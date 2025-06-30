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Названы самые похищаемые комплектующие в России - 30.06.2025, ПРАЙМ
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Названы самые похищаемые комплектующие в России
Названы самые похищаемые комплектующие в России - 30.06.2025, ПРАЙМ
Названы самые похищаемые комплектующие в России
Автомобильные эмблемы, зеркала, диски, фары и другие элементы стали самыми похищаемыми видами комплектующих в России - спрос на них вырос на маркетплейсах в 2,5 | 30.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-30T07:17+0300
2025-06-30T07:17+0300
бизнес
россия
екатеринбург
bmw
volkswagen
lada
bmw x5
lada vision 4x4
lada x-cross 5
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Автомобильные эмблемы, зеркала, диски, фары и другие элементы стали самыми похищаемыми видами комплектующих в России - спрос на них вырос на маркетплейсах в 2,5 раза, говорится в совместном исследовании сервиса по аналитике продаж на маркетплейсах Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса "Контур") и страховой компании "Согласие", которое имеется у РИА Новости. "В этом году российские автомобилисты в 2,5 раза чаще стали покупать на крупнейших маркетплейсах новые эмблемы автопроизводителей, боковые зеркала, форсунки омывателей фар, диски и колпаки на них, накладки, заглушки, крепления стеклоочистителей и штатные камеры. По статистике страховщиков, эти виды комплектующих - самые похищаемые среди остальных", - говорится в исследовании на основе аналитики продаж на маркетплейсах и данных автостраховщиков с января по июнь 2025 года. Там также уточнили, что в общей сложности россияне потратили на них с начала года более 148 миллионов рублей. "Если говорить о комплектующих для автомобилей конкретных марок, то по сравнению с первым полугодием минувшего года рекордный рост продаж демонстрируют внешние накладные элементы для BMW: их заказы на онлайн-площадках взлетели в 110,5 раза. В 13 раз увеличились продажи накладок для Volkswagen Polo, в 8,5 раз - для автомобилей Lada... Почти такой же рост продаж форсунок омывателей фар для Ford Focus: их приобрели в 17,5 раза больше по сравнению с прошлым годом", - рассказала аналитик Moneyplace Анастасия Романова. По данным сервиса, среди самых затратных категорий товаров оказались боковые зеркала и автомобильные диски. При этом в страховой отметили, в текущем году кражи боковых зеркал уже составили 36% от всех инцидентов с застрахованным транспортом. Также было зафиксировано равное количество происшествий, связанных с колесами и фарами. "Эти и другие элементы, которые несложно снять с припаркованного автомобиля, часто оказываются в центре внимания злоумышленников. При этом особенно бдительными стоит быть владельцам BMW (14% случаев краж деталей), Lada, Mercedes и Toyota (по 9% на каждую марку). Наиболее часто в текущем году происшествия фиксировались в Московском регионе, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде", - рассказал замдиректора департамента андеррайтинга и управления продуктами "Согласия" Дмитрий Соколов. Он подчеркнул, что ОСАГО не покрывает подобные случаи, а возмещение убытков по КАСКО возможно при условии включения рисков в страховку.
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, россия, екатеринбург, bmw, volkswagen, lada, bmw x5, lada vision 4x4, lada x-cross 5
Бизнес, РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ, BMW, Volkswagen, Lada, BMW X5, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5
07:17 30.06.2025
 
Названы самые похищаемые комплектующие в России

Moneyplace: автомобили стали самыми похищаемыми комплектующими в России

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Автомобильные эмблемы, зеркала, диски, фары и другие элементы стали самыми похищаемыми видами комплектующих в России - спрос на них вырос на маркетплейсах в 2,5 раза, говорится в совместном исследовании сервиса по аналитике продаж на маркетплейсах Moneyplace (входит в экосистему для бизнеса "Контур") и страховой компании "Согласие", которое имеется у РИА Новости.
"В этом году российские автомобилисты в 2,5 раза чаще стали покупать на крупнейших маркетплейсах новые эмблемы автопроизводителей, боковые зеркала, форсунки омывателей фар, диски и колпаки на них, накладки, заглушки, крепления стеклоочистителей и штатные камеры. По статистике страховщиков, эти виды комплектующих - самые похищаемые среди остальных", - говорится в исследовании на основе аналитики продаж на маркетплейсах и данных автостраховщиков с января по июнь 2025 года.
Там также уточнили, что в общей сложности россияне потратили на них с начала года более 148 миллионов рублей.
"Если говорить о комплектующих для автомобилей конкретных марок, то по сравнению с первым полугодием минувшего года рекордный рост продаж демонстрируют внешние накладные элементы для BMW: их заказы на онлайн-площадках взлетели в 110,5 раза. В 13 раз увеличились продажи накладок для Volkswagen Polo, в 8,5 раз - для автомобилей Lada... Почти такой же рост продаж форсунок омывателей фар для Ford Focus: их приобрели в 17,5 раза больше по сравнению с прошлым годом", - рассказала аналитик Moneyplace Анастасия Романова.
По данным сервиса, среди самых затратных категорий товаров оказались боковые зеркала и автомобильные диски. При этом в страховой отметили, в текущем году кражи боковых зеркал уже составили 36% от всех инцидентов с застрахованным транспортом. Также было зафиксировано равное количество происшествий, связанных с колесами и фарами.
"Эти и другие элементы, которые несложно снять с припаркованного автомобиля, часто оказываются в центре внимания злоумышленников. При этом особенно бдительными стоит быть владельцам BMW (14% случаев краж деталей), Lada, Mercedes и Toyota (по 9% на каждую марку). Наиболее часто в текущем году происшествия фиксировались в Московском регионе, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде", - рассказал замдиректора департамента андеррайтинга и управления продуктами "Согласия" Дмитрий Соколов.
Он подчеркнул, что ОСАГО не покрывает подобные случаи, а возмещение убытков по КАСКО возможно при условии включения рисков в страховку.
 
БизнесРОССИЯЕКАТЕРИНБУРГBMWVolkswagenLadaBMW X5Lada Vision 4x4Lada X-Cross 5
 
 
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