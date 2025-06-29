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"Тяжелые потери": Запад все больше сомневается в боеспособности Украины
"Тяжелые потери": Запад все больше сомневается в боеспособности Украины - 29.06.2025, ПРАЙМ
"Тяжелые потери": Запад все больше сомневается в боеспособности Украины
Американский журнал Military Watch Magazine отметил, что успехи российской армии в ходе спецоперации на Украине и значительные потери ВСУ ставят под вопрос... | 29.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-29T16:54+0300
2025-06-29T16:54+0300
2025-06-29T17:05+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Американский журнал Military Watch Magazine отметил, что успехи российской армии в ходе спецоперации на Украине и значительные потери ВСУ ставят под вопрос способность Киева продолжать боевые действия.В статье говорится о непрерывном наступлении российских войск с середины апреля, кульминацией которого стало освобождение крупного литиевого месторождения около села Шевченко."Тяжелые потери элитных подразделений Украины в Курске и крайнее истощение запасов большей части ее наиболее боеспособного оборудования, от систем ПВО Patriot и С-300 до танков M1A1 Abrams , Leopard 2A6 и Т-80, стали одними из факторов, поднимающих вопросы относительно способности страны поддерживать свои военные усилия", - пишет журнал.Издание уделило особое внимание эффективности российской системы ТОС-1А "Солнцепек". Ранее Le Figaro сообщило о контроле России над двумя крупными литиевыми месторождениями — Шевченко в ДНР и Крутой Балкой в Запорожской области. Кроме того, Минобороны России 26 июня подтвердило освобождение Новосергеевки и Шевченко в ДНР.
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украина, всу, запад, россия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ЗАПАД, РОССИЯ
"Тяжелые потери": Запад все больше сомневается в боеспособности Украины
MWM: Запад сомневается в боеспособности ВСУ, смотря на успехи российской армии
МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ.
Американский журнал Military Watch Magazine
отметил, что успехи российской армии в ходе спецоперации на Украине и значительные потери ВСУ ставят под вопрос способность Киева продолжать боевые действия.
В статье говорится о непрерывном наступлении российских войск с середины апреля, кульминацией которого стало освобождение крупного литиевого месторождения около села Шевченко.
"Тяжелые потери элитных подразделений Украины в Курске и крайнее истощение запасов большей части ее наиболее боеспособного оборудования, от систем ПВО Patriot и С-300 до танков M1A1 Abrams , Leopard 2A6 и Т-80, стали одними из факторов, поднимающих вопросы относительно способности страны поддерживать свои военные усилия", - пишет журнал.
Издание уделило особое внимание эффективности российской системы ТОС-1А "Солнцепек".
Ранее Le Figaro сообщило о контроле России над двумя крупными литиевыми месторождениями — Шевченко в ДНР и Крутой Балкой в Запорожской области. Кроме того, Минобороны России 26 июня подтвердило освобождение Новосергеевки и Шевченко в ДНР.
"Россия захватила": Дубинский сообщил об одной из главных потерь Украины