https://1prime.ru/20250630/avto-859032675.html
Эксперты оценили интерес россиян к сервису аренды легковых авто
Эксперты оценили интерес россиян к сервису аренды легковых авто - 30.06.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили интерес россиян к сервису аренды легковых авто
Эксперты Авито Авто проанализировали данные об интересе пользователей платформы к сервису аренды легковых машин в первом полугодии 2025 года. Оказалось, что... | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T15:39+0300
2025-06-30T15:39+0300
2025-06-30T15:39+0300
россия
авто
эксклюзив
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные об интересе пользователей платформы к сервису аренды легковых машин в первом полугодии 2025 года. Оказалось, что интерес остается на высоком уровне, как и в аналогичный период прошлого года, а средняя цена составила 3000 рублей в сутки.Самыми востребованными стали автомобили марок LADA (15,7% от интереса), Hyundai (13%) и Toyota (8,6%). Среди моделей наибольшим интересом пользовались Hyundai Solaris (8,6%), LADA Granta (8,1%), Kia Rio (5,2%), Volkswagen Polo (4,3%) и Daewoo Matiz (3,4%).Более того, некоторым моделям и маркам пользователи стали уделять заметно больше внимания. Так, интерес к аренде авто марки Ford вырос на 7,1%, а среди моделей больше всего увеличился интерес к Ford Focus – на 53,2%.При этом наблюдается определенная сезонность интереса. Во II квартале этого года по сравнению с I кварталом интерес к аренде авто вырос на 32,5%. Заметно больше внимания пользователи Авито Авто стали уделять сдающимся в аренду авто марки Volkswagen (+46,3% за квартал), а среди моделей – Ford Mustang (рост в 2,1 раза).Популярность аренды авто сохраняется на высоком уровне благодаря нескольким факторам. Во-первых, рост числа предложений (на 21% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 10,9% во II квартале относительно I-го) стимулирует интерес, обеспечивая пользователям более широкий выбор транспортных средств.Во-вторых, сезонность играет важную роль: с наступлением теплого времени года и периода отпусков интерес к аренде авто традиционно увеличивается. Например, согласно данным опроса Авито Авто, 48% россиян путешествуют на автомобиле по стране, совершая в среднем около трех поездок за год. При этом каждый пятый автопутешественник (21%) прибегает к аренде автомобиля, когда речь идет о поездках в другие города или передвижении внутри них.Кроме того, цифровизация сервисов бронирования также способствует росту интереса к аренде. Например, упользователей Авито Авто появилась возможность онлайн-бронирования автомобиля для аренды. Теперь весь процесс полностью цифровизирован – от выбора подходящей модели до бронирования и предоплаты, – а 99% автопарков, предоставляющих услуги онлайн-аренды автомобилей для личного использования, проходят на платформе верификацию. Такой способ оформления сделки повышает безопасность и снижает риски как для арендатора, так и для арендодателя.Доступные для онлайн-бронирования автомобили на платформе отмечены соответствующим бейджем: пользователю необходимо выбрать подходящую модель в разделе "Аренда Авто", указать даты аренды и отправить заявку. Автопарк проверит доступность авто, а затем подтвердит заявку. После этого пользователю останется внести предоплату в размере 10% непосредственно через Авито. Оставшуюся часть нужно будет оплатить при получении автомобиля. Одной из ключевых задач Авито является обеспечение безопасности сделок. Поэтому автопарки, которые дают пользователям возможность бронирования автомобилей онлайн, проходят обязательную проверку. Процедура позволяет связать аккаунты на платформе с реальными автопарками и индивидуальными предпринимателями. Такой подход исключает возможность создания поддельных профилей и способствует формированию доверительной среды как для арендаторов, так и для автопарков. Онлайн-бронирования автомобилей уже доступно у автопарков в большинстве регионов России.
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россия, авто, эксклюзив
Эксперты оценили интерес россиян к сервису аренды легковых авто
Авито Авто: интерес россиян к сервису аренды легковых машин остается высоким
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные об интересе пользователей платформы к сервису аренды легковых машин в первом полугодии 2025 года. Оказалось, что интерес остается на высоком уровне, как и в аналогичный период прошлого года, а средняя цена составила 3000 рублей в сутки.
Самыми востребованными стали автомобили марок LADA (15,7% от интереса), Hyundai (13%) и Toyota (8,6%). Среди моделей наибольшим интересом пользовались Hyundai Solaris (8,6%), LADA Granta (8,1%), Kia Rio (5,2%), Volkswagen Polo (4,3%) и Daewoo Matiz (3,4%).
Более того, некоторым моделям и маркам пользователи стали уделять заметно больше внимания. Так, интерес к аренде авто марки Ford вырос на 7,1%, а среди моделей больше всего увеличился интерес к Ford Focus – на 53,2%.
При этом наблюдается определенная сезонность интереса. Во II квартале этого года по сравнению с I кварталом интерес к аренде авто вырос на 32,5%. Заметно больше внимания пользователи Авито Авто стали уделять сдающимся в аренду авто марки Volkswagen (+46,3% за квартал), а среди моделей – Ford Mustang (рост в 2,1 раза).
Популярность аренды авто сохраняется на высоком уровне благодаря нескольким факторам. Во-первых, рост числа предложений (на 21% в первом полугодии 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 10,9% во II квартале относительно I-го) стимулирует интерес, обеспечивая пользователям более широкий выбор транспортных средств.
Во-вторых, сезонность играет важную роль: с наступлением теплого времени года и периода отпусков интерес к аренде авто традиционно увеличивается. Например, согласно данным опроса Авито Авто, 48% россиян путешествуют на автомобиле по стране, совершая в среднем около трех поездок за год. При этом каждый пятый автопутешественник (21%) прибегает к аренде автомобиля, когда речь идет о поездках в другие города или передвижении внутри них.
Кроме того, цифровизация сервисов бронирования также способствует росту интереса к аренде. Например, упользователей Авито Авто появилась возможность онлайн-бронирования автомобиля для аренды. Теперь весь процесс полностью цифровизирован – от выбора подходящей модели до бронирования и предоплаты, – а 99% автопарков, предоставляющих услуги онлайн-аренды автомобилей для личного использования, проходят на платформе верификацию. Такой способ оформления сделки повышает безопасность и снижает риски как для арендатора, так и для арендодателя.
Доступные для онлайн-бронирования автомобили на платформе отмечены соответствующим бейджем: пользователю необходимо выбрать подходящую модель в разделе "Аренда Авто", указать даты аренды и отправить заявку. Автопарк проверит доступность авто, а затем подтвердит заявку. После этого пользователю останется внести предоплату в размере 10% непосредственно через Авито. Оставшуюся часть нужно будет оплатить при получении автомобиля. Одной из ключевых задач Авито является обеспечение безопасности сделок. Поэтому автопарки, которые дают пользователям возможность бронирования автомобилей онлайн, проходят обязательную проверку. Процедура позволяет связать аккаунты на платформе с реальными автопарками и индивидуальными предпринимателями. Такой подход исключает возможность создания поддельных профилей и способствует формированию доверительной среды как для арендаторов, так и для автопарков. Онлайн-бронирования автомобилей уже доступно у автопарков в большинстве регионов России.
Топ-10 моделей по доле в интересе пользователей к аренде
Марка
Модель
Доля в интересе
Средняя цена, руб./сут.
Hyundai
Solaris
8,6%
2 300
ВАЗ (LADA)
Granta
8,1%
1 600
Kia
Rio
5,2%
2 290
Volkswagen
Polo
4,3%
2 300
Daewoo
Matiz
3,4%
1 000
ВАЗ (LADA)
Largus
3,1%
1 800
Toyota
Camry
3,1%
4 400
Renault
Logan
2,8%
1 500
Ford
Focus
2,4%
2 700
Hyundai
Grand Starex
1,4%
5 000
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