https://1prime.ru/20250629/ukraina-859003995.html

"Тяжелые потери": Запад все больше сомневается в боеспособности Украины

"Тяжелые потери": Запад все больше сомневается в боеспособности Украины - 29.06.2025, ПРАЙМ

"Тяжелые потери": Запад все больше сомневается в боеспособности Украины

Американский журнал Military Watch Magazine отметил, что успехи российской армии в ходе спецоперации на Украине и значительные потери ВСУ ставят под вопрос... | 29.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-29T16:54+0300

2025-06-29T16:54+0300

2025-06-29T17:05+0300

спецоперация на украине

украина

всу

запад

россия

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МОСКВА, 29 июн - ПРАЙМ. Американский журнал Military Watch Magazine отметил, что успехи российской армии в ходе спецоперации на Украине и значительные потери ВСУ ставят под вопрос способность Киева продолжать боевые действия.В статье говорится о непрерывном наступлении российских войск с середины апреля, кульминацией которого стало освобождение крупного литиевого месторождения около села Шевченко."Тяжелые потери элитных подразделений Украины в Курске и крайнее истощение запасов большей части ее наиболее боеспособного оборудования, от систем ПВО Patriot и С-300 до танков M1A1 Abrams , Leopard 2A6 и Т-80, стали одними из факторов, поднимающих вопросы относительно способности страны поддерживать свои военные усилия", - пишет журнал.Издание уделило особое внимание эффективности российской системы ТОС-1А "Солнцепек". Ранее Le Figaro сообщило о контроле России над двумя крупными литиевыми месторождениями — Шевченко в ДНР и Крутой Балкой в Запорожской области. Кроме того, Минобороны России 26 июня подтвердило освобождение Новосергеевки и Шевченко в ДНР.

https://1prime.ru/20250629/zelenskiy-859000285.html

украина

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украина, всу, запад, россия