совсем недавно - 17 июня 2025 года - ЕК презентовала проект по полному отказу от газа из России, включая СПГ. По замыслу еврокомиссаров, на смену России как поставщика "голубого топлива" на европейский рынок придут Катар, Соединенные Штаты и североафриканские государства. Однако, по расчетам европейских экспертов, планы Еврокомиссии несбыточны, и их реализация может крайне негативно сказаться на экономике Евросоюза.

https://1prime.ru/20250619/spg-858649935.html

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германия, евросоюз, россия, поставки спг