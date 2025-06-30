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Эксперты оценили интерес россиян к сервису аренды легковых авто - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Эксперты оценили интерес россиян к сервису аренды легковых авто
Эксперты оценили интерес россиян к сервису аренды легковых авто - 30.06.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили интерес россиян к сервису аренды легковых авто
Эксперты Авито Авто проанализировали данные об интересе пользователей платформы к сервису аренды легковых машин в первом полугодии 2025 года. Оказалось, что... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T15:39+0300
2025-06-30T15:39+0300
россия
авто
эксклюзив
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные об интересе пользователей платформы к сервису аренды легковых машин в первом полугодии 2025 года. Оказалось, что интерес остается на высоком уровне, как и в аналогичный период прошлого года, а средняя цена составила 3000 рублей в сутки.Самыми востребованными стали автомобили марок LADA (15,7% от интереса), Hyundai (13%) и Toyota (8,6%). Среди моделей наибольшим интересом пользовались Hyundai Solaris (8,6%), LADA Granta (8,1%), Kia Rio (5,2%), Volkswagen Polo (4,3%) и Daewoo Matiz (3,4%).Более того, некоторым моделям и маркам пользователи стали уделять заметно больше внимания. Так, интерес к аренде авто марки Ford вырос на 7,1%, а среди моделей больше всего увеличился интерес к Ford Focus – на 53,2%.При этом наблюдается определенная сезонность интереса. Во II квартале этого года по сравнению с I кварталом интерес к аренде авто вырос на 32,5%. Заметно больше внимания пользователи Авито Авто стали уделять сдающимся в аренду авто марки Volkswagen (+46,3% за квартал), а среди моделей – Ford Mustang (рост в 2,1 раза).Популярность аренды авто сохраняется на высоком уровне благодаря нескольким факторам. Во-первых, рост числа предложений (на 21% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 10,9% во II квартале относительно I-го) стимулирует интерес, обеспечивая пользователям более широкий выбор транспортных средств.Во-вторых, сезонность играет важную роль: с наступлением теплого времени года и периода отпусков интерес к аренде авто традиционно увеличивается. Например, согласно данным опроса Авито Авто, 48% россиян путешествуют на автомобиле по стране, совершая в среднем около трех поездок за год. При этом каждый пятый автопутешественник (21%) прибегает к аренде автомобиля, когда речь идет о поездках в другие города или передвижении внутри них.Кроме того, цифровизация сервисов бронирования также способствует росту интереса к аренде. Например, упользователей Авито Авто появилась возможность онлайн-бронирования автомобиля для аренды. Теперь весь процесс полностью цифровизирован – от выбора подходящей модели до бронирования и предоплаты, – а 99% автопарков, предоставляющих услуги онлайн-аренды автомобилей для личного использования, проходят на платформе верификацию. Такой способ оформления сделки повышает безопасность и снижает риски как для арендатора, так и для арендодателя.Доступные для онлайн-бронирования автомобили на платформе отмечены соответствующим бейджем: пользователю необходимо выбрать подходящую модель в разделе "Аренда Авто", указать даты аренды и отправить заявку. Автопарк проверит доступность авто, а затем подтвердит заявку. После этого пользователю останется внести предоплату в размере 10% непосредственно через Авито. Оставшуюся часть нужно будет оплатить при получении автомобиля. Одной из ключевых задач Авито является обеспечение безопасности сделок. Поэтому автопарки, которые дают пользователям возможность бронирования автомобилей онлайн, проходят обязательную проверку. Процедура позволяет связать аккаунты на платформе с реальными автопарками и индивидуальными предпринимателями. Такой подход исключает возможность создания поддельных профилей и способствует формированию доверительной среды как для арендаторов, так и для автопарков. Онлайн-бронирования автомобилей уже доступно у автопарков в большинстве регионов России.
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россия, авто, эксклюзив
РОССИЯ, Авто, Эксклюзив
15:39 30.06.2025
 
Эксперты оценили интерес россиян к сервису аренды легковых авто

Авито Авто: интерес россиян к сервису аренды легковых машин остается высоким

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобили в автосалоне
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные об интересе пользователей платформы к сервису аренды легковых машин в первом полугодии 2025 года. Оказалось, что интерес остается на высоком уровне, как и в аналогичный период прошлого года, а средняя цена составила 3000 рублей в сутки.
Самыми востребованными стали автомобили марок LADA (15,7% от интереса), Hyundai (13%) и Toyota (8,6%). Среди моделей наибольшим интересом пользовались Hyundai Solaris (8,6%), LADA Granta (8,1%), Kia Rio (5,2%), Volkswagen Polo (4,3%) и Daewoo Matiz (3,4%).
Более того, некоторым моделям и маркам пользователи стали уделять заметно больше внимания. Так, интерес к аренде авто марки Ford вырос на 7,1%, а среди моделей больше всего увеличился интерес к Ford Focus – на 53,2%.
При этом наблюдается определенная сезонность интереса. Во II квартале этого года по сравнению с I кварталом интерес к аренде авто вырос на 32,5%. Заметно больше внимания пользователи Авито Авто стали уделять сдающимся в аренду авто марки Volkswagen (+46,3% за квартал), а среди моделей – Ford Mustang (рост в 2,1 раза).
Популярность аренды авто сохраняется на высоком уровне благодаря нескольким факторам. Во-первых, рост числа предложений (на 21% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 10,9% во II квартале относительно I-го) стимулирует интерес, обеспечивая пользователям более широкий выбор транспортных средств.
Во-вторых, сезонность играет важную роль: с наступлением теплого времени года и периода отпусков интерес к аренде авто традиционно увеличивается. Например, согласно данным опроса Авито Авто, 48% россиян путешествуют на автомобиле по стране, совершая в среднем около трех поездок за год. При этом каждый пятый автопутешественник (21%) прибегает к аренде автомобиля, когда речь идет о поездках в другие города или передвижении внутри них.
Кроме того, цифровизация сервисов бронирования также способствует росту интереса к аренде. Например, упользователей Авито Авто появилась возможность онлайн-бронирования автомобиля для аренды. Теперь весь процесс полностью цифровизирован – от выбора подходящей модели до бронирования и предоплаты, – а 99% автопарков, предоставляющих услуги онлайн-аренды автомобилей для личного использования, проходят на платформе верификацию. Такой способ оформления сделки повышает безопасность и снижает риски как для арендатора, так и для арендодателя.
Доступные для онлайн-бронирования автомобили на платформе отмечены соответствующим бейджем: пользователю необходимо выбрать подходящую модель в разделе "Аренда Авто", указать даты аренды и отправить заявку. Автопарк проверит доступность авто, а затем подтвердит заявку. После этого пользователю останется внести предоплату в размере 10% непосредственно через Авито. Оставшуюся часть нужно будет оплатить при получении автомобиля. Одной из ключевых задач Авито является обеспечение безопасности сделок. Поэтому автопарки, которые дают пользователям возможность бронирования автомобилей онлайн, проходят обязательную проверку. Процедура позволяет связать аккаунты на платформе с реальными автопарками и индивидуальными предпринимателями. Такой подход исключает возможность создания поддельных профилей и способствует формированию доверительной среды как для арендаторов, так и для автопарков. Онлайн-бронирования автомобилей уже доступно у автопарков в большинстве регионов России.
Топ-10 моделей по доле в интересе пользователей к аренде

Марка

Модель

Доля в интересе

Средняя цена, руб./сут.

Hyundai

Solaris

8,6%

2 300

ВАЗ (LADA)

Granta

8,1%

1 600

Kia

Rio

5,2%

2 290

Volkswagen

Polo

4,3%

2 300

Daewoo

Matiz

3,4%

1 000

ВАЗ (LADA)

Largus

3,1%

1 800

Toyota

Camry

3,1%

4 400

Renault

Logan

2,8%

1 500

Ford

Focus

2,4%

2 700

Hyundai

Grand Starex

1,4%

5 000

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