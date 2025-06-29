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"Кладбища переполнены": журналист пришел в ужас от ситуации на Украине - 29.06.2025, ПРАЙМ
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"Кладбища переполнены": журналист пришел в ужас от ситуации на Украине
"Кладбища переполнены": журналист пришел в ужас от ситуации на Украине - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Кладбища переполнены": журналист пришел в ужас от ситуации на Украине
Журналист Чей Боуз указал на значительные потери Вооруженных сил Украины. | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T10:26+0300
2025-06-29T10:26+0300
спецоперация на украине
украина
всу
владимир мединский
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз указал на значительные потери Вооруженных сил Украины."Истинные масштабы потерь Украины невообразимы. Сотни тысяч сейчас числятся "пропавшими без вести". Миллион погибших. Кладбища настолько переполнены, что отравляют грунтовые воды", — написал Боуз в соцсети Х.Журналист также отметил, что Киев занижает собственные потери и завышает потери России. Он привел в пример недавний обмен телами погибших, где тысячи тел украинских военнослужащих были обменяны всего на несколько десятков тел российских солдат.На прошлой неделе помощник президента России Владимир Мединский сообщил о передаче Украине 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ в обмен на 78 тел российских военнослужащих. Мединский добавил, что обмен пленными и тяжелоранеными продолжается, кроме того, на данный момент были налажены срочные передачи тяжелораненых с линии боевых действий.
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украина, всу, владимир мединский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Владимир Мединский
10:26 29.06.2025
 
"Кладбища переполнены": журналист пришел в ужас от ситуации на Украине

Журналист Боуз: ВСУ несет огромные потери, но Киев все еще преуменьшает масштаб проблемы

© Фото : Unsplash/Artem KniazФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2025
© Фото : Unsplash/Artem Kniaz
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Журналист Чей Боуз указал на значительные потери Вооруженных сил Украины.
"Истинные масштабы потерь Украины невообразимы. Сотни тысяч сейчас числятся "пропавшими без вести". Миллион погибших. Кладбища настолько переполнены, что отравляют грунтовые воды", — написал Боуз в соцсети Х.
Журналист также отметил, что Киев занижает собственные потери и завышает потери России. Он привел в пример недавний обмен телами погибших, где тысячи тел украинских военнослужащих были обменяны всего на несколько десятков тел российских солдат.
На прошлой неделе помощник президента России Владимир Мединский сообщил о передаче Украине 6060 тел погибших военнослужащих ВСУ в обмен на 78 тел российских военнослужащих. Мединский добавил, что обмен пленными и тяжелоранеными продолжается, кроме того, на данный момент были налажены срочные передачи тяжелораненых с линии боевых действий.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУВладимир Мединский
 
 
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