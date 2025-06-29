https://1prime.ru/20250629/ukraina-858998511.html

"Кладбища переполнены": журналист пришел в ужас от ситуации на Украине

"Кладбища переполнены": журналист пришел в ужас от ситуации на Украине - 29.06.2025, ПРАЙМ

"Кладбища переполнены": журналист пришел в ужас от ситуации на Украине

Журналист Чей Боуз указал на значительные потери Вооруженных сил Украины. | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T10:26+0300

2025-06-29T10:26+0300

2025-06-29T10:26+0300

спецоперация на украине

украина

всу

владимир мединский

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз указал на значительные потери Вооруженных сил Украины."Истинные масштабы потерь Украины невообразимы. Сотни тысяч сейчас числятся "пропавшими без вести". Миллион погибших. Кладбища настолько переполнены, что отравляют грунтовые воды", — написал Боуз в соцсети Х.Журналист также отметил, что Киев занижает собственные потери и завышает потери России. Он привел в пример недавний обмен телами погибших, где тысячи тел украинских военнослужащих были обменяны всего на несколько десятков тел российских солдат.На прошлой неделе помощник президента России Владимир Мединский сообщил о передаче Украине 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ в обмен на 78 тел российских военнослужащих. Мединский добавил, что обмен пленными и тяжелоранеными продолжается, кроме того, на данный момент были налажены срочные передачи тяжелораненых с линии боевых действий.

https://1prime.ru/20250628/evropa-858986510.html

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украина, всу, владимир мединский